Disolvieron tres sociedades “fantasma” que recibieron casi US$39 millones de los fondos de la AFA en el exterior

Dos días después de que LA NACION revelara el mecanismo para desviar decenas de millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), manos que permanecen en las sombras solicitaron en Estados Unidos la “disolución voluntaria” de tres de esas empresas “fantasma”, según verificó este diario en los registros comerciales del estado de Florida.

Las peticiones para desactivar las sociedades Marsmach LLC, Soagu Services LLC y Velpasalt Global LLC se presentaron el martes 30 de diciembre pasado, apenas 48 horas después del comienzo de la investigación. Esas tres firmas, junto a otra ya disuelta, Velp LLC, sirvieron para canalizar al menos US$42 millones que pertenecían a la AFA por ingresos publicitarios, patrocinios y partidos amistosos de la Selección, entre otras fuentes.

Detrás de Marmasch, Soagu Services y Velpsalt figuraban tres argentinos de bajo poder adquisitivo. Residen en Bariloche, donde trabajan en relación de dependencia. Dos de ellos fueron beneficiarios de viviendas sociales y arrastran deudas con el sistema financiero; otro fue declarado en quiebra, con presunción de fraude. Tras las revelación de LA NACION, apagaron sus teléfonos y no volvieron a aparecer por sus trabajos.

En el Registro Público de Comercio del estado de Florida, en cambio, hubo novedades. “Fuera de negocio”, se lee en las actas que una o más personas presentaron para disolver las tres empresas que recibieron millones de dólares de TourProdEnter, la firma de Erica Gabriela Gillette y del productor teatral y exdiputado provincial del Frente Renovador Javier Faroni.

En total, esas tres empresas recibieron US$38,9 millones, aun cuando no registran empleados ni actividad verificada: US$10,8 millones recibió Soagu Services LLC; US$13,4 millones, Marmash LLC; US$14,7 millones, Velpasalt LLC; en tanto que la cuarta sociedad, Velp LLC, recibió otros US$ 3 millones, pero consta como inactiva desde septiembre de 2023.

Todos esos millones de dólares provinieron de TourProdEnter LLC. El 9 de diciembre de 2021, esa empresa, creada meses antes en Estados Unidos y carente de antecedentes en el rubro, firmó un contrato con la AFA para ser su “agente comercial internacional” exclusivo y comenzó a recibir los ingresos en el exterior de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. Percibió, por ejemplo, pagos por auspicios, derechos de transmisión y partidos amistosos.

Según los registros bancarios provenientes de dos discoveries ordenados por la Justicia de Estados Unidos, esa firma recolectó al menos US$260 millones en cuatro bancos entre 2022 y 2025: Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.

El 9 de diciembre de 2021, Tapia y Toviggino firmaron el contrato con la empresa de Faroni y su mujer

Las tres empresas disueltas el 30 de diciembre tienen en común características singulares que alimentan las sospechas de que funcionaron como sociedades “fantasma”, “pantalla” o “vehículo” para intermediar en un eventual desvío de decenas de millones de dólares hacia personas que permanecen en las sombras, según reconstruyó LA NACION.

Uno de esos patrones está en las fechas en las que TourProdEnter les envió dinero. En siete oportunidades, las tres empresas recibieron el mismo día transferencias de la firma contratada por AFA para cobrar sus ingresos del exterior. La primera vez fue el 28 de diciembre de 2023: Marmasch LLC recibió US$202.000; Soagu Services LLC, US$340.000 y Velpasalt Global LLC, US$317.000.

Miami y Bariloche son dos puntos adicionales de conexión. En Estados Unidos, Marmasch y Soagu Services, al igual que Velp, registraron el mismo domicilio: la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road. Es un edificio de oficinas de dos plantas en el estado de Florida donde funcionan desde un local de limpieza de cutis hasta estudios jurídicos y consultorios médicos. Se promociona en Internet por ofrecer el servicio de “oficinas virtuales”.

La suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road

Velpasalt fue la que más fondos recibió de parte de TourProdEnter: US$14,7 millones. Sin embargo, su titular, Roberto Salice, fue declarado en quiebra en el ámbito doméstico. El juzgado comercial 12 le impuso en su momento restricciones para salir del país y remitió al fuero penal las actuaciones ante la “presunción de fraude”, según consta en las probanzas judiciales que analizó LA NACION. La causa recayó en el juzgado en lo Criminal y Correccional 57.

En materia comercial, la justicia dispuso la conclusión de la quiebra y el archivo del expediente el 15 de diciembre pasado porque el síndico no encontró activos para ejecutar. Salice solo tenía un auto usado, que ya estaba sujeto a otro juicio.

-¿Usted es el controlante de Velpasalt LLC en Estados Unidos?, le consultó LA NACION el 27 de diciembre.

-No, no -afirmó Salice-. Eso no es correcto. Esa sociedad ya no está.

En realidad, el acta de disolución está fechado el 30 de diciembre de 2025 y Salice es el único firmante.

-¿Pero figuró usted en esa sociedad como controlante o dueño?, volvió a preguntar LA NACION antes de la primera publicación.

-No. Yo figuraba como manager.

-¿Y quién era el titular, entonces?

-No puedo darle esa información.

En ese diálogo, Salice admitió que su esposa, Verónica López, era la administradora de Velp LLC, otra empresa que recibió fondos de TourProdEnter. Esta compañía también fue registrada en el domicilio de las “oficinas virtuales”.

La conversación con quien era el administrador de Velpasalt Global LLC se interrumpió a partir de ese día. Algo similar ocurrió con el resto de los supuestos “testaferros”.

En un comunicado firmado por Faroni, TourProdEnter sostuvo que “las notas difundidas en distintos medios de comunicación exhiben un enfoque que, lejos de apoyarse en hechos ciertos, verificables o respaldados en actuaciones judiciales o administrativas, construyen un escenario de sospecha sin correlato objetivo”. Por su parte, la AFA manifestó un “enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia Institución, su Presidente Claudio Tapia y su Tesorero Pablo Toviggino”.

La segunda empresa que más fondos recibió de TourProdEnter fue Marmasch LLC: US$13,4 millones. El nombre se corresponde con las primeras letras de los nombres y el apellido de quien aparece en los papeles como su supuesta administradora, Mariela Marisa Schmalz (“Mar” por Mariela, “Ma” por Marisa y “Sch” por Schmalz). Reside en Bariloche, donde trabaja en relación de dependencia en un local de decoración. Adjudicataria de una vivienda de un dormitorio del Fonavi en 1999, afrontó desde entonces juicios ejecutivos, una ejecución fiscal por el municipio de su ciudad, y una ejecución judicial, de acuerdo a documentos oficiales que obtuvo LA NACION.

Schmalz y su pareja, inhallables desde el domingo pasado

Con deudas en el sistema bancario argentino por más de $13,4 millones, Schmalz (de 54 años) es la pareja de Javier Ojeda Jara, según indicaron fuentes consultadas por este diario en Bariloche. Este hombre completa la tríada, ya que figuró como administrador de Soagu Services LLC.

Esa firma recibió US$10,8 millones de TourProdEnter. Su administrador, Ojeda Jara, acumula más de $23 millones en deudas con el sistema financiero argentino y trabaja en relación de dependencia en una farmacia de Bariloche, donde reside y donde fue preadjudicatario en 2009 de una vivienda de dos dormitorios con el Plan Federal I durante el kirchnerismo, según consta en el Boletín Oficial 4795 de la provincia, de enero de 2010.

En los registros bancarios de TourProdEnter aparecen otras dos sociedades que ahora figuran como “inactivas”, según los documentos del estado de Florida. Se trata de Velp, que recibió US$3 millones provenientes de la firma contratada por la AFA, y W Trading LLC, que también declaró como domicilio la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, y acumuló ingresos por casi US$2,3 millones entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023.

Detrás de esta última sociedad -que también quedó inactiva- aparece Matías Esteban Fernández (45), quien recibió una asignación social en 2018, mismo año en el que fue registrada la compañía en el estado de Florida. Este hombre también fue monotributista y empleado municipal de Lanús.

En ocho de los 13 pagos emitidos desde TourProdEnter a favor de W Trading, el giro coincidió con una transferencia a otra de las sociedades bajo sospecha, según detectó LA NACION en los registros confidenciales de los bancos estadounidenses Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. Por ejemplo: el 11 de mayo de 2023, Gillette emitió tres transferencias consecutivas desde la cuenta de TourProdEnter LLC en el banco Synovus. A Velp LLC le giró US$160.000; a Velpsalt LLC, US$270.000, y a W Trading, 150.000 dólares.

En 2022, Fernández constituyó en la Argentina una sociedad anónima, Sfera Global Sports, que se presenta en LinkedIn como una “empresa de gestión deportiva de jugadores de fútbol con impronta y talento argentino”.

En su página de “wordpress”, la supuesta “empresa” sostiene que es “agente registrado AFA y FIFA como persona jurídica”, y consigna que sus oficinas están en Avenida Corrientes 222, piso 15. Pero en ese piso funciona el “Sky Bar”. Ante la consulta de LA NACION, los encargados del edificio dijeron que no conocen a Sfera Global Sports SA ni al propio Fernández.

Al publicar la constitución de la supuesta empresa en el Boletín Oficial, Fernández y sus socios comunicaron que fijaron la “sede social” de Sfera Global en la calle 25 de Mayo 330, piso 4. Según verificó LA NACION, allí no operaba esa firma ni conocían a Fernández.

Hay más inconsistencias. En el acta constitutiva de la empresa, Fernández consignó un domicilio personal en Bartolomé Mitre 2227, piso 14. En realidad, la dirección correcta es en el piso 2, departamento 14, del contrafrente de ese modesto inmueble. Allí todavía vive su madre. “Hace muchos años que [Matías] vive afuera”, explicó a un cronista de LA NACION.

Con la colaboración de Ricardo Brom