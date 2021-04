Coronavirus: los tres factores que empujaron a Kicillof a tomar medidas más duras en la provincia de Buenos Aires

LA PLATA.– El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, jugó más fuerte que el presidente Alberto Fernández . Anunció restricciones más duras para el comercio y multas severas para hacer cumplir con las limitaciones de circulación ante el avance del coronavirus .

“¿Se puede volver a fase uno? se le preguntó. El gobernador fue claro: “Nosotros pensamos que había que hacer cierre muy fuerte por tiempo limitado. A veces la decisión es si se cierra antes o después del desborde”.

Hay tres factores que motivaron al gobernador a plantear sus advertencias: las interminables filas de personas para hisoparse; los posibles colapsos en terapias intensivas, y los contagios, que ya duplicaron al pico de la primera ola en la provincia: pasaron de 5800 a 11.059 casos diarios.

“La situación cambió violentamente. No es una ola. Es un tsunami”, dijo hoy Kicillof mientras los municipios le informan de una explosión que va completando las terapias intensivas en Merlo, La Plata o Ensenada, solo por citar tres casos. La atención allí y en muchos de los municipios del AMBA está en peligro, con la segunda ola. “Es un espanto” calificó el gobernador.

En cifras: la ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA ronda el 64 por ciento. Pero este número podría saturarse en pocos días si se sostiene el ritmo acelerado de contagios que se registra hoy. Hay distritos como Escobar que ya tiene la ocupación al 100 por ciento. Y deriva pacientes graves todos los días.

Kicillof no descartó la posibilidad de volver a fase uno, en caso de ser necesario. “Se van a tomar todas las medidas que haya que tomar” advirtió. Y reconoció: “Pensamos que había que hacer un cierre muy fuerte por tiempo limitado. Obviamente acompañamos estas medidas. La discusión es si se restringe antes o después del desborde”.

En concreto, la provincia acatará las restricciones nacionales acorde a la situación epidemiológica de cada comuna :

En los 40 municipios del AMBA que están en fase 3 se dispuso un cierre en los locales nocturnos de 23 a 6. Más prohibición de circular a partir de las cero horas. Y cierre de comercios en general desde las 20 a las 6 am. Esta medida afectará en particular a los Shopping y comercios de galerías.

En los 79 municipios en fase 4, que en su mayoría son del interior, las restricciones de circular son entre las 0 y las 6.

Y en los 16 municipios restantes, que están en fase 5, la restricción horaria será desde las 2 a las 6 de la mañana.

Estas medidas se suman a las ya anunciadas por el gobierno nacional ayer: suspensión de viajes grupales de egresados, suspensión de actividades sociales en domicilios particulares, suspensión de reuniones al aire libre en espacios públicos de más de veinte personas, suspensión de practicas recreativas de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de diez personas. Suspensión de actividades en bingos, discotecas y salones de fiestas. Y transporte púbico sólo para trabajadores esenciales o de la comunidad educativa.

“No podemos mentir. No podemos abocarnos a la campaña electoral”, dijo Kicillof hoy antes de recordar “a los que gritan más fuerte de los demás para sacar provecho” , en un mensaje a la oposición. No obstante el gobernador llamó a todos los intendentes - peronistas, vecinalistas y de Juntos por el Cambio- a cooperar para hacer cumplir las normas y ser autoridad de aplicación.

Multas y fase uno

Y señaló: “Vamos a instrumentar sistema de multas con adhesión municipal. Los que dicen que no tenemos que hacer nada son lo mismo que después dicen como no previeron. Hay que tomar recaudos para que esto no termine en catástrofe”

“Nosotros pensamos que había que hacer un cierre muy fuerte por tiempo limitado. Obviamente acompañamos estas medidas de Alberto. La discusión es si se restringe antes o después del desborde, porque después es tardío y más duro”, dijo.

Conferencia de prensa de Axel Kicillof por la nuevas medidas para la provincia de Buenos Aires Captura

Mencionó que ayer visitó el Hospital San Martín de la ciudad de La Plata, donde la ocupación de terapias ronda en torno al 90 por ciento, según dijo el gobernador. El jefe del Estado provincial no lo mencionó que el mismo porcentaje se registra también en esta capital en algunos de los nosocomios más grandes del sector privado, como el Hospital Italiano.

“Queremos restringir lo menos posible. Si hay desborde el cierre es tardío y más duro. Se van a tomar medidas que haya que tomar. Hay cuidar la presencialidad (en las escuelas) y la actividad económica, pero si está en juego más muertos hay que poner la salud por encima de todo”, dijo Kicillof. Y aclaró: “Va a haber sanciones. Si alguien hace la vista gorda habrá denuncias”.