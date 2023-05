Desconcierto en Tucumán por la suspensión de la elección, aunque podría votarse el domingo en las otras categorías

escuchar

La Casa de Gobierno estaba despoblada cuando se conoció esta tarde la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de suspender las elecciones del domingo próximo. Ni Juan Manzur ni Osvaldo Jaldo estaban en sus despachos. “Es un mazazo, el desconcierto es total” , dijo a LA NACION un operador del peronismo tucumano que trabajó hoy en la coordinación de los “movilizadores”, una suerte de punteros que trasladan votantes a las escuelas a cambio de dinero el día de los comicios. Es una práctica habitual, a la que también apelan los opositores.

La suspensión dispuesta por la Corte solo alcanzaría a la fórmula gubernamental, y podría votarse para el resto de los cargos: intendentes, legisladores, concejales y comisionados rurales. Para la elección del domingo, el Frente de Todos tenía 61 acoples (listas colectoras) mientras que Juntos por el Cambio, 15.

En Tucumán, la discusión legal se debe a que Manzur fue gobernador por dos ejercicios consecutivos, tal como lo avala la Constitución tucumana. Pero antes había sido vicegobernador, también en dos oportunidades, de José Alperovich. Ante los cuestionamientos de la oposición, impulsados en la justicia provincial y federal por el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro (Partido de la Justicia Social), y la diputada nacional Paula Omodeo (CREO), Manzur presentó un amparo contra el artículo de la Constitución provincial que le impedía volver a candidatearse como vicegobernador. La justicia local rechazó el planteo opositor y le allanó al gobernador el camino para postularse. Ahora, en un enroque de cargos, pretendía competir como vicegobernador de Osvaldo Jaldo, su actual número dos . Los cinco jueces de la Corte tienen lazos directos con Manzur: dos fueron designados por él (Daniel Leiva y Eleonara Rodríguez Campos) y los tres restantes por Alperovich (Claudia Sbdar, Daniel Posse y Antonio Estofán).

“La constitución aún está viva en Tucumán. Quisieron ir por todo y hacer trampa, pero los tucumanos no los vamos a dejar. En Argentina todavía prima el estado de derecho, nadie está por arriba de la ley. La CSJN frenó a Manzur y Jaldo. Esta lucha recién empieza #hastaacallegaron”, desafió Omodeo por las redes sociales. La diputada nacional, que integra Juntos por el Cambio, fue una de las que presentó su reclamo ante la Corte Suprema de la Nación.

La Corte de la Nación hizo referencia hoy a “la virtud republicana de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos” y afirmó que “la vigencia del sistema republicano consagrado en los artículos 1° y 5° de la Constitución Nacional presupone de manera primordial la periodicidad y renovación de las autoridades”.

En Tucumán, tanto en los campamentos oficialistas como opositores, no descartan que el domingo próximo se vote en el resto de las categorías que no sean gobernador y vice , que fue lo que suspendió puntualmente la Corte. En la provincia, además, se deben elegir 49 legisladores, 19 intendentes, 184 concejales y 93 delegados comunales.

Manzur y Jaldo estaban confiados con un triunfo. “Estamos entre cinco y diez puntos arriba”, se los escuchó decir con dos encuestas a mano. Unos números parecidos manejaba hasta ayer Juntos por el Cambio, que unificó sus fuerzas para impulsar al binomio Roberto Sánchez-Germán Alfaro.

El exjefe de gabinete de Alberto Fernández, que renunció a su cargo nacional para regresar a la campaña electoral en la provincia, recibió el fin de semana a Fernando “Chino” Navarro, dirigente del Movimiento Evita. La visita de Navarro alimentó las versiones de un eventual lanzamiento de Manzur como precandidato a presidente dentro del Frente de Todos. “Se evaluó un proceso de instalación, pero ahora esta medida de la Corte es un mazazo”, dijo hoy un colaborador del gobernador tucumano.

El planteo judicial de Manzur

La Constitución provincial, en su artículo 90, establece que “el vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido gobernador y reelecto por un período consecutivo”, con lo cual Jaldo está habilitado para pelear por la gobernación en 2023. Sin embargo, esa norma no contempla la posibilidad de que el gobernador, luego de cumplir un segundo mandato consecutivo, pueda postularse como candidato a vicegobernador , lo que dejaría inhabilitado a Manzur, según él mismo admitió en el planteo que presentó ante la Corte tucumana, con el patrocinio del abogado Antonio Raed. “Lo que la Constitución provincial no prevé es la alternativa de que el gobernador pueda aspirar a la Vicegobernación, resultando así que la necesidad de despejar cualquier duda sobre el particular es, a todas luces, impostergable”, expuso.

En el recurso de amparo presentado ante la Corte se advierte que la Constitución tucumana reformada en 2006, que tuvo al propio Manzur como presidente de la Convención que modificó dicho texto, “no prevé un escenario de alternancia, en el que el gobernador, una vez cumplidos los dos mandatos, pueda aspirar a la Vicegobernación”.

Según el exjefe de Gabinete, “este vacío que no puede ser interpretado negativamente en desmedro del reconocimiento de derecho electoral pasivo, lesionando decididamente el criterio objetivo de postulación de candidatos que permita la adecuada representatividad política de la ciudadanía”. Agregó que “resulta imperioso aventar toda duda e incertidumbre, a los fines de soslayar la existencia de maniobras de todo tipo, tendientes a impedir el respeto de la voluntad popular en el marco propio de un Estado de Derecho”.

