Di Tullio quiso impugnar a Benegas Lynch de la sesión y el senador libertario lo atribuyó a la “vieja política”

La senadora del bloque Justicialista Juliana Di Tullio quiso impugnar a su par libertario Joaquín Benegas Lynch del debate de este jueves por la ley de propiedad privada, en un intento frustrado que el legislador atribuyó a maniobras de la “vieja política”.

Di Tullio había accionado de esa manera debido a que Benegas Lynch es dueño de una empresa que gestiona la venta de tierras extranjeras, un capítulo que de todos modos fue retirado del proyecto oficial que se debatía en la Cámara alta.

Benegas Lynch le respondió a Di Tullio y consideró que su acción es parte de la “vieja política”.

Joaquín Benegas Lynch se refirió a la impugnación en su contra para votar la ley de propiedad privada

“El capítulo III no se va a votar hoy. La senadora hizo la presentación a sabiendas de que no se iba a votar. Pero por supuesto, esta es la vieja política”, manifestó en alusión al capítulo de venta de tierras a extranjeros que el Gobierno eliminó del proyecto para evitar un nuevo revés legislativo.

Y añadió: “Yo me metí en esto, así que no me quejo, es parte del barro político y el cuero se me irá engrosando a medida que avancemos en este proceso enfrentando a quienes destruyeron la Argentina por más de dos décadas”.

El mensaje de Benegas Lynch se dio luego de Di Tullio presentara el miércoles una impugnación para que el senador libertario no pudiera participar del debate dada su condición de dueño de una compañía que se dedica a la venta de tierras argentinas a extranjeros.

Joaquín Benegas Lynch

“Si no, apliquemos el criterio contrario y veamos adónde llega: que se abstenga el que tiene empleados cuando votamos modernización [laboral]; el que exporta, cuando votamos un tratado, no podría legislar. Si alguno de ustedes exporta algún producto, sean aceitunas o sea lo que sea, no podrían votar esto. Ni a favor ni en contra”, expresó el libertario.

Y prosiguió: “El médico cuando votamos salud... Alguien que tenga una clínica de salud mental, ¿no puede votar para transformar ese tema tan importante?”.

Benegas Lynch se remitió al artículo 55 de la Constitución Nacional, que exige “disfrutar de una renta anual”, y expresó que la norma se produjo porque “los constituyentes de 1853 no querían senadores que vivan de la dieta”.

Debate en el Senado SENADO ARGENTINA - Charly Diaz Azcue

“Acá, algunos están hace casi 30 años sentados en la misma banca, cobrando de todos los contribuyentes. Justamente la independencia que hoy se presenta como sospecha la Constitución la define como requisito”, manifestó.

En orden de continuar su argumento, sostuvo irónicamente que no debería haber votado nada en su tiempo como senador debido a que representa al sector privado.

“Si no, que se abstenga el que tiene empleados cuando votamos modernización. Acá muchos venimos del sector privado... miro la banca opositora y no estoy muy seguro de eso”, ironizó.

Juliana Di Tullio Santiago Filipuzzi

También defendió de su rol como dueño de una empresa que gestiona la venta de tierras y le apuntó al kirchnerismo por la compra de territorio por parte de “amigos del poder” durante sus años en el Gobierno.

“Y si tienen la necesidad, ¿quiénes la compraron en los últimos años? Los Lázaro Báez de la vida, 415 mil hectáreas en la Patagonia. Los amigos del poder que compraron a precio de descuento; sindicalistas que tienen campos en la provincia de Buenos Aires que ni el empresario más pudiente puede comprar. Los miles de millones de dólares que se robaron están en esas compras”, calculó.

Al final de su intervención, mostró su decepción por que no se tratara el apartado de la ley de tierras. “El show mediático, la presión de la izquierda más rabiosa, la ignorancia de los tibios del medio nos llevan lamentablemente a no poder votar este capítulo III que es para todos los argentinos”, aseguró.

La presentación de Di Tullio

El miércoles Di Tullio había ingresado un pedido de impugnación contra Benegas Lynch, luego de que el senador libertario admitiera ser dueño de un empresa de venta de tierras. La senadora justicialista consideró que existía un “conflicto de intereses” y que no debía participar de la sesión de este jueves.

La presentación que había realizado Di Tullio Redes

“Presenté una impugnación contra el senador libertario Benegas Lynch por un evidente conflicto de intereses: no puede debatir ni votar el proyecto sobre inviolabilidad siendo socio gerente de una empresa dedicada a venderle tierras argentinas a inversores extranjeros”, manifestó vía X.

Di Tullio había presentado el documento ante la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado y enfrentada al núcleo duro libertario.

“No es complicado de entender: juez y parte. Usar la banca del Senado para beneficiar el bolsillo propio no solo viola la Constitución y la Ley de Ética Pública sino que es traición a la Patria”, advirtió.