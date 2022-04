Javier Milei reaccionó contra el veto de Juntos por el Cambio

El líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, no demoró mucho en reaccionar contra el veto que Juntos por el Cambio planteó contra una alianza con los libertarios en 2023. Tras destacar que encarna “una fuerza nueva” frente a las coaliciones en disputa, el economista advirtió: “Queremos romper con las ideas que han destruido nuestro país en los últimos 100 años. Nunca podríamos ir en un espacio que ha sido corresponsable del fracaso”.

Con su disputa interna en ebullición, los principales referentes nacionales de Juntos por el Cambio se reunieron este mediodía para avanzar con su estrategia electoral para 2023 y acordaron no explorar una alianza con Milei.

La principal coalición opositora debatió sobre el presunto acuerdo que negoció el radical Gerardo Morales con el kirchnerismo para cubrir una de las vacantes en el Congreso de la Magistratura. El gobernador de Jujuy se mostró furioso durante las últimas horas por los trascendidos. Sospecha que un sector de JxC, sobre todo de Pro, busca desgastar su figura para romper el espacio y sellar un acuerdo electoral con Milei, una jugada que los radicales descartan de plano.

Milei buscó mostrarse por encima de las intrigas entre macristas y radicales. “Somos una fuerza nueva que viene a transformar la Argentina. Queremos romper con las ideas que han destruido nuestro país en los últimos 100 años. Nunca podríamos ir en un espacio que ha sido corresponsable del fracaso ”, escribió Milei en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, no cerró del todo la puerta. No a todos, al menos. “Sí invitamos a todos aquellos que compartan nuestras ideas ”, completó el economista liberal.

Sucede que en la mira del armado de Milei se encuentran los “halcones” de Pro. El economista no solo cruzó elogios con Macri, sino más de un encuentro con la presidenta del partido, Patricia Bullrich, y su mano derecha, Gerardo Milman. En el Congreso, además, compartió una decena de proyectos con Fernando Iglesias y Waldo Wolff, entre otros exponentes del “ala dura” de Pro.

Todo lo contrario sucede con quienes apuestan por la moderación dentro de Pro, como el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la diputada María Eugenia Vidal. Ni hablar los radicales o la Coalición Cívica. A ellos apuntó también Milei en Twitter. “Palomitas tibias”, los descalificó.

“ Hoy gobiernan CFK, La Cámpora y Alberto por el fracaso del modelo de las palomas tibias de JxC . Nos encerraron un año y medio con apoyo de Larreta y gobernadores radicales. Votaron juntos en el Congreso. Nuestro voto es transversal y su base es el fracaso del modelo de la casta”, completó Milei.

A la reacción de Milei se sumaron sus aliados en La Libertad Avanza. “¿Por qué Juntos por el Cambio está tan obsesionado con Milei? Literalmente no paran de hablar de él. Pero bueno, bienvenido sea, propaganda presidencial gratis ”, celebró el legislador porteño Ramiro Marra, que luego decidió tomarse con sorna la noticia sobre el veto de la principal coalición opositora a su líder. “No lo puedo creer, hoy no duermo”, ironizó.