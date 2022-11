Domingo Cavallo: “Yo me voy a poner contento cuando Juntos por el Cambio y Javier Milei colaboren”

escuchar

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, habló el martes y explicó que lo más importante para ordenar la situación económica del país es que existan cuestiones básicas de fondo en común en la coalición que alcance la Casa Rosada en 2023.

Por eso, consideró que si el próximo presidente será de Juntos por el Cambio (JxC), lo mejor sería que mantenga una buena relación con el diputado nacional Javier Milei: “Yo me voy a poner contento cuando Juntos por el Cambio y Milei colaboren”. Además, opinó que el referente de la Libertad Avanza tiene “la frescura” de no haber estado en gestiones políticas, pero que a veces plantea objetivos que son “imposibles de aplicar” y que no le gusta su actitud de “insultar” a otros como, por ejemplo, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Consultado en TN sobre lo que necesitará la próxima alianza gobernante para estabilizar la economía, Cavallo consideró que lo primordial es llegar a consensos básicos sobre el camino que se quiere seguir, a diferencia de lo que hace la administración de Alberto Fernández. “En el Gobierno no se ponen de acuerdo ni en las cuestiones más elementales”, sostuvo e insistió en que se va a “poner contento cuando vea que Juntos por el Cambio y Milei comienzan a tener una actitud de colaborar”, ya que “tiene que ocurrir para que funcione el próximo Gobierno”.

En ese sentido, especuló que luego de las próximas elecciones “Milei va a tener 20 o 25 diputados” y “va a ser una pieza clave”, para gobernar, así que “si el próximo presidente va a ser de JxC, va a necesitar de la ayuda de Milei”. Sin embargo, aclaró que eso no significa que “todo lo que pregona se tenga que poner en práctica, pero sí hay que llegar a un programa para tener un consenso sobre cuestiones básicas”.

En ese sentido, insistió en que Milei “tiene un fuerte empuje y tiene la frescura de no haber estado en gestiones de gobierno”, pero que “cree que se pueden hacer cosas que muchas veces no son posibles de hacer”, aunque pregona “el valor de la libertad, que tiene un efecto positivo y logra que los jóvenes apoyen las ideas liberales”.

También opinó sobre el diputado y líder de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, y comentó que “tiene algo muy valioso: la experiencia”, ya que " tuvo gestiones de gobierno y ha estado siguiendo la realidad económica con los pies sobre la tierra”.

La perspectiva económica y la gestión de Massa

Asimismo, fue consultado sobre el balance que hace de la gestión de Sergio Massa. “Va a ser un gran logro de Massa si puede mantener la tasa de inflación actual -6,3% en octubre y 88% interanual- y evita que se escale a niveles mayores porque realmente para bajarla tendrían que hacer algo que, después de haberla escuchado a Cristina en varias de sus últimas intervenciones y viendo lo que dicen personeros de La Cámpora, no van a poder hacer: el ajuste del gasto”.

Y agregó: “Todas las otras herramientas que se usan para desinflar, como la contracción monetaria, atrasar el tipo de cambio oficial, que fue algo que se usó alguna vez o dejar atrasados los salarios no se pueden hacer porque los sindicatos van a reaccionar”.

Por eso advirtió que “la única herramienta, que lo dijo [Gabriel] Rubinstein, es bajar el ritmo de crecimiento del gasto público”, pero que “no se lo van a dejar hacer porque el problema es totalmente político”. “Todos hablan de la necesidad de consensuar políticas de Estado, pero lo primero que se debe consensuar es la política que tienen que implementar. Este Gobierno desde el vamos tuvo soluciones diferentes para encarar los problemas, pero no tienen ideas claras sobre cómo organizar la economía y a dónde apuntarla”, enfatizó.

Y culpó a la vicepresidenta de la presión que reciben los ministros de Economía, que no tienen margen de maniobra: “Es claro que toda la gente que está con Cristina piensa una cosa, Alberto pensaba otra totalmente distinta, pero después quiso bajar la cabeza y seguirla. Llevaron economistas profesionales como Martín Guzmán o el viceministro (Rubinsntein) y les echan la culpa de lo que pasa, pero el problema fue que el poder político les impidió hacer los ajustes que hubieran sido necesarios”.

Dolarización y bimonetarismo

Consultado sobre la posibilidad de dolarizar la economía, dijo que “depende las circunstancias”, y dijo sobre su experiencia en el gobierno de Carlos Saúl Menem: “Si hubiéramos decidido ir a una dolarización hubiera producido los mismo efectos que tuvo la convertibilidad: desaparecer la inflación”.

Tras ello, afirmó que “lo mejor sería autorizar el uso del dólar para todo tipo de transacciones” y que idealmente habría que construir una economía bimonetaria. “Actualmente la gente que tiene capacidad financiera puede dolarizarse, para eso está el dólar MEP y contado con liquidación, pero la gente en general, de bajos ingresos, el poco ahorro que tiene para dolarizar se tiene que ir al mercado paralelo, por eso creo que más que pensar en una dolarización perfecta hay que perfeccionar un sistema bimonetario legalizado el uso del dólar”.

Pero diferenció su bimonetarismo del de la vicepresidenta ya que cree que “Cristina piensa que lo que hay que hacer es prohibir el uso del dólar y obligar a todos a manejar el peso, pero eso contraproducente, porque es hacer que el ahorro se vaya de la Argentina porque se va al paralelo y no habría depósitos en dólares, y la economía funcionaría sin el ahorro argentino”.

