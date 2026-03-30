El Gobierno incluyó al hijo de Horacio Rosatti entre los pliegos para ocupar cargos judiciales

Tras más de dos años de parálisis, el Gobierno de Javier Milei envió la primera tanda de pliegos solicitando acuerdos para cargos judiciales con los que comenzará a tratar de completar las más de 300 vacantes que se han venido acumulando desde el último año de gestión de Alberto Fernández.

El paquete, enviado en dos tandas por la Casa Rosada, contiene 45 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de diferentes fueros, en su mayoría con asiento en la Capital Federal.

Entre los pliegos se destaca la postulación de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, juez de la Corte Suprema de Justicia, para un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe. El diploma ingresó al Senado por la tarde, en una segunda tanda con cinco designaciones.

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, mantuvo su primer encuentro institucional con los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

En las postulaciones enviadas esta mañana también figuran nominaciones para ocupar defensorías oficiales y una lista de abogados que podrían actuar como conjueces para subrogar vacantes en los juzgados civiles de primera instancia con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas.

Los pliegos serán girados a la Comisión de Acuerdos que, no obstante, no podrá iniciar el tratamiento de los diplomas hasta que no tomen estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara alta que, por el momento, no tiene una fecha prevista.

Según le dijo a LA NACION la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), su intención es que el Senado sesione la semana próxima para que todos estos pliegos tomen estado parlamentario.

La nómina de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, es la siguiente:

-Ricardo Santiago Lombardo juez de la Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal.

-Nicolás Antonio Pacilio, juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal.

-Santiago Alberto Poncio, como juez de Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 de la Capital Federal.

-Javier Alberto Santiso como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5 de la Capital Federal.

-Ignacio Labadens como juez del Juzgado Nacional de Menores N° 2 de la Capital Federal.

-Julián Herrera como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44 de la Capital Federal.

-Nicolás Grappasonno como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

-Ivana Sandra Quinteros como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 de la Capital Federal.

-Santiago José Jaimes Munilla como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal.

-Emilio Santiago Faggi como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sala 3.

-María Gloria Capanegra como jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal.

-María Inés Reston como Defensora Pública Oficial ante los Juzgados y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N° 1.

-Claudio Ricardo Silvestri como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, Pcia. de Buenos Aires.

-Paula Fuertes como jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14 de la Capital Federal.

-Soledad Eugenia Mariño como jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

-Carlos Fabián Cuesta como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, Pcia. de Buenos Aires.

-María Verónica Michelli como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, Pcia. de Buenos Aires.

-Juan Martín Balcazar como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 95 de la Capital Federal.

-María Julia Sosa como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Plata, Pcia. de Buenos Aires.

-Alejandro Javier Catania como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

-Pablo Ezequiel Wilk como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Plata, Pcia. De Buenos Aires.

-Juan Pedro Galván Greenway como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

-Verónica Mabel Polverini como Defensora Pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N° 7.

-Marcela Lorena Sasso como Defensora Pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N° 3.

-Lucas Marcelo Bellotti San Martín como Defensor Público de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N° 2.

-Felipe Alberto Alliaud como Defensor Público Curador de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría N° 4.

-Hugo Fabián Decaria como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.

-Ezequiel Javier Sobrino Reig como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 80 de la Capital Federal.

-Germán Augusto Degano como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 64 de la Capital Federal.

-Gerardo Daniel Cacace como juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa, Pcia. De Formosa.

-Santiago Quian Zavalía como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

-Osvaldo Felipe Pitrau como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

-Analía Victoria Romero como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

-Samanta Claudia Biscardi como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

-Paula Andrea Castro como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

-Lucila Inés Córdoba como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

-Walter Fabián Carnota como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

-Fernando Strasser como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

-Pablo Javier Flores como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, Pcia. de Buenos Aires.

-Laura Fabiana Kvitko, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 23 de la Capital Federal.

-Nicolás Ramón Ceballos, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional 7 de la Capital Federal.

-Laura Wiszniacki, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 62 de la Capital Federal.

-Emilio Rosatti, juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

-Juan Andrés Moldes, fiscalía 1 ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico.