Los diputados libertarios mantienen reuniones permanentes entre sí y con otras fuerzas para controlar las comisiones que les posibiliten un fluido tratamiento y la aprobación de los proyectos de reforma que envíe el Poder Ejecutivo. Con 39 legisladores, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) deberá sacar a relucir su poder de negociación para controlar las comisiones “llave” que determinarán el futuro de estas iniciativas.

Las comisiones “urgentes”, tal como las llamó una persona del círculo del flamante presidente de la Cámara baja, Martín Menem, son por las que obligatoriamente tendrán que transitar los proyectos de reforma del Estado que el gobierno de Javier Milei ya anunció que enviará al Poder Legislativo. Todavía resta definir si será con un formato de “ley ómnibus” o un compendio de proyectos diferenciados entre los cuáles se espera, entre otras cosas, la desregulación de leyes económicas, la simplificación del sistema impositivo, modificaciones laborales y la privatización de empresas estatales.

Por eso, si bien entre los legisladores libertarios reina un disciplinado hermetismo, apuestan a retener la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tradicionalmente controlada por el oficialismo, así como poder ocupar un lugar relevante en Legislación General y Asuntos Constitucionales. “En las más importantes se anotan todos”, resaltó un legislador “violeta”. Según precisaron fuentes de LLA, lo que se resolvió esta tarde fue elevar a la presidencia del bloque y de la Cámara las comisiones solicitadas por cada diputado. Es decir, aquellas que quieren integrar. Menem y Oscar Zago, el líder de la bancada, serán los responsables del diálogo con otros espacios para lograr un reparto que les favorezca.

Reunión de Gabinete de Javier Milei el mismo día de su jura

El foco está puesto, así, en trabajar en función de la agenda del Presidente. “La prioridad es resolver las normas de urgencia para el Poder Ejecutivo”, se escucha entre los integrantes del bloque de LLA. Otro referente libertario tuvo una respuesta más poética y destacó que las comisiones más importantes son aquellas por las que pasarán “las reformas para la reconstrucción de la Argentina”.

El domingo, durante su discurso en la explanada del Palacio Legislativo, el nuevo presidente esbozó algunas de las medidas que podría implementar y remarcó que no hay otra alternativa que el ajuste del gasto público para combatir el déficit fiscal. “No hay plata”, machacó. Aclaró, no obstante, que esta poda recaerá principalmente “sobre el Estado, no sobre el sector privado”.

Si bien ayer estaba prevista una reunión presencial para conversar la integración de las comisiones, esa cumbre se postergó para hoy “a pedido de Menem”. No obstante, el diálogo se mantuvo a través de WhatsApp. “Hay grupos donde las conversaciones son casi permanentes y estamos todos conectados”, indicó a LA NACION un integrante del bloque libertario.

Martin Menem en la sesión preparatoria para la jura de Diputados en el Congreso de la Nación Eliana Obregón - Télam

Frente a un escenario parlamentario fragmentado, la concreción de consensos podría requerir más trabajo. Si se considera, además, que LLA es una fuerza política con poca experiencia legislativa, podría convertirse en presa fácil para quienes ya conocen los recovecos del reglamento y los dobleces de las negociaciones. Por eso, se pondrá a prueba la muñeca política de sus líderes, Menem y Zago, para otorgarle gobernabilidad al Poder Ejecutivo.

Un primer conflicto

Durante su asunción, el presidente de la Cámara tuvo un debut accidentado. Los diputados de la UCR, de Cambia Federal y la Coalición Cívica anticiparon que trabajarán en “coordinación” con el objetivo de ganar peso específico en las comisiones. Como este agrupamiento podría contar con 50 diputados, provocó una reacción a dúo de Germán Martínez -jefe del bloque de Unión por la Patria- y Cristian Ritondo -líder de Pro- para neutralizarlos. En el recinto ambos insistieron en que la representación de las distintas fuerzas parlamentarias en las comisiones debe realizarse de manera proporcional (por sistema D’Hont) y por bloque, no por “agrupación ad hoc”.

Menem terció por ellos sin darse cuenta de que eso no beneficiaba a su propia bancada. “Al darle la razón al Pro y a Unión por la Patria en su planteo, los bloques más chicos que podrían apoyar en algunas leyes al Gobierno quedarían afuera de las comisiones”, advertían en Cambio Federal, flamante bloque que conduce Miguel Pichetto con nueve integrantes.

