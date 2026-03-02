El tenso encuentro entre Milei y Villarruel en el Congreso, analizado por un especialista en lenguaje no verbal
En el ingreso a la Cámara de Diputados, la vicepresidenta le dio la bienvenida al jefe de Estado pero dejó en evidencia que los cortocircuitos imperan
- 2 minutos de lectura'
Daniel Zazzini, especialista en comunicación y lenguaje no verbal, analizó en diálogo con LA NACION el saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel durante el inicio del período 144° de apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa. Además, hizo hincapié en los gestos que tuvo la vicepresidenta cuando el Jefe de Estado emitía su discurso inaugural.
“Desde el ingreso se vio un Milei auténtico, pero mucho más relajado; ya se lo percibe cómodo en el mar de la política. La tensión en la relación con la vicepresidenta, que no es secreta, se hizo evidente en el ingreso, donde no cruzaron ni palabras ni una mirada. Y se veía en la sonrisa permanente de ella. Una de las funciones de la sonrisa es regularnos en momentos de incomodidad o estrés”, explicó Zazzini sobre la entrada del Presidente y Villarruel al Congreso de la Nación.
Además, sobre el discurso que dio Milei, el especialista destacó que la vicepresidenta “estaba atenta a su teléfono y chateó en varias oportunidades”. “Protocolarmente es incorrecto, y sabiendo que ella está dentro del cuadro en la transmisión por televisión, es una muestra más de desacuerdo y de molestia”, subrayó.
Cabe remarcar que, en la mayoría del tiempo que se enfocó a Javier Milei, detrás, en el atrio principal, se veía en un plano cortado a Villarruel, que en ocasiones perdía la concentración en el contexto presente.
Pese a aquellos gestos iniciales y durante la inauguración de las sesiones ordinarias, la vicepresidenta expresó sonrisas con algunos comentarios que hizo el jefe de Estado contra la oposición, y que quedaron plasmados en un plano general de la cámara.
Otras noticias de Javier Milei
A los gritos. Milei arremetió contra el kirchnerismo en el Congreso: “Su líder va a seguir presa”
Minuto a minuto. Discurso de Milei en el Congreso: repercusiones tras la apertura de sesiones y las últimas noticias
Chicana contra el Presidente. El gesto de Juan Grabois durante el ingreso de Milei al Congreso
- 1
El discurso de Milei despierta expectativas en la Justicia, pero en el Gobierno dicen que no habrá anuncios
- 2
La Rosadita de la AFA: videos y fotos revelan cómo se movía el dinero en cajas, bolsas y mochilas
- 3
En qué canal pasan el discurso de Javier Milei en el Congreso hoy, 1° de marzo
- 4
Javier Milei, en frases: “chilindrina troska”, “kukas”, Cristina “chorra” y críticas a empresarios