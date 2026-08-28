Diputados: el oficialismo busca desactivar la sesión convocada por la oposición por el endeudamiento de las familias

La oposición convocó a una sesión especial para el 9 de septiembre en la Cámara de Diputados con el fin de abordar dos temas sensibles para el oficialismo: el creciente endeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Sin embargo, La Libertad Avanza (LLA) citó a una reunión de comisión para el próximo miércoles, en una jugada para desactivar la sesión del 9 de septiembre.

El oficialismo llamó a una reunión informativa de la Comisión de Finanzas para el miércoles 2 de septiembre, con el objetivo de comenzar a debatir los proyectos relativos al sobreendeudamiento.

Convocatoria oficialista a la reunión informativa de la Comisión de Finanzas Diputados - LA NACION

Con este movimiento, espera que ciertos legisladores que respaldaron la convocatoria al recinto –de la oposición dialoguista y vinculados a los gobernadores– se bajen de la sesión especial impulsada por Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, y diputados que responden a mandatarios provinciales como Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).

Una fuente de LLA reconoció, en diálogo con LA NACION, que citaron a la reunión informativa para intentar desactivar la sesión del 9. Consultada sobre si cree que puede caerse, respondió: “Como siempre, depende de los bloques del medio. Veremos qué pasa”.

Los bloques críticos convocaron ayer a la sesión especial para emplazar a las comisiones a tratar las iniciativas de endeudamiento y discapacidad, luego de reunir 133 votos afirmativos en la sesión del miércoles pasado en su intento de incorporar esa agenda al debate. Aunque la cifra resultó insuficiente para apartarse del reglamento, superó el quórum de 129 y les permitió comprobar que contaban con los números necesarios para convocar una sesión propia e imponer su temario.

Convocatoria de la oposición a la sesión especial Diputados - LA NACION

Estas bancadas buscan emplazar a las comisiones para que traten los proyectos, un mecanismo que fija una fecha límite para su dictamen.

¿Se cae la sesión?

En las últimas horas, diputados de la oposición dialoguista pusieron en duda su participación en la sesión de tono opositor a raíz de la jugada del Gobierno. En conversación con LA NACION, argumentaron: “Si el temario propuesto se discute en comisión, no sé si amerita una sesión para convocar lo mismo”.

Uno de ellos, firmante del pedido de sesión, sostuvo que, con reunión de comisión de por medio, “el 9 no tiene sentido”. Y agregó: “Sería una cuestión política y no administrativa. Como decir: ‘Le vamos a hacer la sesión. Antes no podíamos y ahora sí’”.

Los legisladores que podrían apartarse del grupo de los 133 son los de mayor cercanía con los gobernadores, dado que suelen respaldar al oficialismo en el Congreso. Ese número incluye a misioneros, catamarqueños, salteños, jujeños, tucumanos, chubutenses, neuquinos, cordobeses y santafesinos.

Germán Martínez y Cecilia Moreau, de Unión por la Patria Santiago Oroz

El emplazamiento y la convocatoria a comisión son, sin embargo, mecanismos técnicamente distintos. El primero permitiría a la oposición fijar una fecha de dictamen. La reunión informativa impulsada por el oficialismo, en cambio, abre un proceso sin plazos que podría dilatar el tratamiento de los proyectos en el recinto. De ese modo, LLA ganaría tiempo y evitaría una sesión incómoda el 9 de septiembre, mientras que la oposición dialoguista tendría una “excusa” –según un diputado opositor– para no participar.

De todas formas, en los papeles la reunión informativa no impide que la sesión del 9 siga en pie.

El diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas), uno de los firmantes de la convocatoria a la sesión especial, calificó la decisión del Gobierno de “jugada distractiva” y “cortina de humo”. Además, remarcó la necesidad de lograr quórum el 9 de septiembre “para garantizar que las soluciones avancen y no caigan en saco roto”, y lanzó un reclamo a los mandatarios provinciales: “Los gobernadores van a ser clave: no pueden mirar para otro lado ni ayudar nuevamente a la Casa Rosada por acción u omisión. El país está mirando”.

CORTINA DE HUMO



El oficialismo convocará a las comisiones de Finanzas y de Discapacidad para empezar a debatir el sobreendeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad. PERO ESTA JUGADA ES DISTRACTIVA. NO ALCANZA, porque para dictaminar los proyectos… https://t.co/0BdvCjrRxZ — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) August 28, 2026

En sintonía, el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) sostuvo que “la única garantía de avanzar hacia un dictamen es ratificando la convocatoria a sesión especial”. Consultado por LA NACION, agregó que “el oficialismo convoca a la reunión de comisión para desactivar la sesión”, aunque se mostró optimista respecto de que “nadie se baje” del encuentro.

Por su parte, la diputada Cecilia Moreau (Unión por la Patria) dijo a LA NACION que no cree que la sesión vaya a caer: “Todos entienden la tramoya del Gobierno: es ser funcional a que no haya dictamen”.

Además, advirtió que disponen de margen para que algunos legisladores se bajen y aun así logren el quórum de 129: “133 votaron [el miércoles], pero teníamos seis ausentes al momento de votar”, aclaró. Es decir, cuentan por ahora con 139 voluntades para abrir el recinto.