Diego Santilli le respondió a “los rudos del peronismo” y a los que lo critican por haberse ido a la provincia

Diego Santilli, precandidato a diputado en la provincia por Juntos por el Cambio, se refirió a quienes lo critican por haberse ido de la ciudad de Buenos Aires hacia la provincia, tal como cuestionó Sergio Massa en su discurso por el cierre de listas. “Yo hago lo que me dice el equipo”, dijo. Entonces, Luis Majul citó a Cristina Kirchner -que dijo que los peronistas son “más rudos y rudas”- y acotó: “A ustedes los ‘coachean’, nosotros somos rudos”. “A mi nadie me ‘coachea’ para caminar en el conurbano”, disparó contundente el hasta ahora vicejefe de gobierno porteño. Y continuó: “Íbamos solos, sin un teléfono, una foto, una filmación o un camarógrafo, fuimos a caminar y a hablar con la gente, que es lo que hay que hacer”.

Santilli le respondió directamente el presidente de la Cámara de Diputados: “Massa, no hubo un bonaerense en estos seis meses que me haya dicho eso”. Y añadió: “Eso es echarle la culpa al otro, como hace el gobierno de la provincia y el nacional, en vez de enfrentar las problemas”. En línea con eso, explicó que su decisión de irse a la provincia y postularse en la lista legislativa se debe a que él reconoce que es “parte de un proyecto colectivo”. “Estoy para dar las discusiones que el proyecto necesita que dé. Eso es lo que hay que hacer: poner el cuerpo”, dijo. Y agregó: “Mis hijos viven en la provincia y van al colegio en la provincia, y yo quiero una provincia mejor para ellos. Quiero un mejor futuro y que no tengan miedo de que les pase algo”.

Santilli: "La gente me dice que volvieron los narcos"

Además, el vicejefe de gobierno porteño contó que antes de que se diriman las internas había “recorrido 45 municipios caminando y hablando con la gente”. Y a partir de lo que observó en esas andanzas, contó que ve mucha “angustia” en la sociedad y describió: “La provincia tiene los mismos problemas que hace mucho tiempo, pero mucho más agravados porque tiene un gobierno que está lejos de la gente”.

“La gente me dice que volvieron los narcos. Con Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y yo hemos hecho un trabajo para empujar fuertemente a estos delincuentes, pero hoy es como que la cosa está de nuevo libre para ellos en el avanzar”. Sumado a esto, Santilli resaltó que “la gente en los barrios más humildes pide trabajo, no planes”. Entonces, criticó duramente: “El Gobierno no los escucha”. Y sobre ese punto, sentenció: “Un gobierno que no escucha, le echa la culpa al otro”.

LA NACION