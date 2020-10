El ministro de Seguridad bonaerense dijo que "no lo seduce" quienes convocan a la manifestación Crédito: Captura de TV

A 24 horas de que se conmemore el Día de la Lealtad peronista, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que no asistirá a la movilización porque "no lo seducen quienes convocan".

"No voy a ir a la marcha. El peronismo se hace todos los días, para nosotros 17 de octubre es todos los días. No me seduce la convocatoria de la CGT, porque ha claudicado de manera constante ante los valores del peronismo en el gobierno anterior", dijo el funcionario en una entrevista en Animales Sueltos.

Sin embargo, al ser consultado en particular por Hugo Moyano señaló que "es un dirigente que se ha plantado" ante el avance de la administración de Mauricio Macri, pero remarcó que "quien ha motorizado esta movilización no lo seduce".

Sobre las distintas manifestaciones y banderazos que se realizaron los últimos días, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en diferentes puntos del país, Berni sostuvo que "hoy no se puede medir" si la oposición le ganó la calle al oficialismo. "Tenemos que cambiar el objetivo porque estamos en una situación crítica. Hay que unir la fuerzas para poder salir de esta coyuntura que es complicada", agregó.

"Tienen derecho a expresarse. Para el peronismo un gobierno en democracia debe preocuparse por lo que le interesa a la gente y defender un solo interés, que es el del pueblo. Esta pandemia nos ha puesto a todos en un paréntesis y estamos viviendo anormalidades que parecieran medio extrañas", dijo.

Frente a la pregunta de si esperaba más peronismo por parte de Alberto Fernández, el ministro fue contundente: "Yo esperaba peronismo". Y sumó: "Hay voces progresistas y a veces chocan con nuestros intereses. Veo que hay una actitud mucho más progresista, que no es ni bueno ni malo, pero espero más participación peronista, también en la manera de conducir". En tanto, dijo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, administrado por Axel Kicillof, "es muy peronista".

Despenalización del aborto

"Soy antiaborto", sentenció Berni al ser consultado por la posible despenalización y legalización del aborto en la Argentina. Y prosiguió: "Primero porque soy católico y después porque no me entra el discurso de 'es mi cuerpo y hago lo que quiero'. Creo que los derechos de uno terminan donde empieza el de los demás, tengo una visión jurídica al respecto".

Sin embargo, explicó que ejerció durante 32 años la medicina y vio muchos casos de abortos clandestinos que terminaron en muertes. "Es inevitable que se regule, por lo tanto no creo en el aborto, pero sí en una ley que regule la posibilidad de que no se hagan esas prácticas clandestinas y sí que se haga una interrupción del embarazo de manera legal. Por supuesto que aprobaría una ley", remarcó.

Elecciones en el PJ

Con respecto a las próximas elecciones dentro del Partido Justicialista, también apuntó contra la CGT y el ofrecimiento que le hicieron a Fernández para que también presida el espacio.

"Quien ofrece esa responsabilidad no representa la voluntad de los peronistas. La CGT no tiene esa representación de la mayoría para ofrecerle a nadie nada. Entendemos que el peronismo necesita competir, necesita una interna, creemos que es parte del proceso de recambio generacional", dijo.

Por último, comentó que el primer mandatario "tiene todo el derecho" a postularse. "Si pudiéramos competir, competiríamos", concluyó.

