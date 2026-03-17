Dictan una medida cautelar que frena el acuerdo para el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires

El juez Herman Mendel, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N°30, habilitó hoy un reclamo de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación que objeta el acuerdo entre el Estado nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para traspasar el fuero laboral a la órbita porteña.

“La suspensión de la totalidad de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, integrante como Anexo I de la ley 27.802, hasta el dictado de la sentencia definitiva sobre el mérito”, resolvió Mendel en la resolución a la que accedió LA NACION. con esta medida, el juez de primera instancia frena por el momento las gestiones para el traspaso del fuero.

La demanda fue interpuesta por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación contra el Estado Nacional. El gremio, que lidera Julio Piumato, solicita la nulidad e inconstitucionalidad de varias leyes, decretos y acuerdos, incluyendo la Ley 27.802 y el Acuerdo de Transferencia del 9 de febrero de 2026, tras sancionarse la reforma laboral. Argumenta en su planteo que las leyes y acuerdos violan artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, y tratados internacionales. Se cuestiona, además, la competencia del Congreso en la sanción de dichas leyes, alegando que fueron sancionadas en sesiones extraordinarias sin la debida convocatoria.

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