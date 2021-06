Diputados de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia penal por el caso Pfizer

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó hoy una denuncia penal en los tribunales federales para que se investiguen las razones por las cuales Argentina no logró contar con vacunas contra el Covid-19 en tiempo y en forma. La iniciativa surge luego de que se desatara una polémica política por las declaraciones del director del Fondo Covax para América Latina, el argentino Santiago Cornejo, quien afirmó ayer en un Zoom que el gobierno de Alberto Fernández había elegido no acceder a las vacunas de Pfizer y luego aclaró que el problema no había sido una falta de interés.

“La denuncia tiene como objetivo, entre otros, conocer los motivos por los que, y de acuerdo a dichos oficiales, no se llegó a firmar un acuerdo con el Laboratorio Pfizer para la provisión de vacunas y que podría implicar la comisión de un ilícito penal”, dice un comunicado firmado por los diputados Omar de Marchi, Waldo Wolff, Álvaro De Lamadrid, María Piccolomini, Francisco Sánchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Steffani, Alberto Asseff, Jorge Enríquez y Federico Zamarbide, miembros del interbloque de Juntos por el Cambio.

Los denunciantes sostienen que se hubieran evitado numerosas muertes si el Gobierno compraba las vacunas que estaban disponibles y que no se compraron, como sostienen que ocurrió en el caso de Pfizer. “Queremos saber que pasó, a través de una investigación judicial transparente y rigurosa”, indicaron los legisladores.

Los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff, dos de los firmantes de la denuncia

En el proceso judicial que inició la oposición también se solicita a los tribunales que investiguen el comportamiento de funcionarios públicos que han negociado con laboratorios y han actuado, según presumen los diputados, “en forma incompatible con sus funciones, dando trato distinto y privilegiado a diferentes laboratorios que ofrecieron sus vacunas”.

En esta línea, los firmantes afirman que el gobierno nacional privilegió y autorizó la venta de vacunas a laboratorios que tenían en la Argentina “socios locales”, dejando fuera a empresas que “no lo tenían”, como Pfizer. En paralelo, apuntan contra Hugo Sigman, el empresario argentino, y sostienen que “se encuentra beneficiado con dos proveedores distintos de vacunas (Sinopharm y AstraZeneca)”.

Inicio de la disputa

El martes, en un evento virtual titulado “Salud y cooperación, la iniciativa Covax contra la Covid-19”, organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Cornejo había explicado: “Los países que se autofinancian tienen dos modelos, uno de compra comprometida y otra de compra opcional. La Argentina es compra opcional”. En este sentido, el director indicó que el Fondo se ocupa de consultar a los países si quieren o no acceder a la vacuna de determinado laboratorio. “En el caso de Pfizer nos han dicho que no”, afirmó.

Los dichos de Cornejo generaron polémica en las redes sociales y la reacción de varios referentes de la oposición. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, de inmediato desmintió al miembro del Fondo. “No sé qué pasó, la Argentina nunca manifestó que no tenía interés por la vacuna de Pfizer. Nunca manifestamos que no teníamos interés”, aseguró la funcionaria. Esta mañana, Cornejo aclaró que la Argentina sí tenía interés en recibir la vacuna.

