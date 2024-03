Escuchar

La vicepresidenta tercera de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Graciela Ocaña, apuntó contra la canciller Diana Mondino este domingo por la tarde a raíz de una frase controvertida sobre los préstamos de la Anses a jubilados de Mondino en el programa de Mirtha Legrand. “Espero que se retracte, porque sus dichos son repudiables y violan todas las normas y convenciones internacionales. Tenga respeto”, sentenció.

Durante la emisión de ayer de La Noche de Mirtha (El Trece), y en el marco de una conversación sobre el escándalo de los seguros que involucra al presidente Alberto Fernández, la periodista Mónica Gutiérrez explica: “Todo esto salta por los seguros que tomaba la Administración Nacional de la Seguridad Social para respaldar los créditos que se les daban a los jubilados que estaban dentro de determinados años y tenían más riesgo de no pagarlo”.

Tras las declaraciones de Gutiérrez, Mondino tomó la palabra y reforzó: “Todos por definición algún día nos vamos a morir. Y si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años es seguro que te vas a morir. Entonces, ¿para qué estás haciendo todo este tipo de cosas si es evidente?”.

Los dichos de la canciller provocaron el rechazo de Ocaña, quien se preguntó en X: “¿Qué tienen los libertarios contra las personas mayores? ¿Por qué la discriminación constante? ¿Quiere que le cuente en qué gastan los jubilados los créditos en este país? ¡En remedios y comida! Porque ustedes siguen pagando las mismas jubilaciones de hambre que establecieron los Fernández [en referencia a Cristina Kirchner y Alberto Fernández] y Massa”.

“¿Pero eso no le basta? Ahora también les parece mal darles créditos, porque ‘se van a morir’”, arremetió luego la presidente del espacio Confianza Pública. Y completó con un pedido: “Sra. Mondino, usted es adulta mayor, piense que como usted trata a las personas mayores, la van a tratar a usted. Espero que se retracte, porque sus dichos son repudiables y violan todas las normas y convenciones internacionales que Argentina ha firmado. Tenga respeto”.

El descargo de Diana Mondino y la reacción de Mirtha Legrand

A raíz de la publicación de Ocaña, Mondino ingresó a la red social y explicó: “Descarada y maliciosamente sacado de contexto. Lo que cuestiono son los seguros intermediados por el broker amigo de Alberto, donde las cifras manejadas en ese negociado están en las docenas de miles de millones de pesos”.

Sin embargo, la contestación de la ministra de Relaciones Exteriores no contentó a la exdiputada nacional, que insistió: “Señora, todos escuchamos lo mismo. No se justifique y pida disculpas, los adultos mayores merecen respeto y usted misma lo merece”. Calificó sus palabras de “inaceptables” y reiteró: “Tenga respeto por los jubilados, que ya bastante mal le han hecho los Fernández y Massa con el pago de sus magras jubilaciones, que le recuerdo hoy su Gobierno sigue manteniendo”.

Mirtha Legrand, al escuchar el comentario en su programa, riendo, dijo: “Yo pienso vivir muchos años más”.

LA NACION se puso en contacto con el entorno de Diana Mondino para clarificar el sentido de los dichos de la funcionaria, pero no obtuvo respuesta alguna.

Otra discusión por los jubilados en el seno de LLA

A fines de febrero, la legisladora libertaria Juliana Santillán consideró un obstáculo para la administración Milei tener que afrontar el pago de jubilaciones de ciudadanos que no tienen aportes. “Eso genera emisión monetaria, alguien lo tiene que pagar y no es gratis”, arremetió en declaraciones radiales.

Santillán empezó por resaltar la predisposición de “acompañamiento” del Ejecutivo para con los “sectores sociales más sensibles”, en un contexto donde “no hay dinero para absolutamente nadie”. “Los argentinos tienen que ajustarse. Pero eso no quita que no haya un apoyo a los que más necesitan para atravesar este período. Hemos mejorado y duplicado la AUH. También otorgamos financiamiento a los padres para pagar cuotas de colegios”, dijo en diálogo con Radio Con Vos.

Y reivindicó a continuación: “Con el kirchnerismo, los jubilados ganaban US$80. Hoy ganan US$200″. El conductor del ciclo Mejor País del Mundo, Diego Iglesias, retrucó entonces las declaraciones de Santillán e insistió en que los adultos mayores tuvieron una pérdida en términos reales del 28% a raíz de las medidas impulsadas por Milei. “Los jubilados, y esto lo reflejan datos del mismo Ministerio de Economía, son los que más están cargando el ajuste”, reforzó.

La diputada nacional por La Libertad Avanza Juliana Santillán

Ante esta afirmación, la legisladora diferenció a aquellos hombres y mujeres que realizaron 30 años de aportes de quienes lograron jubilarse por medio de moratorias o se acogieron a la Pensión Universal para Adulto Mayor: “El kirchnerismo nos dejó una plaza de jubilados sin aportes, lo que generó emisión monetaria. Eso alguien lo tiene que pagar. No es gratis generar jubilados ficticios que han hecho un único aporte. Para generar esa jubilación, hay que recaer sí o sí en la emisión monetaria”.

Tras ello, Santillán se refirió una vez más a los recortes que lleva a cabo el Gobierno y remarcó: “Estos ordenamientos que se están haciendo o el Presidente está pensando tienen que ver con que no hay dinero. Y no hay dinero para nadie. Si hay acompañamientos. No hay manera de generar recursos si seguimos gastando. Hay que distinguir esto. El Presidente está gobernando para los argentinos. Nunca la sociedad va a ser víctima de este Gobierno”.

A lo largo de la entrevista, la diputada libertaria hizo un comentario más vinculado a las jubilaciones: “El valor de los que perciban va a ser progresivos”. “Hoy los jubilados son parte del ajuste pero no están exentos del acompañamiento. No hay dinero para absolutamente nadie. Pero si hay acompañamiento. El achicar el gasto público está generando más dinero en el Estado y eso va a repercutir en los acompañamientos a la sociedad más necesitada y más debilitada”, completó.

