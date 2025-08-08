Desde el Gobierno le respondieron a Mondino y confirmaron que habrá cadena nacional de Milei tras el revés en Diputados

Desde el Gobierno le respondieron este viernes a la excanciller de la administración libertaria, Diana Mondino, tras los polémicos dichos que brindó en una entrevista televisiva sobre el presidente Javier Milei y el escándalo con la criptomoneda $LIBRA. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo este viernes que sus declaraciones fueron “absolutamente desafortunadas”. En la misma conferencia de prensa, el portavoz confirmó que el mandatario brindará una cadena nacional a las 21 tras el revés en el Congreso.

“Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé”, dijo Mondino el jueves en una entrevista para la cadena Al-Jazeera. La exfuncionaria había sido eyectada del Gobierno en octubre del año pasado tras votar a favor de una resolución de Naciones Unidas contra el bloqueo a la isla de Cuba.

Mondino y las dos opciones sobre Milei y el caso Libra: corrupto o estúpido

En ese marco, Adorni respondió en duros términos. “Más allá de que para nosotros [sus dichos] son de segundo orden, cuando uno ha representado al Gobierno, más en el caso de Mondino que representó a la Argentina en el mundo, muchas veces las declaraciones hablan más de la persona que del propio Presidente”, aseguró el funcionario ante la prensa en Balcarce 50.

Y aseveró: “No es que tengamos mucho para decir. Diana es una persona inteligente que se ve que no estaba en un buen día o que no tenía claridad, o tal vez se vio envuelta en una entrevista para la cual no estaba preparada e hizo un comentario absolutamente desafortunado de una persona que no sólo le dio la posibilidad de trabajar para el Gobierno y hacer su aporte para la Patria, sino de representar a la Argentina”.

Por otra parte, el vocero presidencial anunció que el Presidente brindará una cadena nacional este viernes a las 21 para ahondar en la sesión de este miércoles en Diputados, en la que se aprobaron varios proyectos que el Gobierno rechaza, como mayores salarios para los empleados del Hospital Garrahan, más financiamiento universitario y el freno a decretos desregulatorios.

Javier Milei. Presidencia

Se espera que Javier Milei anuncie cómo procederá el Ejecutivo frente a los rechazos en medio de una fuerte tensión con el Legislativo. “No voy a hablar ahora de los vetos porque a las 21 va a haber una cadena nacional del Presidente”, anunció Adorni.

Pensiones por discapacidad

En otro tramo de la conferencia, Adorni confirmó que en lo que va de la administración libertaria se dieron de baja más de 100.000 pensiones por discapacidad “que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores” y a “personas fallecidas”.

“La Agencia Nacional de Discapacidad descubrió una actividad fraudulenta donde se estima un desvío de US$1000 millones al año. Desde 2003 hasta 2015 la cantidad de pensiones pasaron de 79.000 a 1.400.000. Cuando asumimos había un 1.200.000. Este número estratosférico no corresponde a un país que no sufrió guerras ni desastres naturales, solo 20 años de kirchnerismo”, expresó. Los dichos de Adorni se dan a cuatro días de que el Presidente vetara la ley de emergencia en discapacidad que aprobó la oposición en el Senado.

Críticas de García Cuerva y la polémica foto en La Matanza

Por otro lado, el vocero presidencial respondió a las críticas del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien aprovechó la misa por San Cayetano para pedirle al Gobierno por los más vulnerables y defendió el trabajo digno, en un contexto de ajuste económico. "No podemos desentendernos de los que sufren. No podemos desentendernos de los que revuelven los tachos de basura buscando algo para comer, que no lo hacen porque les gusta, lo hacen por necesidad”, dijo este jueves.

En ese marco, Adorni aseguró que no se desatiende a ningún sector y culpó a las administraciones anteriores. “Este gobierno no desatiende a nadie y no niega la situación de cada uno de los sectores, nos caracteriza decir la verdad. Suena exótico que un sector de la política enrostre la crueldad en nosotros cuando precisamente los que hacían trámites truchos de discapacidad eran ellos [por el kirchnerismo]”, lanzó.

En lo que fue una extensa conferencia de prensa, Adorni también se refirió a la foto que se tomó Milei con dirigentes bonaerenses en un barrio de Villa Celina, corazón de La Matanza, el bastión electoral del kirchnerismo. Y es que la imagen generó polémica porque tanto el Presidente como sus dirigentes tenían un cartel en sus manos que decía “kirchnerismo nunca más”, con la misma tipografía que el informe de la Conadep por los desaparecidos durante la dictadura.

Noticia en desarrollo