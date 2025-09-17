Declaró el gendarme que hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo

Héctor Guerrero, el gendarme que hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo en la movilización del 12 marzo pasado frente al Congreso, fue indagado hoy en Comodoro Py, en la causa que investiga los hechos ocurridos en aquella jornada de protesta, signada por los incidentes.

El gendarme Guerrero, de 29 años, oriundo de Esteban Echeverría, llegó a los tribunales a las 10. Acompañado por su abogado y rodeado de policías, subió hasta el tercer piso del edificio en ascensor, donde lo aguardaban para tomarle indagatoria en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de María Servini, que lleva el caso junto al fiscal Eduardo Taiano.

El gendarme Héctor Guerrero, en Comodoro Py Pilar Camacho

Durante su declaración, y antes también, se llevó a cabo una manifestación frente a la entrada principal de Comodoro Py, que fue organizada por familiares, colegas y allegados a Grillo.

Fue una muestra de apoyo para con el fotógrafo –aún en recuparación–, que asentó también un clima de acusación contra el gendarme Guerrero, quien estuvo poco más de una hora en los tribunales.

“Guerrero y [Patricia] Bullrich son culpables”, se leía en uno de los muchos folletos que decoraron las vallas en el frente del edificio, junto a una muestra de imágenes tomadas por el propio Grillo y otros colegas sobre los incidentes del 12 de marzo.

El mensaje también se replicaba en pancartas puestas en el piso Mariana Araujo

Una de esas instantáneas, de hecho, fue la última que tomó Grillo justo antes del impacto y muestra al mueble en llamas detrás del cual quedaría tendido luego del disparo.

La declaración del gendarme Guerrero ocurre a pocos más de seis meses de los hechos. El miércoles 12 de marzo, jubilados, hinchas de fútbol, sindicatos y organizaciones sociales se concentraron en las inmediaciones del Congreso en rechazo al ajuste en los haberes previsionales, fundamentalmente.

La protesta registró una gran cantidad de incidentes entre policías y manifestantes, múltiples heridos –algunos de gravedad, como Grillo, que acabó peleando por su vida en el Hospital Ramos Mejía– y un centenar de detenidos que luego fueron liberados.

A las 17.18, estando en cuclillas detrás de un mueble en llamas, Grillo fue alcanzado por el casquillo de una granada de gas que el gendarme Guerrero lanzó de manera horizontal, a contramano de lo que indica el manual de uso del arma, que forma parte de las actuaciones.

Su indagatoria fue solicitada con insistencia por la madre de Grillo, María del Carmen Bucceroni, su padre y hermano, Fabián y Emiliano Grillo, que desde abril y en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) son querellantes en la causa.

El estado de salud de Grillo sigue siendo delicado, pero estable. Fue sometido a otra intervención hace tres semanas que lo dejó en terapia intensiva y recién ahora comienza a alimentarse por sus propios medios, contó hoy su padre, al término de la declaración de Guerrero y en diálogo con los medios.

“Está un poquito más receptivo y clínicamente está bien. No está teniendo fiebre. Había tenido unos grados hace un tiempo, pero mínimo, muy poquito. Está evolucionando bien. Ya le sacaron la sonda para unir, le sacaron la guía también. Está más charlatán”, relató.

Comodoro Py. Citan a declarar al gendarme Guerrero, por la causa donde disparó al fotógrafo Pablo Grillo. Mariana Araujo

Grillo no fue el único herido de gravedad el día de la movilización. Minutos después de que fuera alcanzado por el proyectil de gas, el manifestante Jonathan Navarro recibió en su rostro el disparo de una “Byrna TCR”, un rifle disuasivo que lanza proyectiles químicos y que el día de los incidentes fue utilizado por 13 efectivos, según informó Prefectura y consta en la causa.

Como resultado, Navarro perdió la visión binocular y su recuperación solo será parcial, determinó el cuerpo médico forense en un informe realizado el 30 de junio.

Ayer declaró Emanuel Martínez, el oficial de prefectura que efectuó el disparo. Afirmó su inocencia y dijo haber cumplido con todos los reglamentos vigentes.

El momento en que Jonathan Navarro es alcanzado por el proyectil, luego de haber lanzado un objeto contra los uniformados

La reconstrucción del disparo fue aportada a la causa y elaborada por Mapa de la Policía, una organización que reconstruye los movimientos de la Policía de la Ciudad.