Despliegan un operativo de seguridad en la casa de Adorni por una clase pública convocada por la izquierda

La Policía Federal Argentina desplegó un operativo de seguridad este lunes en las inmediaciones de la casa de Manuel Adorni, ubicada en el barrio porteño de Caballito.

La medida responde a una convocatoria de docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, quienes anunciaron la realización de “clases públicas” frente al domicilio del funcionario para este martes 31 por la mañana. Las camionetas y los uniformados llegaron casi un día antes. Fuentes de las fuerzas confirmaron los operativos de prevención y dijeron que durará hasta que terminen las clases anunciadas.

La protesta, impulsada por la Secretaría General del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL) y encabezada por el militante y estudiante de izquierda Luca Bonfante, junto a gremios docentes como la AGD-UBA, coincide con la controversia en torno al inmueble del funcionario en ese barrio, cuya adquisición no fue registrada en su última declaración jurada.

Operativo de seguridad en la Casa de Adorni

Fuentes de la PFA confirmaron a LA NACION que la presencia de la fuerza se mantendrá allí hasta mañana.

Bajo las consignas “En defensa de la universidad pública” y “Aplicación ya de la Ley de Financiamiento Universitario”, la jornada comenzará a las 10 con un programa de clases abiertas.

El cronograma incluye ejes sobre extractivismo y la Ley de Glaciares, macroeconomía y la conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado. La iniciativa suma un nuevo capítulo a la confrontación con el Ejecutivo por la actualización de las partidas presupuestarias.

El Flyer de la CEFyL detalla: “Nos vemos en Miró. Trae tu silla. Ni glaciares entregados al saqueo, ni educación ni presupuesto. Aplicación ya de la ley de presupuesto universitario. Ley de Glaciares defendamos lo conquistado. No se toca”.

El departamento que no fue declarado

Tal como reveló LA NACION el 26 de marzo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó otro inmueble a su patrimonio, que adquirió sin haber vendido la propiedad en la que vivía cuando entró en el Gobierno, en Parque Chacabuco.

LA NACION pudo constatar esta información en el Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Adorni figura como dueño, a medias con su esposa, Bettina Angeletti, de las dos viviendas en la ciudad de Buenos Aires.

Las fuerzas de Seguridad en los alrededores del departamento de Adorni en Caballito Santiago Oróz

“A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder”, había dicho el funcionario en la conferencia de prensa que convocó en medio de los cuestionamientos políticos que desataron la noticia sobre un viaje a Punta del Este en avión privado y la posterior revelación de que Angeletti había comprado una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a fines de 2024.

Adorni escrituró el departamento de la calle Miró en 230.000 dólares que provienen, según la documentación, de una hipoteca no bancaria con dos particulares.

Se trata de una unidad funcional de 199,97 metros cuadrados, a la que se suma el proporcional de la cochera, en la planta baja del edificio ubicado en una zona de alto valor inmobiliario del barrio de Caballito.