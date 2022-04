Denunciaron a un referente de Javier Milei en Córdoba por agredir a una familia

Todo comenzó con una discusión de tránsito y terminó en agresión física, en esta denuncia que involucra a Agustín Spaccesi, un empresario que trabaja en la carrera presidencial del diputado nacional Javier Milei en Villa Allende, Córdoba, y que es presidente del Partido Libertario de esa provincia. La situación se inició a las 13 del domingo de Pascuas, que fue el 17 de abril, entre Spaccesi y una familia que incluye a los cordobeses Silvia Mensio y Daniel Caputto, con su hija Stefanía Menoyo Mensio.

Así fue la discusión entre Agustín Spaccesi y una familia cordobesa

Pero el violento episodio trascendió esta semana, ya que se hizo público un video del momento en que un hombre -que sería el empresario- baja de su camioneta y de forma violenta arremete contra otro -Caputto-, mientras un grupo de personas en el lugar lo tratan de detener y otras gritan. La discusión con la familia sigue cuando Spaccesi sube a su vehículo y se escucha a una mujer decirle “¡mirá cómo lo cortaste!”, mientras otra pide la intervención de la Policía.

En otra grabación, donde ya se ven agentes de tránsito, Caputto explica que había “dos criaturas” en el auto, mientras que el presidente del Partido Libertario cordobés lo acusa de haberle “metido una piña” y se ve sangre en el capot de su camioneta. “Lo pasamos y nos pegó en el auto, [había] dos criaturas”, se queja una de las mujeres. La otra, pide: “Tiene que ir preso”.

Según contó Menoyo Mensio en Arriba Córdoba, Spaccesi se encontraba estacionado en doble fila frente a una heladería, sobre la calle Río de Janeiro, e impedía el normal tránsito de los demás autos, que empezaron a tocarle bocina. “Estaba su camioneta, otro auto y nosotros. Cuando logramos pasar, este sujeto, que estaba justo en la puerta de su camioneta, nos da una patada en la puerta trasera derecha, donde se encontraba mi sobrino”, relató la joven parte de esta familia que denunció a Spaccesi por agresión, en la fiscalía del distrito cuatro de la Unidad Judicial de Villa Allende, según precisaron en La Voz.

Asimismo, aseguró que luego de patearles la puerta, Spaccesi buscó fugarse. “Pero yo me bajé del auto y me puse frente a su camioneta. Hubo dos intentos de atropellarme”, sostuvo la mujer, quien expreso que como el libertario no pudo irse, se bajó de su vehículo y los agredió. “Primero fue contra mi madre y luego, contra mí. Primero, verbales; y luego, físicas. Hay testigos. Fue un cavernícola, un loco”, planteó Menoyo Mensio, quien aseguró que a su padre este hombre lo tiró al piso dos veces. Incluso, dijo que el empresario gritaba: “Te voy a cagar matando”.

Por otra parte, destacó que la actitud del seguidor de Milei cambió cuando llegó la Policía. “Pasó de actuar de manera desaforada, a parecer una persona angelical. Nos empezó a preguntar si estábamos bien”, afirmó.

El empresario negó las acusaciones

Por su parte, el empresario negó todas las acusaciones y dio una versión opuesta de lo ocurrido. En diálogo con La Voz, pese a que reconoció que su vehículo estaba mal estacionado, dijo que eso “no justifica la agresión” y aseveró: “Me tiraron su camioneta encima. Tuve que saltar para que no me atropellaran cuando intentaron pasar. Hasta golpearon el espejo retrovisor y me caí al piso”.

Después, según expresó, la familia cruzó el vehículo frente al suyo y las dos mujeres se bajaron para agredirlo “con arañazos”. Detalló, además: “Luego vino el hombre y me pegó un puñetazo en el oído”.

A su vez, manifestó que Caputto quiso pegarle una patada, pero que se cayó y se lastimó el brazo. Entonces, en base a eso, justificó la sangre que había sobre su auto. “Con la mano ensangrentada empezó a pasarle la sangre por el capot de mi camioneta. Demencial todo”, sostuvo el empresario que fue al Sanatorio Allende y, luego, también realizó su propia denuncia en la misma unidad fiscal.

“Terminé en medicina forense. Me vieron las manos para ver si yo había agredido a alguien. Comprobaron que no le había pegado a nadie. No se puede creer la violencia con la que reaccionaron estas personas”, cerró, en La Voz.

En tanto, la familia Mensio sigue acusándolo de una actitud violenta y la hija de la pareja utilizó sus redes sociales para pedir que quienes estaban en la escena, colaboren con su denuncia. “Gracias al aporte de un testigo podemos mostrar lo que vivenciamos en manos de este sujeto violento, peligroso e impune. Esta es la persona que se está mostrando por los medios como un sujeto honesto, pacífico y ejemplar. Esperamos que se haga justicia”, dijo la joven en sus redes sociales, tras conocerse los videos del momento.