Denuncian a Adorni por un contrato de la consultora de su esposa con una naviera y por dos licitaciones bajo su órbita

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, suma problemas judiciales. La diputada libertaria disidente Marcela Pagano denunció que la consultora de la esposa del funcionario tuvo contratos con una naviera proveedora de YPF, la petrolera estatal de la cual Adorni es director.

El escrito abarca presuntas irregularidades en distintas áreas del Gobierno, pero el centro de la acusación habla de conflicto de intereses que implican a una naviera, National Shipping SA, proveedora de YPF que contrató los servicios de la esposa del funcionario, Bettina Julieta Angeletti.

Fuentes de la compañía consultadas por LA NACION explicaron que desde 1998 la empresa naviera tiene contratos de manera ininterrumpida con YPF, a la que le provee servicios de transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos livianos, al igual que a otras petroleras.

Según indicaron, la consultora +BE, de Angeletti, al igual que otras, brindó una capacitación a gerentes y jefes de National Shipping SA (NSSA) los días 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025. Esas capacitaciones tuvieron un costo total de $6.370.000, informaron.

Puntualizaron que Adorni fue designado director titular Clase A de YPF tiempo después, el 30 de enero de 2026. En 2025 era secretario de Medios y ascendió a jefe de Gabinete el 5 de noviembre. Es decir, los contratos entre +BE y National Shipping SA se sellaron con Adorni siendo funcionario.

Pagano, en su denuncia, habla de un “circuito triangular de flujos económicos”. La denuncia quedó radicada en el juzgado N°11, a cargo de Ariel Lijo.

Bornoroni, Adorni y Karina Milei, en Córdoba SEBASTIAN SALGUERO

Por un lado, menciona a la naviera National Shipping, empresa de los hermanos Virasoro que se dedica al transporte marítimo de hidrocarburos, protegidos por la ley de cabotaje que obliga a usar barcos de bandera argentina para llevar nafta, diésel y crudo entre dos puertos argentinos. Según la denuncia de Pagano, estos contratos navieros alcanzarían unos 140 millones de dólares anuales.

Pagano afirma en el escrito que presentó en la Justicia que la empresa que contrató a su esposa percibe pagos de la petrolera de la que Adorni es director. “Le retorna parte de esos fondos —bajo la forma de honorarios por servicios de consultoría— a la empresa de su cónyuge”, dijo la diputada.

Con megáfono en mano, Pagano da la nota en una sesión de la cámara de Diputados Fabián Marelli

La firma aclaró que los contratos entre YPF y National Shipping SA no son de ahora, sino que datan de hace 28 años y que Adorni fue designado en YPF meses después de que su esposa brindara los servicios de coaching.

La denuncia plantea investigar la evolución patrimonial de Adorni, pues su sueldo está congelado a 2023, pero su patrimonio habría registrado un crecimiento.

Para justificar su nivel de vida, Adorni habría declarado “deudas significativas con cuatro acreedores privados”, entre los que se incluyen familiares directos.

Otras presuntas irregularidades

Además del contrato con la naviera, Pagano expuso otras presuntas irregularidades, La denuncia menciona nexos entre Tecnópolis, el Grupo Foggia y una asesora presidencial. Pagano mencionó la concesión por 25 años del predio de Tecnópolis, estimada 183.000 millones de pesos.

El proceso está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que depende de la Jefatura de Gabinete de Adorni. Entre las empresas preseleccionadas está DirecTV Argentina S.A., que se presentó asociada con el Grupo Foggia.

Sr Jefe de Gabinete @madorni ya que tienen pisado el acceso a la información pública y no contestan los pedidos de informes (práctica de PURA CASTA) me podría confirmar por esta vía:

1.- Si el expediente EX-2025-106773495-APN-GRHC7#RTA refiere a la contratación de Aime Ayelen… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 16, 2026

La denuncia señala que el Grupo Foggia (del empresario Marcelo Dionisio) es cliente de la consultora de la esposa de Adorni.

A esto se suma que Mara Natalia Gorini, asesora en la Secretaría General de la Presidencia bajo la órbita de Karina Milei, es pareja de Marcelo Dionisio, fue directora del Grupo Foggia hasta 2024 y seguiría siendo apoderada de la firma.

Entre los clientes de la consultora de la mujer de Adorni, Pagano menciona al Grupo Datco, empresa tecnológica y de telecomunicaciones.

La denuncia resalta que Datco le presta servicios a numerosos organismos que están bajo la supervisión de Adorni como jefe de Gabinete, como la ARCA, AySA, Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos, entre otros.

Y describe la denuncia un posible entramado de “simulación de competencia” en millonarias licitaciones para el envío de SMS y correos electrónicos del Gobierno, impulsadas por Adorni cuando era secretario de Comunicación.

En una adjudicación por más de 3650 millones de pesos, compitieron empresas que -según la denuncia- estarían vinculadas. Pagano detectó nexos entre ATX S.A. (la ganadora, presidida por Rubén Santiago Ward) y Area Tech S.A. (excluida, presidida por Pablo Javier Casal).

Casal fue empleado de Ward, ambos estuvieron vinculados a la empresa Lugalu S.A. y las tres sociedades tendrían el mismo domicilio en Parque Patricios.

También se detectaron nexos entre otros oferentes como Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware SA, que estarían controladas por la misma familia.