Diferencias y coincidencias entre los anuncios de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof

La llegada de la segunda ola de coronavirus al país volvió a exhibir las diferentes estrategias del presidente Alberto Fernández, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , para contener los contagios.

Horas después de que Fernández anunciara un paquete de restricciones para los distritos más afectados por el rebrote de Covid-19, entre ellos, la Capital y 44 municipios del conurbano, Rodríguez Larreta y Kicillof detallaron cómo aplicarán las medidas sanitarias decretadas por el Presidente en sus jurisdicciones.

Hubo matices y coincidencias en los anuncios de las disposiciones de la Nación, la Ciudad y la Provincia. Los puntos en los que mostraron más disidencias fueron el horario de cierre de los locales gastronómicos y la restricción a la circulación nocturna. Los mandatarios también emplearon tonos disímiles en sus discursos. Mientras que Kicillof alertó que el país atraviesa un “tsunami, más que una segunda ola” de contagios y advirtió que aplicará “severas multas” a los que incumplan las restricciones, Rodríguez Larreta tomó distancia de varias decisiones del Gobierno y dijo que apostará por reforzar los testeos , puso el foco en la campaña de vacunación y apeló a la responsabilidad ciudadana para cumplir las medidas. Además, evitó mencionar la prohibición de reuniones sociales en casas.

Por su parte, en el mensaje que grabó en la quinta de Olivos, el Presidente sostuvo que el rebrote de casos de coronavirus responde al “relajamiento social” de la ciudadanía y avisó que podría endurecer las restricciones si suben los contagios.

En tanto, Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta coincidieron en la necesidad de mantener las clases presenciales.

LOS ANUNCIOS DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Tras varios días de tensas negociaciones con los gobernadores y Rodríguez Larreta, el Presidente anunció ayer un paquete de restricciones para afrontar la segunda ola de coronavirus en los distritos más afectados por rebrote del Covid-19.

Reuniones sociales y horario de circulación

El jefe del Estado precisó que desde mañana se prohibirán los encuentros sociales en los domicilios particulares y la circulación entre las 24 y las 6 de la mañana. Además, Fernández dispuso que los bares y restaurantes deberán cerrar a las 23 en las zonas de mayor riesgo de contagio.

T ampoco se podrán realizar actividades en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. Y no podrán abrir los casinos, bingos, discotecas o salones de fiestas. Asimismo, se suspenderá la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas.

Transporte público y viajes

El Presidente ratificó que el transporte público solo podrá ser utilizado por los trabajadores esenciales, la comunidad educativa y quienes fueron autorizados . El control de la circulación, indicó el Presidente, quedará a cargo de las jurisdicciones. El Gobierno también decidió suspender para todo el país los viajes grupales de egresados, de estudio y turísticos.

Tono

En su mensaje, Fernández dijo que la Argentina “entró” en la segunda ola de coronavirus” y remarcó que las próximas tres semanas serán “muy importantes”. “Tengo la responsabilidad política de tomar las riendas y seguir conduciendo al país. Pero en estas circunstancias prima mi condición humana que me obliga a cuidar la vida y la salud antes que nada”, enfatizó.

LOS ANUNCIOS DE RODRÍGUEZ LARRETA

El jefe de gobierno porteño volvió a marcar sus diferencias con Fernández y Kicillof para contener la suba de contagios de coronavirus. Rodríguez Larreta encabezó esta mañana una conferencia de prensa en la que presentó las medidas que implementará en su distrito, con el marco normativo que fijará el Presidente por decreto.

Horario de cierres, circulación y encuentros en casas

A diferencia del mensaje presidencial, Rodríguez Larreta dijo que los locales gastronómicos de la Ciudad deberán cerrar sus puertas a partir de las 23, pero aclaró: “Quienes para esa hora todavía se encuentren dentro del local pueden quedarse a terminar su comida o su función y retirarse antes de las 24″. La misma interpretación aplicará para las funciones de teatro o cines . El horario de cierre había sido uno de los puntos más controversiales de las negociaciones previas a los anuncios. La Ciudad se oponía a un cierre total nocturno a partir de las 22 , como pretendían la Casa Rosada y Kicillof.

El jefe de gobierno subrayó que no estaba de acuerdo con las restricciones a la circulación nocturna entre las 24 y las 6 de la mañana, pero dijo que va a “respetar” la decisión. En ese sentido, se mostró más flexible que Kicillof o Fernández respecto de los eventuales controles. “Está comprobado que circular al aire libre y con tapabocas no genera contagios. Esta medida apunta a evitar las concentraciones de gente y no a quienes están volviendo a su casa o cumpliendo una función esencial”, resaltó. Por eso, dijo que buscarán controlar el cumplimiento de protocolos en locales gastronómicos, espacio público y transporte con el objetivo de evitar aglomeraciones.

A su vez, dispuso que los comercios no esenciales abrirán a partir de las 10 de la mañana y liberó el estacionamiento pago en la vía pública para descomprimir el sistema de transporte. Pidió que el sector privado promueve el teletrabajo y, en sintonía con el Gobierno, anunció que no podrán abrir los casinos y bingos. Tampoco se permitirán los espectáculos masivos.

Durante su anuncio, Rodríguez Larreta evitó mencionar la prohibición de los encuentros sociales en domicilios particulares. Minutos después, en diálogo con Radio Metro, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, dijo que la Ciudad acatará la disposición, pero aclaró que apelarán a la responsabilidad de los porteños.

“No es el miedo lo que nos va a hacer cambiar nuestras conductas, sino la información, la confianza en la acción colectiva y la visión compartida de que juntos podemos salir adelante”, expresó Rodríguez Larreta.

Tono

En su mensaje, habló de “respetar el espíritu” de las recomendaciones del gobierno nacional y anunció que reforzará los centros de testeo de Covid-19 para asintomáticos. Pese a que puso énfasis en los matices con Fernández, el alcalde porteño buscó a hacer equilibrio y se mostró dispuesto a coordinar las medidas sanitarias. Y se diferenció de la resistencia del ala dura de Pro a las restricciones. “Las normas están para cumplirlas”, manifestó.

LOS ANUNCIOS DE KICILLOF

A diferencia de Rodríguez Larreta, el gobernador bonaerense dijo que acatará “al pie de la letra” el paquete de restricciones que anunció el Presidente. Kicillof se mostró, incluso, más duro que Fernández a la hora de advertir sobre la posibilidad de que haya más restricciones si aumentan los contagios.

Restricciones nocturnas, fases y “severas multas”

El mandatario provincial dispuso que los municipios que se encuentran en Fase 3 deberán impedir la circulación entre las 24 y las 6 de la mañana. Los bares y restaurantes deberán cerrar a las 23 y los comercios en general no podrán abrir sus puertas entre las 20 y 6. En ese último punto, la provincia se diferenció de la Nación y la Ciudad.

En consonancia con Fernández, Kicillof prohibió las actividades sociales en casas y las reuniones en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. Además, los bingos y casinos estarán cerrados y se suspenderá “la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas”.

En los distritos que se encuentren en Fase 5 no se podrá circular desde las 2 hasta las de la mañana. Aquellos que estén en fase 4, el horario de cierre nocturno será de 24 a 6. Kicillof advirtió que se aplicarán “severas multas” a los que incumplan las restricciones. Los municipios serán los encargados de controlar y sancionar.

Tono

El gobernador bonaerense justificó las nuevas restricciones , criticó con dureza a la oposición por el rechazo a las medidas sanitarias y advirtió: “Esto no es una ola, es un tsunami” . Kicillof defendió la gestión de la pandemia, dijo que es “un espanto” lo que ocurre en las terapias intensivas de los hospitales de la provincia ante la “explosión de casos” y remarcó: “Prefiero construir hospitales que ampliar cementerios”.

“Es un contexto regional muy complicado. Nuestra provincia puede decir que afrontó una de las más graves crisis de la historia con un enorme esfuerzo y con un enorme espíritu colectivo”, destacó.