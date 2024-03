Escuchar

En un comunicado dirigido al mercado asegurador, Héctor Martínez Sosa, el único broker que se conoce que esté imputado hasta el momento, quiso aclarar una supuesta acusación: que el no intermediaba la póliza de la Anses, el primer caso que salió a la luz en el escándalo de los seguros con organismos del Estado. La aclaración fue cierta, aunque tiene otras decenas de contratos. Los créditos de los jubilados y su seguro a través del Nación Seguros efectivamente estaban con otro productor que no fue apuntado directamente por el fiscal Ramiro González, pero sí fue allanado esta semana por orden del juez Julián Ercolini. Se trata de Pablo Torres García, quien maneja TG Group y Paris Brokers, entre otras decenas de empresas, y quien tiene vínculos con personajes de todo el arco político.

Las sociedades de Torres García fueron elegidas como asesoras de seguros en, por lo menos, los contratos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Anses. El factor en común entre estas áreas es que los funcionarios que estaban a cargo respondían, por estructura o políticamente, a Sergio Massa, exministro de Economía. Cerca de Massa niegan haber estado al tanto de estas contrataciones, según informaron fuentes de su entorno a LA NACION.

El concejal Federico D'Angelo, imputado en la causa de los seguros, junto con Sergio Massa

“Los asesores de la Secretaría en este tema me sugirieron a esta empresa. Fue una decisión tomada íntegramente en la Secretaría por los profesionales del área y no fue consultada con el Ministerio de Economía, menos con Massa”, dijo Juan José Bahillo, exsecretario de Agricultura, a LA NACION. Y agregó: “La contratación de los seguros en la Secretaría es complejo e importante ya que las funciones y dimensiones de la misma son importantes. Teníamos vehículos, ART, ascensores, montacargas, calderas, etc ... Necesitábamos alguien con trayectoria y experiencia en el sector para que eso signifique una mejora en la contratación y también en el acompañamiento de resolución de la conflictividad que generan los siniestros”.

La solicitud de la Secretaría de Agricultura y Pesca para contratar a la empresa aseguradora

Torres García tiene varios puntos de vinculación con Massa. Federico D’Angelo Campos, el exdirector General de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, imputado en la causa y quien firmó la carta solicitando al productor de seguros, es actualmente concejal de Quilmes, referenciado en el Frente Renovador y además hermano de Patricio D’Angelo Campos, director General Administrativo de AySA durante la gestión de Malena Galmarini. LA NACION intentó comunicarse con él, pero no recibió respuesta, como tampoco de Torres García.

Entre las empresas que abrió Torres García está el CR Club de Montaña y Playa. El destino de vacaciones de verano preferido de Massa es Pinamar, en donde Torres García es dueño de uno de los balnearios más importantes: CR. Allí es donde el exministro de Economía alquila carpa desde hace años.

Frente a las vinculaciones que surgieron esta semana entre ambos, Massa guardó silencio, pero uno los diputados que responden a él, Ramiro Gutiérrez, publicó en Twitter: “Ojo Torres García no es amigo de @SergioMassa ni mucho menos, lo conoció hace varios años a través de @diegosantilli [diputado nacional y exvicejefe de Gobierno porteño] y @BrunoScrenci [exministro de Gobierno de CABA y parte del Grupo Provincia] en una comida. Lo volvió a ver un 1 de enero de 2016 en una fiesta en Pinamar invitado por @cristianritondo y @fedesalvai. Haaaa y en Tigre tuvo un restaurante antes que @SergioMassa fuera intendente y nunca en sus gestiones lo tuvo a cargo por su administración directa!!!”, dijo.

En Twitter, Torres García no muestra actividad desde 2016. Sigue tan solo a siete personas: sus hijos, las cuentas del Cerro Bayo y Santilli y Screnci.

El mensaje abre tres puntos importantes respecto de Torres García. Primero, diferentes fuentes ratifican que se conocieron a través de amigos en común mayormente vinculados a Pro, pero luego continuaron una relación. Por caso, por lo menos en el verano de 2023 se los vio reunidos en el parador de la playa CR.

En segundo lugar, Torres García y su mujer, Soledad Benvenuto (quien también firma como productora asesora de seguros), tienen varios proyectos en Tigre, en donde viven. Fueron responsables del proyecto del Boulevard Sáenz Peña, un epicentro de restaurantes y tiendas de arte y antigüedades en Tigre que creció a tal punto que el municipio lo declaró “Distrito de Arte, Diseño y Gastronomía Boulevard Sáenz Peña”.

La pareja fundó en 2013 una sociedad con el mismo nombre que el boulevard que tiene como objeto principal justamente la explotación de establecimientos gastronómicos, organización de eventos y comercialización de muebles y accesorios. El archivo da cuenta de que el emprendimiento comenzó en 2014. Luego vino otro proyecto. Benvenuto se puso al frente del Mercado Don Toto, también en Tigre, enfocado en antigüedades. Es una conocida decoradora y mostró públicamente algunas de sus propiedades por la estética que les imprime.

Portón de madera de ingreso a la casa de campo de Torres García y Benvenuto

Los vínculos de Torres García con políticos y exfuncionarios de Pro data de antes de su relación a Massa. Intermedió seguros en la Ciudad de Buenos Aires durante los dos gobiernos de Mauricio Macri, algunos contratos en la provincia durante la gobernación de María Eugenia Vidal y en el Senado de la Nación, en tiempos de Gabriela Michetti, entre otros. Sin embargo, su participación en este mercado se habría reducido por una pelea que lo enfrentó con Macri, con quien se conocía por Nicolás Caputo, en 2018. Según fuentes cercanas, ese mismo año, el empresario “hermano del alma” del expresidente, habría conocido a Héctor Martínez Sosa en una primera reunión en el shopping Bal Harbour, en Miami.

En ese año, Torres García empezó a tener problema en la Justicia. El empresario se involucró en la intermediación de seguros en la provincia de Chubut en 2016 a través de una de sus sociedades, Patagonia Broker y, dos años después, quedó enredado en la megacausa por corrupción que involucró al exgobernador Mario Das Neves.

Torres García tiene o tuvo participación en por lo menos 19 sociedades, entre las cuales figuran, a lo largo del tiempo, cinco productores de seguros. Emprendió en una gran cantidad de rubros. Además de Cavas Rosell Boher y del Cerro Bayo, que siguen activas, incursionó en los servicios de aviones privados, con SAR (Servicios Aéreos Regionales), en el turismo, con GreenLeaf Turismo SRL, en la navegación, con Eni (Emprendimientos Náuticos Integrales) y en el mercado inmobiliario, con DragonBack Estate SA.