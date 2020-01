Deuda, pobreza y grieta: de qué hablaron Alberto Fernández y el papa Francisco

Fernández y el Papa se reunieron en el Vaticano Fuente: Reuters - Crédito: Remo Casilli

Deuda, grieta y pobreza, sí. Aborto y viaje a la Argentina, a medias. Ese sería un repaso de los temas que fueron parte -y el que se omitió- en la reunión de 44 minutos entre el presidente Alberto Fernández y el papa Francisco. "Nos reímos mucho", dijo el mandatario al repasar el encuentro.

El tema de la deuda con el FMI fue una de las principales preocupaciones que estuvieron presentes en la audiencia privada en el segundo piso del Palacio Apostólico. "Hablamos mucho del tema de la pobreza", dijo Fernández sobre otro de los ejes de la charla.

"Le pedí que todo lo que pueda hacer para ayudarnos [con el tema de la deuda] lo haga y lo va a hacer", contó después el mandatario en una conferencia de prensa en la residencia de la embajada argentina ante la Santa Sede.

"El Papa es un argentino preocupado por su patria y por su gente", dijo Fernández. "El Papa quiere mucho a los argentinos", agregó.

"Siempre le pedí ayuda y siempre me dijo que iba a ayudar", dijo sobre su vínculo con Francisco.

El tema de la deuda se tratará además en un seminario que habrá en el Vaticano el 5 de febrero, en el que participarán el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva

Grieta

Con la grieta como eje, Fernández afirmó además que con el papa Francisco comparte "una suerte de obsesión, que es terminar con la disputa entre los argentinos".

"Los argentinos tenemos que respetarnos y terminar con la locura de no hacerlo. Es un país en el que hace mucho tiempo todo es blanco o negro, y donde el de la vereda de enfrente no merece respeto, pero no hay nadie en la vereda de enfrente, sino simplemente alguien que piensa distinto", dijo Fernández.

Aborto y el viaje a la Argentina: los ausentes

Como había anticipado el propio Fernández ayer, la despenalización del aborto -tema ríspido entre el Gobierno y la Iglesia- no fue abordado en la charla. Tampoco un eventual viaje a la Argentina, una cuenta pendiente de Jorge Bergoglio desde que se convirtió en papa hace casi 7 años-

Informe de Elisabetta Piqué (Corresponsal en Roma)