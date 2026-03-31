Demian Reidel reapareció en una actividad oficial después de su problemática salida de la gestión

“¿Y este señor quién es?”, preguntaba el funcionario de la embajada norteamericana, mientras le acercaban la foto del encuentro que, puertas adentro, aún se desarrollaba en el despacho presidencial la Casa Rosada. La consulta del diplomático norteamericano, hecha en la reja que separa a la Casa de Gobierno de la explanada, se refería a Demian Reidel, quien participó de modo algo sorpresivo de la reunión que el presidente Javier Milei sostuvo en la mañana del lunes con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y el influyente senador republicano por el Estado de Kentucky, Rand Paul, firme defensor de las políticas antiaborto y embanderado en la reducción de impuestos estatales en la economía.

A juzgar por las fotos distribuidas por Presidencia, el clima fue cálido: los cuatro posaron sonrientes y con sus pulgares hacia arriba junto a una gran motosierra, con el traductor oficial Walter Kerr como discreto testigo. Al reaparecido Reidel se lo ve de traje y corbata, delante de una miniatura de bronce que retrata a un pensativo Domingo Faustino Sarmiento.

“Lo invitó el Presidente”, comentó a este diario una alta fuente gubernamental, aunque su presencia motivó una mueca de disgusto en otros miembros del universo libertario. “No sé si es bueno que aparezca. La prensa va a traer otra vez lo que pasó”, comentaba, al pasar, un allegado al Presidente, hoy fuera de la gestión.

Demian Reidel, en un evento de Inteligencia Artificial cuando aún era funcionario

A principios de febrero, Reidel renunció a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina, desde donde apuntalaba el ambicioso Plan Nuclear Argentino. Había intentado, sin éxito, sostener en su lugar a su gerente general, Marcelo Famá, objeto de una denuncia interna por presuntos sobreprecios. El físico y economista allegado al Presidente duró diez meses en ese cargo.

Más atrás en el tiempo, Reidel –que acompañó al Presidente a distintos viajes por Estados Unidos- había dejado la jefatura del gabinete de asesores del primer mandatario. Más específicamente el 17 de julio de 2025, luego del declarar, durante una conferencia ante inversores del Iefa Latam Forum, que la Argentina era un país lleno de oportunidades, pero con el problema de estar “llena de argentinos”.

La repercusión negativa de esas declaraciones –y el consiguiente y presunto enojo de la poderosa secretaria general de la Presidencia, Karina Milei- llevó al Presidente a aceptar su dimisión, firmada en el Boletín Oficial también por el entonces jefe de gabinete, Guillermo Francos. A pesar de las disculpas públicas del funcionario, Karina Milei le había “picado el boleto” al jefe de asesores del Presidente, un equipo que tuvo escasas reuniones y ninguna publicación propia.

Reidel aseguró entonces que se concentraría en impulsar el Plan Nuclear con la puesta en el reacondicionamiento de parte de las tres centrales ya existentes (Atucha, Atucha II y Embalse) en tiempo récord, un objetivo que hasta el momento tampoco se ha conseguido. “Dejo la presidencia del Consejo de Asesores para concentrarme de lleno, desde la presidencia de Nucleoeléctrica, en el desarrollo del Plan Nuclear Argentino (PNA)”, escribió entonces Reidel.

En un comunicado, resaltó sin embargo que seguía dentro del proyecto libertario. “Mi compromiso personal es total. Para mí es un orgullo ser parte de este gobierno que está cambiando la historia de la Argentina”, enfatizó, sin saber que meses después también dejaría de encabezar el proyecto nuclear libertario.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni mantuvo una reunión con el presidente de la Sociedad Rural Argentina(SRA), Nicolás Pino, en Casa Rosada. Presidencia

“Reidel no puede estar ahí si no es por invitación del Presidente”, razonó un funcionario, algo incómodo por la consulta sobre la reaparición de Reidel, que llega en un momento delicado para el Gobierno, que aún intenta hacer control de daños en medio de las repercusiones periodísticas y judiciales relacionadas con el viaje a Punta del Este en un jet privado y las propiedades adquiridas por el jefe de gabinete, Manuel Adorni. En tren de mostrar normalidad y gestión, el ministro coordinador se reunió, en la mañana de hoy, con el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino.

Desde el inicio de la gestión libertaria, Reidel fue uno de los protagonistas de las tertulias de los domingos en la quinta de Olivos, a las que aún son invitados economistas, consultores y allegados. Y representaba al Gobierno en distintos foros, siempre con un tono desafiante y a veces subido de tono que llamaba la atención de sus ocasionales oyentes, como el discurso que diera en un almuerzo organizado por el Rotary Club, a fines de abril del año pasado.

“Es como el hermano menor de Milei”, lo definió uno de los comensales de aquella reunión, en la que Reidel lagrimeó al recordar a su padre, y utilizó un lenguaje rudo, con vocablos parecidos a los que suele recurrir el primer mandatario.

Se verá si, luego de la foto junto a Milei, Reidel vuelve, en los próximos meses, a ocupar otro cargo en la gestión de La Libertad Avanza.