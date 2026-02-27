Los judiciales volvieron a parar y escala el conflicto por el traspaso del fuero laboral a la Ciudad

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) continúa con sus medidas de fuerza, en el marco de una campaña contra el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de uno de los puntos del proyecto de Ley de Modernización Laboral, que mantiene en vilo al gremio que conduce Julio Piumato.

Este jueves desde las 9, los trabajadores judiciales representados por el gremio cesaron sus actividades en todo el fuero y concentraron en la calle Lavalle 1268 del centro porteño, frente a una sede de varios juzgados laborales. De acuerdo con un comunicado de UEJN, “una decisión espontánea de los propios trabajadores” dispuso la toma simbólica del edificio. Se trata de la segunda en menos de una semana: la primera fue el lunes en el microcentro.

El lunes, otra toma simbólica en Diagonal Norte 760 por parte del gremio de los judiciales Soledad Aznarez

En ese marco, la Comisión Directiva Nacional de los judiciales resolvió “transformar el cese de actividades dispuesto para el día de hoy en un paro de 36 horas en todo el fuero nacional del trabajo”. La medida respondería a un reclamo que se oyó en una marcha que encabezó Piumato al Palacio de Tribunales el martes pasado, que contó con el apoyo de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El gremio de empleados judiciales reclama también la estabilidad laboral de unas 1600 personas que forman parte de la Justicia Nacional del Trabajo. Es que el artículo 91 del proyecto de Ley de Modernización Laboral disolvería 30 juzgados y una sala en un plazo de 180 días.

Ayer, la cúpula de la CGT reunió a su mesa chica donde acordó hacer una presentación a la Justicia, por lo que serían los “aspectos inconstitucionales” de la reforma laboral, junto a una movilización a la sede de la Corte Suprema de Justicia para el próximo lunes. De esta manera, descontó la aprobación del proyecto el viernes en el Senado y descartó tanto otro paro como una movilización hacia el Congreso Nacional para la votación.

Reunión de la mesa chica de la CGT en la sede de UPCN Sebastián Hipperdinger

Para el lunes, los judiciales se plegaron a la movilización convocada por la central obrera y resolvieron otro paro del fuero laboral a partir de las 9 de la mañana. La convocatoria del triunvirato de la CGT a Plaza Lavalle es a las 10.