Milei recibió al embajador de Estados Unidos tras el fallo a favor de la Argentina por YPF

El presidente Javier Milei se reunió este lunes con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. El encuentro se extendió por cerca de una hora y media y luego de eso, el mandatario se retiró del palacio de gobierno rumbo a la residencia oficial de Olivos.

“Agenda general Estados Unidos”, fue la escueta respuesta en la previa al encuentro ante la consulta sobre los temas del encuentro, que inicialmente no fue informado de manera oficial.

Del encuentro también participaron el senador de los Estados Unidos por el estado de Kentucky, Rand Paul, y el exdirector de Nucleoeléctrica Demian Reidel, que dejó hace poco su cargo tras detectarse sobreprecios en la compañía estatal.

“Lo invitó el presidente”, dijeron fuentes oficiales ante la pregunta de LA NACION por la presencia de Reidel en el encuentro, que ser realizó en el despacho del mandatario, en el primer piso de Casa Rosada. Reidel sigue siendo asesor presidencial, primer lugar que ocupó en el comienzo de la gestión libertaria.

El cónclave se dio a 72 horas de la decisión favorable de la justicia estadounidense en el caso por la expropiación de YPF, que que implicaba un pago por más de US$16.100 millones más intereses.

Por la noche, el canciller Pablo Quirno cenará con Lamelas y Paul, según detallaron fuentes del Palacio San Martín.

El encuentro de este lunes fue el segundo del mes entre Milei y Lamelas. Ambos ya se vieron a comienzos de marzo en la residencia oficial de Olivos, además de en otras ocasiones.

Ese cónclave fue apenas dos días después de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, en la que Lamelas se ubicó en la primera fila del palco reservado para los diplomáticos. Eso fue también a horas del comienzo de la guerra abierta de Estados Unidos e Israel contra Irán en el Medio Oriente y en la previa al viaje del mandatario argentino a una reunión de “alto nivel” que sostuvo con Donald Trump y seis presidentes del continente en el Trump National Doral Miami.

La alineación de la Argentina con Estados Unidos es total desde el comienzo de la administración mileista, incluso cuando Trump aún no era presidente, pero se acentuó más después.

En febrero de este año, ambos país sellaron un acuerdo comercial Argentina-EE.UU en Washington. El pacto oficializó una alianza estratégica para promover la libre empresa y apertura de los mercados nacionales para el intercambio de bienes.

La sintonía entre ambos países también se vio cuando pocos días antes de eso Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, afirmó que la Argentina se convirtió en la “pieza clave” de la estrategia estadounidense para América Latina.

Por entonces también celebró la “gran victoria” electoral que obtuvo Milei en octubre de 2025 y halagó la evolución del mandatario argentino: “Está pasando de ser un gran candidato, un gran pensador, a convertirse en un político maduro y genial”.

Precisamente en la previa a esos comicios, Bessent había ayudado financieramente al país con el rescate financiero otorgado a la Argentina por US$20.000 millones a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (Exchange Stabilization Fund, ESF). La operación implicó un

Esa operación implicó un respaldo directo a la gestión de Milei en medio de las tensiones cambiarias previas a las últimas elecciones y que derivaron en una toma de deuda de al menos US$2500 millones por parte del Banco Central (BCRA).

En tanto que en las últimas horas, en una entrevista dada a LN+, el canciller Pablo Quirno aseguró ante el conflicto en Medio Oriente: “Irán es un régimen terrorista de hace 47 años que ha atacado argentinos en dos oportunidades. Argentina no va a ser neutral ante el terrorismo internacional; es una posición muy clara de este Gobierno”, sentenció.