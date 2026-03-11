Quién es la mujer de Adorni: licenciada en administración de empresas y especialista en “coach ejecutivo y de vida”

“Yo quería que ella me acompañe porque es mi compañera de vida. Es la que me da una mano, además, acá. Más alla de que ella en paralelo iba a venir igual porque tenía una actividad”. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, justificó así el viaje a Nueva York de su mujer, Bettina Julieta Angeletti, en el avión presidencial y su estadía en el hotel junto a la comitiva.

Adorni no aclaró qué tipo de ayuda le brinda su esposa (si es profesional o meramente personal) ni precisó cuál es la actividad que ella tenía allá. Sí insistió en que “los viáticos” se los pagan ellos. Según su página de LinkedIn, Angeletti brinda servicios de “coach ejecutivo y de vida” y se presenta como “experta en Desarrollo Organizacional”. Entre sus tareas, anuncia: “Me apasiona acompañar a equipos y líderes a alcanzar su máximo potencial”.

Licenciada en Administración de Empresas, en julio de 2024, seis meses después de que Javier Milei asumiera la presidencia, Angeletti fundó Más BE, una consultora de “coaching organizacional” .

Siempre según su página de LinkedIn, tiene más de 15 años de experiencia en diversos sectores corporativos. “Mi especialización en coaching de equipos, combinada con herramientas como Point of You, me permite diseñar intervenciones personalizadas que fomentan la colaboración, la innovación y el desarrollo de una cultura organizacional más humana y alineada con los objetivos estratégicos de la empresa”, anuncia.

Manuel Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, en el Congreso Nacional Instagram Bettina Angeletti

Desde 2013, Angeletti trabajó para dos empresas: Las Invernadas del Oeste SA (2015-2021), como responsable del Departamento de Finanzas, según ella misma informa; y Agropecuaria Las Helenas SA, como gerente de Recursos Humanos y de Planificación y Análisis Financiero. Este último trabajo lo mantuvo hasta cinco meses después de fundar Más BE. Desde septiembre de 2023, su CV indica que es además Coach Senior Ejecutivo que ejerce como “profesional independiente”.

Desde 2016 hasta 2020 fue profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Abierta Interamericana. En cuanto a su formación, de acuerdo con su página de LinkedIn, se recibió de licenciada en Administración de Empresas en la UADE y de coach ontológico profesional en Generación Más-Escuela de Formación Profesional.

Ayer, cuando respondió sobre la presencia de su mujer con la comitiva en Nueva York, Adorni dijo que el trabajo que él está haciendo es “muy sacrificado” y que se está “deslomando” en este viaje; que, por eso era su “deseo” que su mujer lo acompañara.