Fernando Iglesias y Luciana Salazar protagonizaron una pelea en Twitter

23 de febrero de 2021 • 15:06

El diputado nacional Fernando Iglesias se cruzó en redes con Luciana Salazar luego de que la modelo publicara un tuit fiel a su estilo enigmático de manejo de información política que el legislador no tardó en contestar e iniciar el altercado.

Todo empezó cuando la modelo publicó en su cuenta de Twitter: "Me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le esta pasando facturita al gobierno". Acto seguido, el diputado contestó con ironía: "Si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos, Luciana".

"Como te calientan mis tweets Fernandito. Que me subestime un diputado tan mediocre como vos es un halago. Decime tontita que me excita", respondió la modelo. Para finalizar el cruce, el diputado referente de Cambiemos, contestó "Puede ser. Es lo único que me calienta de vos. Y tampoco son tuyos".

En Twitter la modelo que se define como "una apasionada de la política" y en una entrevista con televisiva Luis Novaresio, explicó que se considera una influencer política dado la repercusión que tienen sus tuits. "Es algo que la gente recién ahora está conociendo de mí, pero los que están en mi entorno, que me conocen, saben que la política me gustó de siempre. Es mi tema central en todas las charlas, en las reuniones, me encanta", dijo.

