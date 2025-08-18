Dónde será candidato Sergio “Tronco” Figliuolo y por qué partido

El comunicador y streamer Sergio Figliuolo, conocido como “Tronco”, oficializó su salto a la política y será candidato a diputado nacional en las elecciones del próximo 26 de octubre. El conductor del canal Neura fue incluido en una de las nóminas presentadas este domingo ante la Cámara Nacional Electoral.

¿Dónde se postula Sergio “Tronco” Figliuolo?

Sergio Figliuolo se suma a la política partidaria dentro del espacio oficialista. Será candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Su postulación en el puesto once lo ubica en una posición expectante si el partido realiza una buena elección en el distrito.

La lista la encabeza el economista José Luis Espert y se completa en sus primeros lugares con Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Noemí Humenuk y Sebastián Pareja.

Milei le firma un mameluco de YPF al conductor "Tronco"

Sergio Figliuolo es un conductor y comunicador que forma parte del canal de streaming Neura, donde comparte pantalla con Alejandro Fantino. Su estilo efusivo y sus comentarios políticos le dieron popularidad en las redes sociales.

Su programa más conocido en el último tiempo es El troncal de las mascotas, un envío dedicado a los animales. Su perfil mediático creció a la par de su identificación con las ideas de La Libertad Avanza, lo que ahora se traduce en su primera candidatura a un cargo electivo.

Las polémicas del conductor en Neura

La figura de “Tronco” Figliuolo alcanzó mayor notoriedad en los últimos meses por episodios controversiales en sus programas. Uno de los más recientes ocurrió hace casi dos meses durante una entrevista al presidente Javier Milei y su perro Conan en el programa El troncal de las mascotas. En la emisión, tanto el conductor como el jefe de Estado vistieron mamelucos de la petrolera YPF.

Figliuolo es integrante del equipo de Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura (Foto: Redes Sociales)

El momento de mayor tensión sucedió cuando Figliuolo calificó al mastín como “una cosa”. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presente en el estudio, intervino de inmediato. Recordó que ordenó el despido de un colaborador por pedir que corrieran al perro durante una sesión de fotos. La incomodidad del conductor fue evidente y Figliuolo debió aclarar que se refería a “esa cosa hermosa” mientras señalaba al animal.

Otra polémica lo tuvo como protagonista a mediados del año pasado. En uno de los programas de Neura, permitió la salida al aire del audio de un oyente con referencias al cáncer y la pedofilia. La reacción del conductor, con risas nerviosas generó una fuerte ola de críticas en las redes sociales.

El mensaje de Tronco tras el escándalo por el audio en Neura

El incidente lo obligó a realizar una disculpa pública al día siguiente. “Estoy enojado con lo que pasó y estoy enojado conmigo”, explicó en una transmisión especial. Atribuyó su reacción a un error y a la sorpresa del momento. “Se nos ocurrió hacer un programa de humor, abrimos los teléfonos y te podés encontrar con cualquier cosa. Pero lo importante es el tema de la no reacción. Lo que yo atiné a hacer ante esa barbaridad fue reírme de los nervios”, se justificó Figliuolo. Aseguró que él era el único responsable de lo sucedido.

