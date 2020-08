El periodista cuestionó que el músico, dado su origen humilde, no apoye al peronismo; "Está bien que rompa con ese molde y hoy sea funcional a la derecha", dijo Brancatelli 06:07

El análisis sobre la realidad política del cantante de cumbia David Adrián Martínez, más conocido como "El Dipy", comenzó a ocupar los titulares de muchos medios. Esta noche, otra vez dio que hablar después de tener un álgido debate con Diego Brancatelli en Intratables.

El cruce comenzó cuando El Dipy recordó una declaración del presidente Alberto Fernández en Intratables, que tildaba a Brancatelli de ser partidario de una "runfla de delincuentes". A continuación, El Dipy lo increpó: "Vos hoy apoyás a esas personas, vos hoy apoyás a Massa".

En relación a los polémicos dichos del expresidente Eduardo Duhalde, el músico acusó a la clase política de ser "siempre los mismos" y rechazó el clientelismo como recurso de la clase política dirigente. "Se aprovechan de la ignorancia de la gente humilde y les dan plata, les dan una bolsa de comida, lo he visto, y les cuesta la boleta. ¿Sabés lo que hacen? Los hacen pobres", cuestionó El Dipy.

Fue entonces cuando la conversación se puso álgida. Y Brancatelli le respondió. "Al Dipy le cuento, tal vez estaría bueno largas charlas para contarle algunas cosas de política que desconoce", comenzó. Luego, el periodista y militante kirchnerista lo calificó de ser "un ignorante y un maleducado".

"En Villa Rosa se inauguró una estación de tren donde la clase humilde y trabajadora, a la cual vos pertenecías, va a ir a trabajar más cómoda. ¿Sabés, Dipy, la gente ayer en Villa Rosa a quien iría a ver a un baile? A vos. ¿Sabés de los que estamos acá quién creés que te iría a ver a vos? Yo, papá", ejemplificó Brancatelli como un modo de demostrar que pertenecen al mismo sector popular.

Entre un ida y vuelta caliente, El Dipy lanzó: "La gente me cree más a mí que a vos. Yo por lo menos puedo caminar tranquilo por la calle".

-Sí, hay remeras que dicen Dipy presidente, ironizó Brancatelli.

-No, no hace falta, no puedo manejar mi vida pero estos no pueden manejar un país tampoco, respondió el músico

Fue entonces cuando el periodista cuestionó que El Dipy, dado su origen de clase humilde, no apoye al peronismo. "No tengo nada en contra del Dipy, en realidad lo felicito y admiro que rompa el molde porque no tiene un discurso ligado a un partido, él es antipartidario. Él normalmente, que dice que viene del barrio, de la clase luchadora, trabajadora que apoyó el peronismo. Está bien que sea un desclasado, que alguien humilde, que el contexto y la coyuntura de un país le permitió ser lo que es hoy, rompa con ese molde y que hoy sea funcional a la derecha para que esa derecha castigue a los sectores que él representaba".

Luego de eso, el cantante rechazó los dichos del periodista y lo acusó de no estar habilitado para opinar en su labor, más bien le sugirió que se aboque a los datos, a informar. Fue entonces cuando una de las panelistas le recordó a El Dipy que Brancatelli es funcionario del Gobierno. "¿Te bajaste el sueldo?", le preguntó el músico. Ante la negativa del periodista, dio por cerrada la discusión.

Los últimos análisis del músico sobre la realidad política, sus cruces con Pablo Echarri y la popularidad de uno de sus temas hizo que el cantante tomara mayor popularidad y llegara hasta los vestuarios del equipo Paris Saint Germain.