Lista de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025: los candidatos
Los bonaerenses eligen sus representantes en la Cámara de Diputados el próximo 26 de octubre; a continuación, la lista libertaria completa
Se dieron a conocer las listas para las elecciones legislativas nacionales, que se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de octubre. En ese sentido, muchos se pregunta cuáles son los candidatos de cada fuerza política en la provincia de Buenos Aires, como es el caso de la lista del Frente La Libertad Avanza.
A nivel nacional, este año los argentinos empadronados deberán acercarse a las urnas y elegir a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de Diputados. En el caso puntual de los bonaerenses, deberán definir quiénes ocupan las 35 bancas que se renuevan en la Cámara Baja. Este número es mayor que en otros distritos porque son distribuidos proporcionalmente según la población de cada provincia, y Buenos Aires es la más poblada en el país.
Lista de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025
Estos son los candidatos de LLA a diputados por la provincia de Buenos Aires:
- José Luis Espert
- Karen Reichardt
- Diego Santilli
- Gladys Humenuk
- Sebastián Pareja
- Johanna Longo
- Alejandro Carrancio
- Miriam Niveyro
- Alejandro Finocchiaro
- Giselle Castelnuevo
- Sergio Figliuolo
- María Florencia De Sensi
- Miguel Smuckler
- María Rosa González
- Álvaro García
- Andrea Vera
- Joaquín Ojeda
- Ana Tamango
- Carlos Pirovano
- Martina Leon
Los candidatos de LLA en Ciudad de Buenos Aires
También se dieron a conocer los integrantes de la lista son los candidatos de LLA en la ciudad de Buenos Aires, donde se definen tres senadores y 13 diputados. Estos son los candidatos a senadores:
- Patricia Bullrich
- Agustín Monteverde
En tanto, estos son los candidatos de LLA a diputados:
- Alejandro Fargosi
- Patricia Holzman
- Nicolás Emma
- Sabrina Ajmechet
- Franci De Andreis
- Antonela Giampieri
- Andrés Leone
- Valeria Trimarchi
