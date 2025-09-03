Dónde cierra Javier Milei la campaña electoral en Buenos Aires

Javier Milei, acompañado por Karina Milei, cerrará la campaña de La Libertad Avanza (LLA) este miércoles a las 17 horas en un club de barrio del conurbano bonaerense. El objetivo es consolidar el voto libertario en la provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por la tensión política y a pocos días de las elecciones legislativas bonaerenses el 7 de septiembre. La elección de este distrito, gobernado por una referente del Movimiento Evita, busca desafiar el dominio peronista en el territorio.

¿Dónde cierra la campaña electoral Javier Milei?

El Club Villa Ángela, ubicado en Trujui, Moreno, es el escenario elegido por Javier Milei para su acto de cierre de campaña, un distrito representa un desafío estratégico para La Libertad Avanza, ya que es un territorio históricamente peronista. A pesar de ser gobernado por Mariel Fernández, cercana a Cristina Kirchner, LLA impulsó un importante desembarco territorial en la zona.

Milei hará su cierre de campaña en el Club Villa Ángela, ubicado en Trujui, Moreno

Según un experimentado armador bonaerense del justicialismo consultado por LA NACION, “Moreno es una suerte de metrópolis del peronismo en el conurbano, pero también es un punto del mapa de la provincia donde LLA impulsó un importante desembarco territorial” y agregó “Recordemos que en los actos de Milei en Parque Lezama hubo mucha presencia de militantes llevados desde Moreno”.

El operativo de seguridad en el acto

Tras los incidentes ocurridos durante la última caravana en Lomas de Zamora, el operativo de seguridad para el cierre de campaña será reforzado. Desde la organización del evento, afirmaron: “La agenda no se modifica por ninguna manera tras los ataques en Lomas. El presidente decidió que vamos a seguir adelante y así va a ser. Elegimos cerrar en un lugar como Moreno para revalidar el voto popular que tiene LLA”, sostuvo un libertario a cargo de los preparativos de la actividad a LA NACION, que espera congregar “a unas 12.000 personas”.

El presidente recibió piedrazos durante su visita a Lomas de Zamora JUAN MABROMATA - AFP

Además del despliegue habitual de Casa Militar y las fuerzas federales, se incrementarán los cuerpos de seguridad extra a cargo de la militancia, especialmente de la agrupación libertaria La San Martín y un control exhaustivo de los participantes, con ingreso por listado, para garantizar la seguridad del evento. Desde la organización avisaron: “La seguridad extra se va a reforzar un cien por ciento”.

La influencia de los Vera

La familia Vera, liderada por Ramón “El Nene” Vera, es una pieza clave en el armado de La Libertad Avanza en Moreno. Ramón Vera, exdirigente peronista y excandidato a intendente por el Frente de Todos, se unió a las filas libertarias tras perder las PASO con la actual intendenta. Su hija, Andrea Vera, es la principal referente de LLA en la Primera Sección Electoral y ocupa el decimosexto lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Milei junto a Ramón "Nene" Vera y su hija Andrea en Moreno en 2023

La situación interna de La Libertad Avanza

La crisis interna desatada tras la revelación de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, tuvo un impacto en la campaña electoral del partido libertario. Desde LLA bonaerense reconocieron: “Si te digo que no impactó, te estaría mintiendo”.

La importancia de la Primera Sección Electoral

La Primera Sección Electoral, liderada en la boleta libertaria por Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, es la porción del territorio bonaerense que mayor crecimiento demográfico tuvo durante la última década. Con 4.732.831 personas habilitadas para votar, supera en número de electores a provincias como Córdoba y Santa Fe.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Manuel Casado.