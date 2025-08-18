Lista de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025: los candidatos

Se dieron a conocer las listas para las elecciones legislativas nacionales, que se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de octubre. En ese sentido, muchos se pregunta cuáles son los candidatos de cada fuerza política en la provincia de Buenos Aires, como es el caso de la lista del Frente La Libertad Avanza.

A nivel nacional, este año los argentinos empadronados deberán acercarse a las urnas y elegir a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de Diputados. En el caso puntual de los bonaerenses, deberán definir quiénes ocupan las 35 bancas que se renuevan en la Cámara Baja. Este número es mayor que en otros distritos porque son distribuidos proporcionalmente según la población de cada provincia, y Buenos Aires es la más poblada en el país.

Se renuevan 35 bancas de la Cámar de Diputados que corresponden a la provincia de Buenos Aires Hernan Zenteno - La Nacion

Lista de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025

Estos son los candidatos de LLA a diputados por la provincia de Buenos Aires:

José Luis Espert

Karen Reichardt

Diego Santilli

Gladys Humenuk

Sebastián Pareja

Johanna Longo

Alejandro Carrancio

Miriam Niveyro

Alejandro Finocchiaro

Giselle Castelnuevo

Sergio Figliuolo

María Florencia De Sensi

Miguel Smuckler

María Rosa González

Álvaro García

Andrea Vera

Joaquín Ojeda

Ana Tamango

Carlos Pirovano

Martina Leon

Los candidatos de LLA en Ciudad de Buenos Aires

También se dieron a conocer los integrantes de la lista son los candidatos de LLA en la ciudad de Buenos Aires, donde se definen tres senadores y 13 diputados. Estos son los candidatos a senadores:

Patricia Bullrich

Agustín Monteverde

En tanto, estos son los candidatos de LLA a diputados: