Denuncian que Axel Kicillof sacó patrulleros del interior para reforzar La Matanza

El gobierno bonaerense de Axel Kicillof reforzó la seguridad de La Matanza con patrulleros que le quitó a municipios del interior. En un año, según cálculos de legisladores de la oposición, el ministerio de Sergio Berni reubicó unos 100 móviles y los envió a la comuna que gobierna el intendente peronista Fernando Espinoza.

La decisión fue justificada oficialmente por la emergencia del coronavirus (y la necesidad de hacer más controles), aunque hay quienes lo adjudicaron a la pelea política entre Sergio Berni y Sabina Frederic. Sin embargo, el gobierno nacional aseguró que no redujo el número de uniformados de Gendarmería y Prefectura en la zona.

“Tres veces se reforzó la cantidad de uniformados federales en el conurbano”, dijeron cerca de la ministra. Y agregaron: “Ni nosotros entendemos por qué reubican los patrulleros”.

LA NACION accedió a una resolución de junio de este año en la que el gobierno bonaerense ordenó en un solo día la redistribución de 34 patrulleros desde distintos distritos a la departamental del municipio gobernado por el intendente Fernando Espinoza.

El jefe de la Bonaerense, Daniel García, se apoyó en la situación sanitaria y en la necesidad de mayores controles en el conurbano. “Los mismos serán destinados como refuerzo en marco de la emergencia sanitaria obligatoria Covid-19”, escribió el comisario general.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, mantiene una disputa con Frederic

Según la senadora de Juntos por el Cambio, Flavia Delmonte, la decisión del gobierno bonaerense afectó, sólo en la quinta sección electoral, a los municipios de Chascomús, Maipú, Pila, Tordillo, Monte, San Cayetano, Balcarce y Belgrano en el último año.

“Sólo en la quinta sección llevamos un relevamiento que supera los 45 móviles trasladados”, dijo, y detalló: “Se trata de móviles que prestaban servicios vitales para garantizar algo tan lógico como es la seguridad de los vecinos”.

“Generó un perjuicio enorme en la estructura del funcionamiento operativo de la policía comunal incluso de la policía rural, toda vez que dichas unidades móviles prestaban una colaboración sumamente valiosa no solo en el marco de la emergencia sanitaria, sino también en lo que respecta al prevenir los distintos ilícitos que se viven a diario en nuestra provincia”, sostuvo.

¿Es el impacto de la pelea entre Berni y Frederic?

Hay quienes creen que esta redistribución está directamente relacionada con la pelea entre Sergio Berni y su par nacional, Sabina Frederic, porque los desacuerdos por la presencia de Gendarmería y Prefectura impactó en la cantidad de efectivos de fuerzas de seguridad nacionales que asistían a la Bonaerense.

En este contexto, el concejal Miguel Saredi sostuvo que se debería reforzar la presencia de las fuerzas federales en el Conurbano. “Si eso pasara, no haría falta redistribuir los patrulleros del interior de la provincia”, aseguró.

“Lo injusto es que en el interior se produce una cantidad inmensa de recursos fiscales, sobre todo por la cadena agro ganadera, y después no tienen un patrullero ni camas de hospital de Terapia Intensiva”, analizó Saredi, en diálogo con LA NACION.

Pero la Nación dice que hubo un aumento de efectivos federales, a contramano de lo que sugiere Saredi. A lo que el concejal responde que “en la calle, no se ven”.

Por su parte, la Provincia defiende su atribución de reubicar los patrulleros. “La densidad de territorio que tiene La Matanza amerita que haya una diferenciación con respecto al trabajo en todos los ámbitos de materia de seguridad”, observó alguien cercano al ministro Berni en diálogo con este medio.

Cerca de la ministra Frederic dicen que hubo un refuerzo de la seguridad en La Matanza Tomás Cuesta - LA NACION

“Es sencillo: la redistribución de las fuerzas es patrimonio exclusivo del ministerio de Seguridad, que es parte del gobierno de la Provincia”, subrayó alguien cercano al titular de la cartera que trabaja en la materia, quien enfatizó: “¿En qué lugar está escrito que en tal lugar tiene que haber tantos patrulleros? Eso es una determinación del trabajo de seguridad”, agregó.

“Nadie está diciendo que van en contra de lo que le permite hacer dentro de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, lo que se plantea es que los distritos del interior se encuentran en condiciones de suma vulnerabilidad”, enfatizó Delmonte frente a la justificación del equipo de Berni.

En este contexto, al ser consultado por si, aún con la redistribución de patrulleros la seguridad está garantizada en esos municipios, fuentes del ministerio de Seguridad que conduce Berni indicaron: “Estaríamos viendo manifestaciones de gente diciendo que no hay patrulleros si fuera así”.

La Provincia defendió su potestad de reubicar los móviles en función de la densidad poblacional y la evolución del delito

Fuentes cercanas al municipio de La Matanza precisaron a LA NACION que actualmente hay unos 2000 efectivos de gendarmería en el territorio. “Hacemos todo lo que le corresponde al municipio, como iluminación, cámaras, guardia urbana”, señalaron, al tiempo que destacaron que este año se desplegó el plan integral de Seguridad. “La Matanza le declaró la guerra a la inseguridad”, dijeron.

A principios de 2021, durante el lanzamiento de la iniciativa, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, sostuvo: “Ya está en ejecución la nueva etapa del Plan Integral de Seguridad de La Matanza que, gracias a la decisión de nuestro querido presidente Alberto Fernández, cuenta con una inversión de 1500 millones de pesos”.

“Si los ministros de Seguridad redistribuyen recursos porque así lo consideran, el municipio ya no tiene una decisión. El municipio tiene una necesidad que se plantea, si esa necesidad es atendida, bienvenido sea. Pero obviamente que no se no quiere que ningún otro municipio se perjudique de ningún modo, pero eso ya es una decisión del ministerio, algo que nos excede”, agregaron.

Desde el ministerio de Seguridad nacional, encabezado por Sabina Frederic, retrucaron: “Hace cinco meses hubo un refuerzo en la provincia de Buenos Aires”. En el marco de operativos Covid-19 y tareas de seguridad ciudadana, se encuentran desplegados unos 11.500 oficiales en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre Ciudad y 31 distritos del Conurbano, mayoritariamente en la Provincia.