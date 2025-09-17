Dónde voto en Buenos Aires: consultá el padrón definitivo de las elecciones 2025
El 26 de octubre se celebra la votación en la que definirán las renovaciones de las bancas legislativas a nivel nacional: todos los centros de votación bonaerenses
Los bonaerenses deben acercarse a las urnas el 26 de octubre, como el resto de los argentinos, dado que durante la jornada se celebran las elecciones legislativas 2025, donde se renuevan las dos cámaras de diputados y senadores nacionales. Publicado el padrón electoral oficial, muchos se preguntan dónde votan en Buenos Aires.
Cada año de elecciones, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilita el padrón para que los ciudadanos puedan consultar su lugar de votación.
Desde el 16 de septiembre el padrón definitivo, y los votantes tienen hasta el 26 de septiembre para corregir cualquier error u omisión en el padrón.
Los electores habilitados para votar son los que aparecen en el padrón electoral definitivo de la CNE, que se puede consultar ingresando al sitio oficial con el número de DNI, género, distrito y código de validación.
La consulta de este documento permite contar con toda la información necesaria para ir a votar: nombre y dirección del establecimiento, número de mesa y número de orden correspondiente a cada elector.
Qué vota cada provincia el 26 de octubre
Los argentinos que se encuentren empadronados elegirán a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de la Cámara de Diputados que se renuevan en 2025.
Estas provincias elegirán senadores:
- Salta: tres
- Chaco: tres
- Santiago del Estero: tres
- Entre Ríos: tres
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: tres
- Neuquén: tres
- Río Negro: tres
- Tierra del Fuego: tres
Estas provincias elegirán diputados:
- Jujuy: tres
- Salta: tres
- Formosa: dos
- Tucumán: cuatro
- Chaco: cuatro
- Santiago del Estero: tres
- Catamarca: tres
- Santa Fe: nueve
- Corrientes: tres
- Misiones: tres
- Córdoba: nueve
- La Rioja: dos
- San Juan: tres
- San Luis: tres
- La Pampa: tres
- Buenos Aires: 35
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 13
- Mendoza: cinco
- Chubut: dos
- Santa Cruz: tres
- Tierra del Fuego: dos
Vale recordar que Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero también tendrán elecciones locales de forma simultánea con las nacionales.
Cómo se vota el 26 de octubre
La Boleta Única Papel (BUP) reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.
La CNE (Cámara Nacional Electoral) publicó un video explicativo en el que figura todo el proceso de votación con la boleta única de papel y cómo elegir cada categoría de cargos.
Las fechas más importantes del cronograma electoral nacional 2025
La CNE estableció el cronograma que detalla todos los pasos hasta llegar a la votación general del próximo 26 de octubre.
- 16 de septiembre: impresión y publicación de los padrones definitivos. También se lleva a cabo la designación de autoridades de mesa.
- 21 de septiembre: inicio de campaña electoral en medios de comunicación.
- 1° de octubre: difusión de lugares y mesas de votación.
- 24 de octubre: fin de la campaña electoral (dos días antes de la elección) e inicio de la veda electoral a partir de las 8 de la mañana.
- 26 de octubre: elecciones generales.
- 28 de octubre: inicio del escrutinio definitivo y fin de período de reclamos y protestas sobre vicios en la constitución o funcionamiento de las mesas y sobre la elección.
- 25 de diciembre: fin del plazo para justificar la no emisión del voto.
- 1° de febrero: fin del plazo para presentar el informe final de campaña.
