Milei aseguró sobre la pelea con el kirchnerismo: “Es a todo o nada, desde destruir el programa económico a intentar matarme”

El presidente Javier Milei habló con un medio francés en la previa de las elecciones en la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre. Sobre su contienda con el kirchnerismo, el mandatario aseguró: “Es a todo o nada, desde destruir el programa económico a intentar matarme”.

En diálogo con el podcast 21 News, Milei se refirió así al ataque con piedras que recibió su caravana en Lomas de Zamora y apuntó al kirchnerismo, su principal adversario para este domingo. “Están usando la estrategia de [Hernán] Cortés, que es la de quemar las naves. Es a todo o nada y eso implica desde tratar de destruir el programa económico en el Congreso a hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme”, sostuvo el Presidente ante el escritor y comentarista Louis Sarkozy, hijo del expresidente de Francia Nicolas Sarkozy.

Además, se trata de la primera entrevista que brinda Milei en medio del escándalo de los audios que hablan de presuntas coimas adjudicados al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo y que apuntan a su hermana, la secretaria general de Presidencia Karina Milei. En ese marco, el libertario indicó que la oposición es capaz de inventar “cualquier tipo de aberración”.

Tras ello se refirió a "mentiras" para tratar de desprestigiarlo. “Son los últimos manotazos de ahogado de un régimen que terminaremos de sepultar el 26 de octubre [en las elecciones legislativas nacionales] y que puede quedar herido de muerte el 7 de septiembre”, dijo, sin referirse directamente al escándalo que salpica a su gestión.

La turbulencia en el Gobierno se generó cuando a mediados de agosto trascendieron audios adjudicados a Spagnuolo -ya echado del organismo- en el que hablaba de presuntas coimas de la droguería Suizo Argentina. En esas grabaciones clandestinas, el exfuncionario apunta contra Karina Milei y uno de los principales asesores del Gabinete, Eduardo “Lule” Menem, primo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En este contexto también trascendieron audios adjudicados a la hermana del Presidente; y en uno de ellos se escucha a Karina Milei identificar a Martín como “el que tiene la información” y como “la cabeza”. Al hablar sobre el tema, el titular de la Cámara baja afirmó que en caso de ser reales, los audios habrían sido grabados ilegalmente dentro del Congreso.

En la entrevista, y con el escándalo en el foco de la atención, el mandatario insistió en que la Argentina “está en un momento bisagra” porque -según su visión- sus políticas generan “un desmadre” en el kirchnerismo.

Atacaron la caravana del presidente Javier Milei, en Lomas de Zamora JUAN MABROMATA - AFP

Fue entonces que habló de las elecciones de este domingo, que significarán un test para la administración libertaria en el distrito más poblado del país. “Con los resultados que estamos obteniendo es muy probable que tengamos resultados electorales muy importantes. Si conseguimos muy buenos resultados en la Provincia, podemos ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo, y eso sería una cosa verdaderamente fabulosa porque empezaría el fin del populismo y estaríamos en condiciones de generar la era dorada”, sostuvo.

“Gran mérito de mi hermana”

En tanto, Milei destacó una vez más el rol de su hermana a nivel político tras haber inscripto a La Libertad Avanza como partido nacional en un año. El Presidente ya explicitó la semana pasada su apoyo a Karina luego de que trascendieran los audios de Spagnuolo. “Logramos en un tiempo récord hacer un partido político, algo que en la Argentina es casi imposible. Eso es un gran mérito de mi hermana, que ha hecho un trabajo fenomenal”, dijo.

El presidente argentino Javier Milei y su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

En otro tramo de la charla, Milei consideró que cuando la izquierda está en la oposición, “intenta destruir al gobierno” y que cuando está en el oficialismo, “destruye el país”.

“Son absolutamente destructivos. Suenan bien, pero en rigor son la catástrofe para la economía. Esto requiere mucha batalla cultural. Hay que empezar a trabajar en la batalla cultural para que las personas internalicen las ideas de la libertad”, expresó el Presidente.

