El tenso encuentro entre Milei y Villarruel en el Congreso, analizado por un especialista en lenguaje no verbal

Daniel Zazzini, especialista en comunicación y lenguaje no verbal, analizó en diálogo con LA NACION el saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel durante el inicio del período 144° de apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa. Además, hizo hincapié en los gestos que tuvo la vicepresidenta cuando el Jefe de Estado emitía su discurso inaugural.

“Desde el ingreso se vio un Milei auténtico, pero mucho más relajado; ya se lo percibe cómodo en el mar de la política. La tensión en la relación con la vicepresidenta, que no es secreta, se hizo evidente en el ingreso, donde no cruzaron ni palabras ni una mirada. Y se veía en la sonrisa permanente de ella. Una de las funciones de la sonrisa es regularnos en momentos de incomodidad o estrés”, explicó Zazzini sobre la entrada del Presidente y Villarruel al Congreso de la Nación.

Daniel Zazzini analizó el encuentro en el Congreso de la Nación de Javier Milei y Victoria Villarruel en la 144° apertura de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa (Fuente: Captura de Imagen)

Además, sobre el discurso que dio Milei, el especialista destacó que la vicepresidenta “estaba atenta a su teléfono y chateó en varias oportunidades”. “Protocolarmente es incorrecto, y sabiendo que ella está dentro del cuadro en la transmisión por televisión, es una muestra más de desacuerdo y de molestia”, subrayó.

Durante parte del discurso Victoria Villarruel utilizó el celular y apareció en plano

Cabe remarcar que, en la mayoría del tiempo que se enfocó a Javier Milei, detrás, en el atrio principal, se veía en un plano cortado a Villarruel, que en ocasiones perdía la concentración en el contexto presente.

Pese a aquellos gestos iniciales y durante la inauguración de las sesiones ordinarias, la vicepresidenta expresó sonrisas con algunos comentarios que hizo el jefe de Estado contra la oposición, y que quedaron plasmados en un plano general de la cámara.