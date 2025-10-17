Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
La camioneta en la que viajaba Juan Manuel Urtubey fue baleada mientras hacía campaña en Salta: no hubo heridos
La camioneta en la que viajaba el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey fue baleada este miércoles por la mañana mientras circulaba por la ruta provincial 5. Dentro del vehículo se encontraban otras tres personas además del candidato a senador nacional y, tras el ataque, el chofer radicó una denuncia en la Comisaría 101 de San Lorenzo. De momento, no se pudo identificar a las personas implicadas.
Javier Milei dio detalles de la reforma laboral, habló de su rol con Macri y el cargo que puede ocupar Santiago Caputo
Tras su visita a Estados Unidos y su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente Javier Milei se refirió a las elecciones de medio término, consideró que el Congreso que viene “va a ser mucho mejor que el de ahora” y calificó al kirchnerismo como “una minoría ruidosa”.
