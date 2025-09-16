Dónde voto: se publica el padrón electoral para las elecciones de octubre 2025

Los electores de todo el país que se presentarán a votar el próximo 26 de octubre para las elecciones legislativas nacionales, podrá consultar el padrón electoral para las elecciones de octubre 2025, ya que la CNE (Cámara Nacional Electoral) lo pondrá a disposición de la ciudadanía este martes 16 de septiembre.

Este 16 de septiembre está disponible el padrón definitivo para las elecciones legislativas Hernan Zenteno - La Nacion

Tal como los estableció en su momento, a través del cronograma electoral anual, la CNE dispuso que en esta fecha sea publicado y difundido el padrón definitivo de electores para los comicios del mes de octubre.

Como sucede en cada año electoral, la CNE pone esta herramienta de consulta a partir de las 0 horas de la fecha pautada, para que cada ciudadano pueda conocer con exactitud la información pormenorizada sobre su lugar de votación.

Este 16 de septiembre, la CNE realiza la impresión y difusión de los padrones definitivos y la designación de las autoridades de mesa.

Ambas publicaciones se concretan 40 días antes de la elección general.

A su vez, los electores tienen tiempo hasta el 26 de septiembre para subsanar errores u omisiones existentes en el padrón.

Cómo consultar el padrón electoral para las elecciones de octubre 2025

Los electores habilitados para votar son los que aparecen en el padrón electoral definitivo de la CNE, que se puede consultar ingresando al sitio oficial con el número de DNI, género, distrito y código de validación.

La consulta de este documento permite contar con toda la información necesaria para ir a votar:nombre y dirección del establecimiento, número de mesa y número de orden correspondiente a cada elector.

Qué vota cada provincia el 26 de octubre

Los argentinos que se encuentren empadronados elegirán a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de la Cámara de Diputados que se renuevan en 2025.

Estas provincias elegirán senadores:

Salta: tres

Chaco: tres

Santiago del Estero: tres

Entre Ríos: tres

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: tres

Neuquén: tres

Río Negro: tres

Tierra del Fuego: tres

Estas provincias elegirán diputados:

Jujuy: tres

Salta: tres

Formosa: dos

Tucumán: cuatro

Chaco: cuatro

Santiago del Estero: tres

Catamarca: tres

Santa Fe: nueve

Corrientes: tres

Misiones: tres

Córdoba: nueve

La Rioja: dos

San Juan: tres

San Luis: tres

La Pampa: tres

Buenos Aires: 35

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 13

Mendoza: cinco

Chubut: dos

Santa Cruz: tres

Tierra del Fuego: dos

Vale recordar que Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero también tendrán elecciones locales de forma simultánea con las nacionales.

El padrón ofrece los datos de establecimiento, mesa y orden para votar el 26 de octubre Hernan Zenteno - LA NACION

Cómo se vota el 26 de octubre

La Boleta Única Papel (BUP) reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.

La CNE (Cámara Nacional Electoral) publicó un video explicativo en el que figura todo el proceso de votación con la boleta única de papel y cómo elegir cada categoría de cargos.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

Las fechas más importantes del cronograma electoral nacional 2025

La CNE estableció el cronograma que detalla todos los pasos hasta llegar a la votación general del próximo 26 de octubre.