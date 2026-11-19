Un día después del amistoso saludo que protagonizaron en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora del bloque Justicialista Juliana Di Tullio le apuntó a la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, por “reprimir a personas con discapacidad” en 2025, cuando se desempeñaba como ministra de Seguridad del Gobierno.

“Hay que ser cobarde y miserable para reprimir a las personas con discapacidad. Alguien que era responsable y que hoy es la presidenta del bloque del oficialismo. Hay que ser miserable para pegarles, cazarlos y reprimirlos. Hay que ser cobarde”, expresó Di Tullio durante su intervención en el debate por la ley de Discapacidad.

A su vez, la senadora peronista sostuvo que el gobierno de Javier Milei no solo maltrató a las personas con discapacidad durante años sino que impulsó una “trama nefasta” donde “dicen que hay una barbaridad de personas en Argentina que lucran y que tienen pensiones que no deben cobrar”. “

“Me parece siniestra”, dijo y agregó: “Es una maldad, es un discurso perverso”.

Di Tullio, en la sesión de este jueves Gabriel Cano / Comunicación Sen

“Es gravísimo lo que construyen socialmente como relato. La construcción social de un país no puede tener estos condimentos, donde ponen en tela de juicio que las personas con discapacidad no tengan discapacidad. No es de buen ser humano, no es de buen argentino, no pueden decir que las personas con discapacidad mienten. Y entonces los violentaron, física, moral, digitalmente, verbalmente, todo desde el Estado”, subrayó Di Tullio.

Bullrich, en la sesión Luciano Ingaramo / Comunicacion

Y expuso: “Estamos hoy todos acá votando una ley de discapacidad que algunos votaron en contra [en el pasado]. A mí me encanta que se den vuelta y voten a favor ahora, después de que las personas, los argentinos y argentinas con discapacidad y sus familias le hayan torcido la mano, el brazo y le hayan cortado la motosierra”.

También instó al Gobierno a cumplir con la ley y desafió a Milei. “Vamos a ver si lo cumple, lo digo en serio, vamos a ver si el presidente cumple con esta ley, ya nos vetó una”, lanzó.

La iniciativa se aprobó por unanimidad Luciano Ingaramo / Comunicacion

“En esta gesta que se mandaron los argentinos con discapacidad en la Argentina, esta lucha que se ganó y le torció el brazo al Presidente, vamos a ver si de verdad se cumple, porque es cierto lo que dijeron muchos de los senadores. Ahora esta ley hay que cumplirla, vamos a ver si la cumplen”, agregó.

La iniciativa fue aprobada por 71 votos, incluyendo a los senadores de La Libertad Avanza (LLA), pese a la resistencia del Ejecutivo. En Diputados también había logrado un apoyo contundente, con 237 voluntades.