Los investigadores afirmaron que el agresor no es un militante kirchnerista, como había sugerido la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

PARANÁ.- Se tuvo que dar marcha atrás con la hipótesis difundida por la ministra de Seguridad de la Nación. Patricia Bullrich había dicho que el sospechoso de haber incendiado el automóvil del intendente de Basabilbaso y candidato a diputado nacional de Juntos por Cambio Entre Ríos, Gustavo Hein, era un "militante político ultra K". No es así, hasta donde se pudo saber, según los investigadores del caso.

Se trata de un vecino que había tenido un altercado con Hein por supuestas promesas del jefe comunal y que no fueron cumplidas. Esa conjetura, con el correr de las horas, sumó elementos que permitieron trazar un perfil del hombre que está detenido desde el lunes a la noche y cuyo domicilio fue allanado por orden judicial en el marco de la investigación.

"Es un personaje del pueblo", fue el calificativo con el que coincidieron periodistas de la ciudad y dirigentes enrolados en diferentes espacios políticos. La identidad política del supuesto autor del hecho se fue desdibujando durante el día. Medios de Basabilbaso dieron cuenta del apoyo que el detenido supo brindarle a Hein e incluso las cosas que posteó en su perfil de Facebook en contra de La Cámpora, de principales agrupaciones identificadas con el kirchnerismo.

El incendio dejó destrozado el garage de la casa de Hein

Conocidas las declaraciones de Bullrich, se escuchó la primera voz gubernamental. La ministra de Gobierno, Rosario Romero, descartó cualquier vinculación política sobre lo sucedido en Basabilbaso. "No tenemos nada que indique que haya un sector político en especial que esté involucrado en esta situación", señaló la funcionaria en conferencia de prensa, al ser consultada sobre el hecho que investiga la Policía y la Justicia entrerriana. Y subrayó: "Desaliento totalmente que a priori se involucre a un sector político o del justicialismo porque nada indica que esto sea así. Yo creo que una cosa es el delito y otras muy distintas las modalidades de campaña; no hay que utilizar la comisión de un delito como modalidad de campaña, no hay que mezclar", recomendó.

Más adelante, Romero reveló que mantuvo un intercambio con Bullrich. "Le pedí explicaciones a la ministra, le mandé un mensaje y le dije que no había nada de eso y me dijo que se lo había comentado alguien de Basavilbaso; pero es un comentario", narró la ministra sobre su par de la Nación.

El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos emitió un comunicado informando que se está llevando adelante una investigación por "el posible delito de daños calificados e incendio" en donde fue individualizado "el probable autor del hecho, detenido a la espera de prestar declaración de imputado". "Hasta el momento no hay elementos probatorios sobre motivación política directa en contra de la investidura del intendente como tal o del partido político que preside y por el que llegó al cargo", se señaló oficialmente desde los tribunales.

Reacciones en Cambiemos

Lo cierto es que conocidas las declaraciones de la ministra nacional comenzaron a difundirse comunicados de prensa de Cambiemos en los que se sembró un manto de dudas sobre la intencionalidad política en el hecho.

Mientras eso sucedía, en Whatsapp se viralizó el perfil de una mujer que sería hermana del detenido y que publicó en su perfil la boleta de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y compartió decenas de flyers, fotos y spots de campaña del candidato del Frente de Todos. De unos meses para acá, los posts de esta mujer tienen que ver con la venta de dulces, de pizzas, la queja por la falta de trabajo para su hijo, las imágenes de una hija radicada en Rosario, y finalmente la venta de los muebles de la casa para poder dejar la ciudad "por falta de oportunidades laborales y políticas".

El lunes por la madrugada el jefe comunal de la ciudad entrerriana tuvo el disgusto de despertarse cuando advirtió que desde el garaje de su domicilio se expandía un fuego que se estaba devorando el auto Toyota Corolla. Eso es lo que se está investigando.