Diego Santilli tildó de “cobardes” a los gremialistas aeronáuticos en medio del conflicto con Intercargo

Alineado con la Casa Rosada, el diputado nacional Diego Santilli, que es de Pro pero tiene altísima sintonía con el presidente Javier Milei, arremetió contra los gremialistas aéreos, sobre todo tras los dichos del titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano. Su sindicato generó las complicaciones del miércoles en Aeroparque, luego de que despidieran a un trabajador de Intercargo, empresa donde tienen representación.

Mientras analizaban lo que pasó ese día, cuando hubo cancelaciones y reprogramaciones de vuelos, y además personas varadas por horas dentro de los aviones, Santilli definió como “cobardes y cagones” a los sindicalistas . “Antes mantenían a la gente de rehén, pero ponían la cara, se hacían cargo. Ahora tiran la piedra y esconden la mano”, aseguró, luego de que Llano negara haber dejado a los pasajeros en las aeronaves por la falta del servicio de rampas y equipaje, que Intercargo provee.

No fue solo eso lo que planteó Santilli. “Son unos cagones, pero además de ser unos cagones son unos delincuentes, porque vos no podés dejar a la gente de rehén. Vos cuando prestás un servicio tenés que pensar en el otro. Y si tenés que dar una discusión sobre salarios, sobre política, la das en donde la tenés que dar, con el secretario de frente. Pero no retenés a mujeres embarazadas, a personas que se pueden infartar. Eso no va, pero no va en el mundo”, consideró en TN el diputado nacional.

En eso, aclaró que con sus dichos no pretendía abarcar a todos los trabajadores de Intercargo ni tampoco a todos los de Aerolíneas Argentinas (que en el conflicto del miércoles no tuvieron nada que ver). “La mayoría es gente laburadora”, aclaró el dirigente bonaerense, para marcar que sus dichos eran contra los gremialistas.

Además, Santilli ponderó a Milei porque dijo que “está decidido” a “terminar con los privilegios de la casta”. En ese sentido, apuntó: “Pueden pasar cosas, pero [Milei] se entera y al minuto toma decisiones”.

El diputado, que es uno de los más cercanos al Gobierno dentro de la fuerza amarilla, admitió que a la gestión de Mauricio Macri cuando fue presidente “le faltó” y que lo que hicieron “no alcanzó”, mientras que dijo, sin cesar en sus elogios a Milei: “Hoy tenés un presidente que toma decisiones contundentes, que banca la parada. ¿Qué es el cambio? ¿Qué plantea? Me parece espectacular. No joder a la gente, que las cosas funcionen, que la Policía haga de Policía. Esto está pasando en todo el mundo, en Occidente, ganó [Donald] Trump, miren lo que pasó en Alemania [por los problemas que tiene el canciller Olaf Scholz con sus aliados]”.

Por otra parte, y también como un guiño a Balcarce 50, Santilli aseguró que el bloque de Pro no acompañará el proyecto para ponerles límites a los decretos de necesidad y urgencia (DNU), promocionado por la oposición y que llegará a recinto de la Cámara de Diputados el próximo martes 12, a las 15. “Los tipos que crearon la herramienta en 2006, con Cristina Kirchner, emitieron 570 DNU, y ahora le quieren cambiar el juego al presidente actual. Es la postura lógica que tenemos que tener”, acotó.

En Pro, durante el kirchnerismo, habían presentado una serie de iniciativas que buscaban lo mismo que la que se tratará ahora. Sin embargo, debido a la acción en tándem con el Gobierno, no acompañarán el proyecto que promocionan no solo desde la bancada K, sino también desde Encuentro Federal (el bloque que comanda Miguel Pichetto) y los radicales de Democracia para Siempre.

