Pablo Grillo será trasladado al hospital Manuel Rocca para seguir con su rehabilitación

A días de cumplirse seis meses del ataque que sufrió durante una manifestación frente al Congreso que fue reprimida por distintas fuerzas de seguridad, Pablo Grillo será trasladado en la mañana del miércoles al hospital de rehabilitación neurológica Manuel Rocca para seguir con su tratamiento. El fotoperiodista permanece internado desde marzo, después de resultar herido de gravedad tras ser impactado con un proyectil en su cabeza.

“Este miércoles, en el transcurso de la mañana, trasladan a Pablo al hospital de rehabilitación neurológica M. Rocca para que continúe con su rehabilitación. Gracias de todo corazón por el apoyo”, informó el entorno del fotógrafo a través de la cuenta de Instagram @justiciaporpablogrillo, donde publica actualizaciones de su estado de salud.

Semanas atrás, la familia de Grillo alertó que el fotoperiodista se encontraba “estable” en terapia intensiva, pero no estaba teniendo la evolución esperada. “Neurológicamente, está en una meseta. No está teniendo la evolución que se espera. El Líquido Cefalorraquídeo (LCR) no es suficiente para cubrir todo el cerebro. Según la última tomografía, el ventrículo cerebral derecho, por donde pasa el LCR, estaría dilatándose más que el izquierdo y los médicos tienen como hipótesis que la válvula que controla el líquido no estaría funcionando“, relataron en ese momento desde su círculo íntimo.

Grillo será trasladado al hospital de rehabilitación neurológica a días de cumplirse seis meses del ataque, que ocurrió el 12 de marzo. En este marco, y a modo de exigir justicia por el fotoperiodista, sus familiares convocaron a un festival solidario este sábado en el Velódromo De Lanús.

Tras la internación en el Hospital Ramos Mejía producto de las heridas provocadas por una cápsula de gas lacrimógeno, el fotoperiodista había sido dado de alta para continuar con su tratamiento en el centro de rehabilitación Manuel Rocca, sin embargo, su salud había empeorado y se reprogramó. Poco más de un mes atrás, su hermano contó que Grillo “ya no es el mismo”. “Actualmente, él está mucho más lento, hace las cosas muy lento”, señaló en diálogo con la radio Futurock, y agregó: “Por momentos también se tilda, se queda quieto, se queda pensando y deja de comer. Entonces, ahí lo que nosotros estamos haciendo es [decirle] ‘bueno, tranquilo, masticá, tragá y después seguís con lo que estabas pensando’. Él está en esa situación. Es un nuevo hermano, es otro Pablo, no es el mismo“.

El pasado 4 de septiembre, la familia comunicó que Grillo continuaba en terapia intensiva, aunque estaba “clínicamente estable”. “La última tomografía analizada indicó que neurológicamente está evolucionando positivamente”, expresó por medio de un comunicado.

En tanto, durante las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, familiares y amigos de Grillo pegaron carteles sobre el fotoperiodista en escuelas de Lanús y Remedios de Escalada, y reclamaron justicia: “Hoy Pablo no puede ir a votar, pero está más presente que nunca en su barrio, sus amigos y vecinos. Por Pablo y por todas las víctimas de este gobierno violento, que la mentira, la violencia y el individualismo no avance“.