Un millonario botín fue el móvil del asesinato de un joven periodista

El robo de $ 4.000.000 habría sido el móvil del asesinato del periodista deportivo Luziano Moreno, de 30 años, acuchillado en la ciudad de Mendoza cuando se encontró con un hombre para efectuar una compra de dólares. Según los investigadores, la víctima habría caído en una trampa, ya que el sospechoso fue detenido en un vehículo, donde transportaba el cuerpo de la víctima y el dinero, pero no se encontraron los billetes emitidos por los Estados Unidos. Eso alimenta la sospecha que el homicida nunca tuvo la intención de realizar una transacción fuera del circuito legal, sino que directamente tenía planificado el robo.

Por eso, el detenido, identificado como Pablo Rivas, de 27 años, fue acusado de homicidio criminis causa, ya que para la fiscalía el supuesto asesino mató a Moreno con el fin de ocultar el robo del dinero.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el hecho ocurrió pasadas las 14 del pasado jueves, cuando un llamado al 911 alertó a la policía mendocina sobre una fuerte discusión entre dos hombres en el interior de un auto estacionado en calle Leopoldo Suárez al 600 del barrio Bombal, en la capital mendocina.

Los testigos vieron que el hombre que ocupaba el asiento de acompañante apuñaló al conductor y luego tomó su lugar frente al volante del Volkswagen Fox blanco. A partir de esos datos, los efectivos policiales montaron un dispositivo de control que permitió localizar a ese automóvil en una zona descampada del lindero departamento de Godoy Cruz.

Al ser interceptado por la policía y con el cuerpo de la víctima a su lado, Rivas habría intentado explicar que solo se defendió de un ataque. Esa versión no fue ratificada ante el fiscal, ya que el imputado se negó a declarar. La hipótesis de los investigadores es que el detenido buscaba descartar el cuerpo en ese descampado para cubrir sus huellas, sin saber que había sido observado por testigos en el momento del mortal episodio.

La calificación del caso puede derivar en una condena a prisión perpetua.

El sueño de un cambio de vida

Julieta Peralta, la novia de Luziano, contó que junto al periodista -un joven que trabajaba en páginas web de noticias vinculadas con el deporte- tenía planes de emigrar. “Lucho era un ser muy especial, muy bueno, lleno de bondad. Te entregaba todo, la vida, es eso lo que hizo conmigo. Me dio todo, todo lo mejor de él me lo dio”, dijo la mujer de acuerdo con Mendoza Post.

“Por qué me sacó a la persona que más quería, me la arrebató, no le importó nada. Espero que la Justicia actúe”, agregó entre lágrimas la novia del periodista deportivo asesinado.

Asimismo confirmó que el asesinato se produjo en medio de un intercambio de divisas, parte del plan en busca de una experiencia de vida en otro país. “Nosotros teníamos planeado irnos a España y me arrebató todos los sueños que tenía con él, por plata. Luziano cuando tenías un problema o necesitabas algo, te daba todo lo que tenía para ayudarte. Todo el mundo lo amaba porque era lo más bueno que podía existir”, contó Julieta.

“Necesitábamos bastante plata para irnos y la obtuvimos, pero nunca me imaginé que iba a terminar así. No hay palabras, siento un dolor que es inexplicable y espero que se haga justicia porque en este país no funciona. Hay un montón de ‘Luzianos’, no sé qué esperan”, comentó la pareja de la víctima.

Para los investigadores, el caso está prácticamente resuelto con el arresto de Rivas en posesión del arma homicida y con el cuerpo de Moreno a su lado.

LA NACION