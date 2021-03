Día de la Memoria. Revuelo en Mendoza por un legislador que negó los 30.000 desaparecidos

MENDOZA.- En pleno Día de la Memoria se encendió nuevamente la polémica en tierra cuyana sobre lo ocurrido durante los años negros del país. En esta oportunidad, un diputado del PRO armó revuelo al negar los 30.000 desaparecidos en la dictadura militar, tal como ocurrió meses atrás con otra legisladora, que comparó los muertos en pandemia con la cifra de las víctimas durante el terrorismo de estado.

#NuncaMas la violencia política de los 70. Montoneros, ERP, Triple A convirtieron el país en un caos en su lucha antidemocratica por el poder. #Nuncamas la brutal dictadura que dejó casi 8000 desaparecidos. Si no tenemos #Memoria completa no aprendemos nunca nada. Contemos todo. — Gustavo Cairo (@GustavoCairoMza) March 24, 2021

El diputado provincial macrista, Gustavo Cairo, se despachó este martes, durante la recordación del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, contra quienes no tienen “memoria completa” y “no cuentan todo”, poniendo de relieve la “teoría de los dos demonios”. Por tal motivo, indicó que en la época oscura de la Argentina “desaparecieron 8.000 personas” y no 30.000, como ha sido determinado por los sucesivos gobiernos y organismos de Derechos Humanos como número simbólico del horror del golpe de Estado que vivió el país en los años 70.

En este sentido, el legislador mendocino, al recordar el 45 aniversario del golpe cívico militar cargó contra los episodios de violencia de las organizaciones guerrilleras que actuaron durante esa época. “Nunca Más la violencia política de los ’70. Montoneros, ERP, Triple A convirtieron el país en un caos en su lucha antidemocrática por el poder. Nunca Más la brutal dictadura que dejó casi 8.000 desaparecidos. Si no tenemos memoria completa no aprendemos nunca nada. Contemos todo”, posteó el titular del bloque de diputados del PRO en su perfil de Twitter.

Ya en octubre del 2020 la diputada Hebe Casado, tal como contó LA NACIÓN, protagonizó un escándalo similar con un mensaje que publicó en la red social, el cual hacia un paralelismo entre los 30.000 fallecidos por Covid-19 en ese momento con los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar.

#Son30Mil no como los otros 30Mil. Un éxito la estrategia del #gobiernoDeCientificos, pero como no reconocen errores, en 15 días dicen que seguimos sin derechos a la libre circulación, ni a la educación, ni a la salud https://t.co/KiHxZjHnXM — HEBE CASADO (@hebesil) October 29, 2020

“Son 30.000, no como los otros 30.000. Un éxito la estrategia del gobierno de científicos, pero como no reconocen errores, en 15 días dicen que seguimos sin derechos a la libre circulación ni a la educación ni a la salud”, fue el mensaje de Casado que revolucionó las redes, lo que terminó en un pedido de disculpas de la legisladora y el reclamo de una sanción por parte del justicialismo, que finalmente no avanzó en la Legislatura.

Ahora, con los dichos de Cairo, legisladores de la oposición volvieron a cargar contra este tipo de manifestaciones. Lucas ilardo, senador provincial y referente del kirchnerismo en Mendoza, se despachó contra el legislador macrista. “Negar a los desaparecidos, hablar del número, usar la nefasta teoría de los dos demonios para justificar, comparar este día con cualquier otro tipo de violencia institucional en cualquier provincia, cualquiera de esas cosas, no te hace en facho, te califica de mala gente”, expresó el el titular del bloque del PJ en la Cámara Alta.