Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

La camioneta en la que viajaba el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey fue baleada este miércoles por la mañana mientras circulaba por la ruta provincial 5. Dentro del vehículo se encontraban otras tres personas además del candidato a senador nacional y, tras el ataque, el chofer radicó una denuncia en la Comisaría 101 de San Lorenzo. De momento, no se pudo identificar a las personas implicadas.