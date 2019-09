Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de septiembre de 2019 • 17:00

El dirigente piquetero Luis D'Elía aseguró que ve a Juan Grabois, dirigente de la Ctep, como su heredero "en el universo de los movimientos sociales".

En diálogo con el programa Antes y Después por la radio La Once Diez, que conduce Diego Sehinkman, D'Elía aseguró que Alberto Fernández "lo quiere mucho a Juan (Grabois)".

"Por ahí Juan hará con Alberto la tarea que yo hice con Néstor (Kirchner): un especie de vocero oficioso. Yo durante dos años y medio dije lo que Néstor no podía decir. Me lo pedía él. Yo sé que Alberto lo quiere mucho a Juan", describió D'Elía.

El dirigente piquetero consideró que Grabois "es un pibe bien intencionado, muy formado, abogado, de mucho compromiso con los más pobres".

"Yo lo banco mucho. Él tiene 35 años, yo tengo 62. Lo veo un poco como mi heredero en el universo de los movimientos sociales", agregó.

D'Elía interpretó que Grabois funciona como una suerte de ariete para lograr, a través de la presión, resultados indirectos para una eventual gestión de Alberto Fernández.

"Cuando vienen los del campo y no quieren poner un mango -describió-, por ahí es bueno que se alce una voz y diga ' reforma agraria '. ¿se entiende?", ya que de esa forma, no se hace la reforma agraria pero garpan retenciones".

"Es parte del juego de la política, no hay que asustarse", sostuvo.

Asimismo, D'Elía se mostró a favor de "pensar en una reforma agraria sin tocar a los latifundios", ya que "no se trata de sacarle a unos para repartir con otros". Al respecto, detalló su propuesta: "Hay mucha tierra improductiva en manos del Estado y las Fuerzas Armadas, en estado de abandono. Hay 50 millones de hectáreas que no cumplen ningún papel. Ahí hay elementos para una reforma".

D'Elía contó que Grabois lo visita seguido en en el penal de Ezeiza y consideró que "tenemos una manera parecida de sentir la política".

En sintonía con el pedido de Alberto Fernández, el dirigente del Partido Miles aseguró que si estuviera en libertad, actualmente, no participaría de protestas en la calle, ya que "no es momento de hacer disparates ni de asustar a nadie". "Algunos plantean acciones disruptivas cuando lo que tenemos que hacer hoy, desde el punto de vista táctico en la Ciudad, es no asustar a los porteños", argumentó, en relación con la campaña de Matías Lammens.

"El discurso de Alberto no tiene nada que ver con la moderación", agregó. "Lo veo a Alberto tomando decisiones en la línea histórica del kirchnerismo. Si me guío por el discurso en el Monumento a la Bandera en Rosario, fue un discurso que no tiene nada que ver con la moderación", agregó.

Asimismo, contó que el año pasado se vio con Alberto Fernández y tuvieron una charla de seis horas, y lo definió como "un negociador, que es lo que necesitamos en esta etapa". Además, valoró que está rodeado de "gente que formó parte del equipo original de Néstor Kirchner", entre los que destacó al economista Guillermo Nielsen, debido a que "Nielsen ayudó a Néstor a conseguir la quita de deuda más grande obtenida por país alguno en la faz de la tierra".