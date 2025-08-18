Quién es Sergio “Tronco” Figliuolo, el streamer que trabaja con Alejandro Fantino y será candidato de la Libertad Avanza
El conductor ocupará el lugar número 11 en la lista de diputados nacionales; en los últimos años protagonizó una larga lista de polémicas en sus programas en vivo
El streamer Sergio Figliulo, más conocido como “Tronco”, sorprendió al aparecer entre los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. El conductor del canal de streaming Neura y compañero de Alejandro Fantino ocupará el lugar número once en la lista de aspirantes a diputado nacional de la nómina que encabeza José Luis Espert por la provincia de Buenos Aires.
Figliulo alcanzó notoriedad en redes por su estilo efusivo y por identificarse de manera abierta con el proyecto político de Javier Milei. No obstante, su popularidad no se explica solo por sus comentarios políticos, sino también por las polémicas que protagonizó en el canal.
Una de las más recordadas ocurrió a mediados del año pasado, cuando permitió que saliera al aire el audio de un oyente con referencias al cáncer y la pedofilia. Su reacción, con risas nerviosas, generó un fuerte repudio en redes sociales y lo obligó a disculparse públicamente. “Estoy enojado con lo que pasó y conmigo mismo. Abrimos los teléfonos y podés encontrarte con cualquier cosa. Mi error fue no reaccionar; lo único que hice fue reírme de los nervios”, explicó entonces.
En los últimos meses, Tronco volvió a captar atención dentro del mundo libertario tras entrevistar a Milei y a su perro Conan, durante el programa “El troncal de las mascotas”. Tanto el conductor como el Presidente vistieron mamelucos de YPF, en un episodio que se viralizó por el tenso cruce con Karina Milei.
Luego de que Figliuolo mencionara al animal como “una cosa” la hermana presidencial tomó la palabra para recordar que había ordenado el inmediato despido de uno de sus colaboradores por haber pedido, durante la realización de una sesión de fotos cuando ya era Presidente, que corrieran al perro porque estorbaba. La incomodidad del conductor fue evidente, al extremo de que debió aclarar que se refería a “esa cosa hermosa”, señalando al mastín.
Tras ese episodio, su incorporación a la lista bonaerense de LLA terminó de sellar su salto a la política. La nómina, liderada por Espert, tiene en los primeros lugares a Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Noemí Humenuk y Sebastián Pareja, antes de llegar al undécimo puesto que ocupa el conductor. La inclusión de Figliulo, que no había sido anticipada, se conoció oficialmente este domingo, cuando las principales fuerzas políticas presentaron sus listas ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).
