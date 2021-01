Diego Santilli niega que el proyecto presidencial de Rodríguez Larreta necesite despegarse de Mauricio Macri Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Matías Moreno Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de enero de 2021 • 03:31

Después de una semana de contradicciones en la Casa Rosada en torno al plan de vacunación, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, se muestra preocupado por la suba de casos de coronavirus en la Ciudad, pero advierte que aún no están dadas las condiciones epidemiológicas para volver a un confinamiento estricto.

En paralelo a la gestión sanitaria, el principal ladero de Horacio Rodríguez Larreta se mete en la arena política en el comienzo del año electoral. Cree que Juntos por el Cambio debe ampliarse para volver a gobernar el país y niega que el proyecto presidencial de Larreta necesite despegarse de Mauricio Macri, como reclaman aliados de Pro. También habla de la interna en la provincia -desea ir por la gobernación en 2023- y su eventual candidatura a diputado en las próximas legislativas.

Frente a la crisis, Santilli desliza cuestionamientos a la gestión económica de Fernández. "Todavía no veo un plan en el Gobierno, no sé hacia dónde va", afirma en una entrevista con LA NACION.

-Alberto Fernández dijo que los casos suben porque los jóvenes no se cuidan. ¿Coincide?

-No. Los jóvenes son parte de la solución. No creo que sea responsabilidad de ellos, no les echaría la culpa. Por distintas situaciones, agotamiento o cansancio, la gente se soltó en diciembre.

-¿Hay margen para volver un confinamiento estricto?

-Hay que tener un equilibrio muy importante para evitar contagios, salvar vidas y sostener el trabajo y a las pymes. Hoy, epidemiológicamente, no están dadas las condiciones para una restricción de la movilidad.

Lo que uno tiene que hacer respecto a la vacunación es darle certidumbre a la gente

-¿Las contramarchas del Gobierno en torno al plan de vacunación generan desconfianza?

-Por lo pronto, no genera previsibilidad. Lo que uno tiene que hacer respecto a la vacunación es darle certidumbre a la gente.

-Más allá de la gestión de la pandemia, ¿los puentes para dialogar con Fernández están rotos después de la pelea por los fondos?

-En términos de coparticipación, defendemos los derechos de los argentinos que viven en la Ciudad y de los que vienen a desarrollar sus actividades. En cuanto a la pandemia, tenemos que encontrar un diálogo que nos permita salir lo más rápido posible de esto. Eso se hace debatiendo y discutiendo, pero trabajando en conjunto. Los puentes no están rotos.

Me hubiera gustado que el Presidente no buscara el camino de la grieta

-¿A qué atribuye el cambio de actitud de Fernández con la Ciudad?

-No lo sé. Me hubiera gustado que el Presidente siguiera de la misma manera, que no buscara el camino de la grieta. Para resolver un problema en la provincia, se generó otro. No es lo adecuado.

-Fernández dice que está siendo justo con el resto de las provincias porque Macri transfirió un excedente de recursos.

-Si hay dos provincias que son federales y solidarias son la Ciudad y la provincia. La Ciudad genera el 22% del PBI argentino y hoy recibe el 1,4% de coparticipación. Mirá si no es generosa.

-¿Espera que el Gobierno vaya por otros recursos de la Ciudad, como el juego?

-Espero que todos entendamos que en la Ciudad hay argentinos. No es un problema de partidos políticos, sino de argentinos.

-¿Cómo evalúa la gestión económica de Fernández?

-Todavía no veo un plan. Entiendo que estamos navegando en aguas difíciles porque tuviste una pandemia, pero no sé hacia dónde va. No entiendo que se vaya del país Marcos Galperin, el empresario más importante que tiene la Argentina, porque dice que no lo escuchan.

Diego Santilli desliza críticas al Gobierno por la gestión de la pandemia y la crisis Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Interna bonaerense

-¿La candidatura de Elisa Carrió complica un acuerdo con Emilio Monzó y Rogelio Frigerio en Buenos Aires?

-No, para nada. Carrió es una mujer trascendental en nuestro espacio. Después de un año y un mes de un gobierno peronista la oposición sigue unida. Eso es una postura muy fuerte para nosotros. Ahora el objetivo es seguir ampliando nuestra base de sustentación.

-¿Comprende que María Eugenia Vidal dude en volver a competir en la provincia?

-Nuestra líder en la provincia es Vidal. Sigue muy enchufada, hablando con los intendentes. Hay que tener paciencia. A mí criterio este no es el momento electoral. Este primer semestre nuestra cabeza debe estar puesta en cómo tenemos clases presenciales lo antes posible y cómo generamos trabajo genuino.

-¿Vidal puede regresar a la Ciudad en 2021 o 2023?

-Vidal puede ser lo que ella sienta. Es una pieza central y es parte de nuestro proceso de crecimiento y desarrollo. Seguramente, ella va a estar donde el espacio la necesite.

Si mi espacio me necesita en algún lugar, ahí estaré

-¿Está dispuesto a ser candidato a diputado en la provincia en 2021?

-Yo voy a estar donde mi espacio lo necesite, pero mi cabeza hoy no puede pensar en lo electoral. Hay que ver cómo salimos lo más rápido posible de esto.

-No lo descarta.

-Si mi espacio me necesita en algún lugar, ahí estaré.

Pichetto dijo una obviedad. Mi candidato es Larreta, pero Horacio tiene que ser el que lidere a todo el espacio

-¿En qué aspectos el proyecto presidencial de Larreta se va a diferenciar del de Macri?

-Creo que hay un aprendizaje. Planteamos situaciones muy importantes, como la independencia de poderes, el respeto por las instituciones, y una visión de país, hacia donde ir. La Argentina tiene campo y agroindustria. No podés estar peleado con el campo, que es tu generadora de trabajo y divisas. Esas cosas estuvieron bien, pero después en el camino tuviste un montón de situaciones difíciles.

-Esas son las coincidencias, ¿en qué se diferenciarían de Macri?

-No creo que haya que diferenciarse. No creo que uno tenga que cometer un parricidio. Yo siento todo lo contrario. Hay que aprender de las cosas buenas, corregir lo que no salió bien y presentar una alternativa. Eso queremos representar con Horacio.

-Miguel Ángel Pichetto dijo que Larreta no puede ser candidato a presidente sin el apoyo de Macri. ¿Coincide?

-Y dijo una obviedad. Mi candidato es Larreta, pero Horacio tiene que ser el que lidere a todo el espacio. Hay que construir una alternativa donde estén todos representados.

No creo que haya que diferenciarse de Macri ni que uno tenga que cometer un parricidio

-Usted sostiene que no hay que cometer un "parricidio".

-Eso en respuesta al planteo de que vos tenés que sacarlo a Macri, no creo.

-¿Cómo van a acordar con Macri, quien sugiere que pretende un "segundo tiempo" en la presidencia?

-Falta mucho tiempo, 2023 es ciencia ficción. La democracia les da derechos a todos de querer ser, representar y liderar. Después la gente es la que decide. Los votos son de la gente, nunca de los dirigentes. Todos tienen derecho a participar.

"No creo que haya que diferenciarse de Macri", plantea Santilli Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

La sucesión de Larreta

-¿Existe un compromiso para que Martín Lousteau sea el sucesor de Larreta?

-Lousteau es parte del espacio que lidera la Ciudad. Es un hombre clave. En la Ciudad hay dirigentes nacionales de la talla como Carrió, Lousteau, Horacio.

-¿Hay un acuerdo para que él sea el candidato? ¿El Pro no va a generar un postulante propio?

-Los votos son de la gente, no son de los dirigentes. Tenemos que construir una alternativa para 2023 que implique la sucesión en la Ciudad, una opción de gobierno para el país, para la provincia. En ese camino todos estos dirigentes deben tener un lugar importantísimo.

-¿Patricia Bullrich también tendrá un lugar importante en la Ciudad? ¿La ve como sucesora de Larreta?

-Patricia Bullrich también es parte de nuestra alternativa electoral.

-¿Está molesto con Macri por la causa de espionaje ilegal?

-No.

-¿Hablaron?

-Lo hablé con él. Espero que todo se termine de esclarecer. Por supuesto, hay cosas que no me gustaron, pero creo que él no tiene nada que ver.

-Había una mesa judicial durante la gestión de Cambiemos.

-No creo en las mesas judiciales. No creo en esas cosas. Tenés un ministro de Justicia y un secretario y me parece que cada uno tiene que ser responsable de las áreas que le compete liderar.

Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa

-¿Qué opinión tiene de Máximo Kirchner y Axel Kicillof? ¿Qué podría destacar de ellos?

-Son cuadros políticos. Por ahí no coincidimos en la visión, pero los tenés que respetar. Son parte de una generación que vino para quedarse. No creo en la relación amigo-enemigo. Son adversarios generacionales y hay que convencerlos o ganarles con propuestas. Si queremos liderar, tenemos que ser mejores. Y eso se logra con ideas y programas.

Máximo Kirchner y Kicillof son cuadros políticos; no creo en la relación amigo-enemigo

-¿Y qué rescata de Sergio Massa?

-Tengo diálogo con él, lo conozco hace mucho. Es un dirigente importante. Él está en el peronismo kirchnerista y nosotros representamos otras cosas, pero son personas con las que tenemos que dialogar y tratar de ponernos de acuerdo sobre cómo sacar el país adelante.

Inseguridad

-Berni dijo que la inseguridad bajó un 30% en diciembre. ¿Cuál es la situación en la Ciudad?

-El 2019 fue el mejor año de los últimos veinticinco de la Ciudad en cuanto a caída de delitos. En 2020 cayeron aún más. El promedio lo vamos a tener en unas semanas, pero estamos en el orden de un 50% de retroceso del delito. Ahora también ahí se mezcla pandemia, entonces hay que ver las variables. Además, hay que ver lo que la gente siente y percibe.

Y creo que la Argentina requiere que se sancione de una vez por todas el nuevo Código Procesal Penal. No puede ser que el proyecto duerma el sueño de los justos en el Congreso. Tenemos un Código de 1980.

Diego Santilli pide que el Congreso debate la reforma del Código Procesal Penal Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

-¿Pide debatir la baja de la edad de imputabilidad?

-También necesitamos un Código Penal Juvenil. No se trata solo de la baja de la edad de imputabilidad. Es una discusión que tiene que ver con cómo abordamos preventivamente a los chicos, de qué manera les damos una reinserción e integramos lo educativo.

Conforme a los criterios de Más información