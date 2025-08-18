La Libertad Avanza presentó a Virginia Gallardo como primera candidata a diputada en Corrientes

La Libertad Avanza (LLA) presentó en Corrientes la lista de candidatos a diputados nacionales para las elecciones del próximo 26 de octubre y confirmó que Virginia Gallardo será la primera postulante, seguida por Isidro Gapel Rekosup y Aimará Poderda.

El anuncio, realizado en la provincia, posiciona a una figura conocida por su trayectoria artística y televisiva al frente de la propuesta electoral del oficialismo libertario.

Según informó el medio local El Litoral, la definición de la lista se produjo en un marco de diferencias políticas y estratégicas que se intensificaron en los últimos meses y que terminaron por no sellar un acuerdo entre la Casa Rosada y la administración correntina.

La principal competencia para Virginia Gallardo en los comicios estará dada por la lista de la alianza Fuerza Patria, que definió a sus candidatos a diputados nacionales con el intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad, como primer postulante. Lo acompañará en segundo lugar la concejal de Curuzú Cuatiá, Lorena Zakegian, referente del Frente Renovador que concluirá su mandato a fin de año, y el tercer lugar lo ocupará Marcelo Fabián Ríos, hijo del exintendente de la ciudad de Corrientes, Fabián Ríos.

Virginia Gallardo nació en la ciudad de Corrientes el 25 de septiembre de 1985. Estudió Ciencias Económicas en la Universidad Nacional del Nordeste, aunque no finalizó la carrera. Su primer acercamiento al mundo artístico se dio en su ciudad natal, donde participó en los carnavales como integrante de la comparsa Ara Berá, uno de los conjuntos más tradicionales de la capital provincial.

El salto a la televisión llegó en 2007, cuando debutó en Showmatch: Bailando por un Sueño como bailarina de Daniel Agostini. Esa exposición la instaló en el circuito mediático y, con el tiempo, le permitió ocupar distintos roles en programas de amplia audiencia. En 2011 fue elegida Chica del Verano en Carlos Paz, un reconocimiento que la consolidó como figura de la temporada teatral cordobesa.

ARCHIVO - El presidente argentino Javier Milei habla durante la ceremonia de apertura de la exposición anual de la Sociedad Rural, en Buenos Aires, Argentina, el sábado 26 de julio de 2025. (AP Foto/Gustavo Garello, Archivo) Gustavo Garello - AP

En los años siguientes integró paneles televisivos que le otorgaron visibilidad nacional. Entre 2011 y 2012 participó en Animales Sueltos; entre 2015 y 2016 formó parte del programa Combate; y entre 2018 y 2019 integró el equipo de Polémica en el Bar. En 2021 se incorporó a Intrusos, donde permaneció hasta 2022, y luego pasó por Socios del Espectáculo en 2023. Más tarde participó en Poco correctos y en 2025 se sumó al panel de Mujeres argentinas.

Su vida personal también tuvo amplia exposición. Entre 2009 y 2010 mantuvo una relación con el empresario y mediático Ricardo Fort. En 2019 contrajo matrimonio con el empresario Martín Rojas, con quien tuvo una hija. La pareja se separó en 2024.

Un punto de inflexión en su vínculo con la política ocurrió en 2022, durante su participación en Polémica en el Bar. Allí retomó su interés por los temas económicos y comenzó a tomar clases particulares con Javier Milei, quien todavía no era candidato presidencial.