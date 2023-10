escuchar

En el último tramo camino a los comicios del 22, y luego de algunos chisporroteos, el expresidente Mauricio Macri se meterá de lleno en la campaña de la candidata Patricia Bullrich . Estará esta tarde con ella y el candidato a gobernador de la provincia, Néstor Grindetti, en una recorrida por Junín, provincia de Buenos Aires. Luego rumbearán hacia Pergamino en un movimiento que busca apuntalar a la candidata de Juntos por el Cambio y dar por terminado el revuelo que generaron las declaraciones del expresidente en la universidad de Harvard.

Cerca de las 15:30 arribarán a la ciudad de Junín, en donde los recibirá Pablo Alexis Petrecca, intendente de JxC. Está pautada una reunión con vecinos en un café del centro, y luego, la comitiva seguirá viaje hacia Pergamino, donde encabezarán un acto en Parque Belgrano y donde contarán con la presencia del también intendente de JxC, Javier Martínez, el intendente.

Las tensiones que sobrevolaron al espacio en los últimos días estuvieron ligadas a las declaraciones que tuvo Macri en su charla en la universidad de Harvard, que acrecentaron la percepción de cierta ambigüedad de Macri respecto del libertario Javier Milei.

Mauricio Macri en la Kennedy School de Harvard Captura de Video

“Pienso que vamos a ganar las elecciones, pero en caso de que no sea así, espero que nuestra coalición apoye cualquier decisión razonable de reforma en el Congreso para que Argentina pueda salir de este complicado sistema en el que estamos como una trampa durante tantas décadas”, sostuvo Macri.

Los contactos esporádicos y la buena sintonía que siempre afirmaron tener el expresidente y el candidato de La Libertad Avanza, alimentaron las versiones de cierto acercamiento entre ambos, causando algunos chisporroteos en las filas de JxC. Cerca del expresidente negaron todo tipo de acercamiento con Milei, pero las declaraciones cayeron mal en el entorno de Bullrich.

La candidata de JxC, en declaraciones radiales, no ocultó su malestar: “Estamos en el medio de una pelea electoral y no me parece que en este momento podamos discutir eso porque justamente nuestra fortaleza en esta contienda electoral es nuestra capacidad parlamentaria”, afirmó.

En los últimos días, el expresidente intensificó las señales de apoyo. Luego de un período sin respaldos contundentes para con quien fuera su elegida en la interna del espacio, Macri se mostró más activo en el último tramo de campaña. No solo salió públicamente a respaldarla sino que abandono las frases ambiguas sobre Milei.

Mauricio Macri caminó Vicente López junto a la candidata local, Soledad Martínez

La foto de Macri con Bullrich en la previa del debate del domingo pasado fue la primera señal de una seguidilla de acompañamientos. Durante la semana, el expresidente caminó San Isidro y Vicente López junto con los candidatos del espacio por esos suelos y repartió boletas de Bullrich, para partir luego hacia Posadas, provincia de Misiones, con previo paso por Santa Fe.

