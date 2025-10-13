Dónde voto en la provincia de Buenos Aires: consultá el padrón para las elecciones 2025

Para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, los electores de la provincia de Buenos Aires definen quiénes los representarán en la Cámara de Diputados. Antes de acercarse a las urnas, pueden consultar el padrón electoral, que detalla los datos del lugar de votación, la mesa y el número de orden de cada votante bonaerense.

A nivel nacional, se eligen 24 senadores y 127 diputados nacionales. En la provincia de Buenos Aires, se renovarán 35 butacas en la Cámara de Diputados. De todos modos, los bonaerenses no elegirán senadores; sí lo harán Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

Se renuevan 35 bancas de la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados Santiago Oroz

Cabe recordar que la provincia de Buenos Aires optó por separar sus procesos electorales, realizando los comicios locales para elegir miembros de la Legislatura provincial y concejales municipales el pasado domingo 7 de septiembre. Esta decisión de desdoblamiento también fue adoptada por otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Santa Fe, Formosa y San Luis. Sin embargo, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero celebrarán sus comicios locales de forma simultánea con las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Dónde voto en la provincia de Buenos Aires

La Cámara Nacional Electoral (CNE) tiene habilitado el padrón electoral definitivo para la consulta del lugar de votación. Para verificar dónde corresponde votar, los ciudadanos deben seguir estos sencillos pasos:

1 Buscar el padrón electoral online

El padrón electoral se puede acceder a través del sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

2 Ingresar datos personales

El consultante deberá completar un formulario con información del votante. El sistema solicitará el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), el género y el distrito electoral al que pertenece.

3 Verificación del usuario

Antes de enviar el formulario con la información personal del elector, se debe introducir un código de validación captcha que el sistema solicita. Luego, será posible hacer click en el botón “Consultar”.

Una vez cumplidos estos pasos, el sistema proporcionará de manera precisa la dirección del establecimiento donde se debe votar, el número de mesa asignado y el número de orden dentro del padrón.

Cómo es la BUP de la provincia de Buenos Aires

Para estas elecciones, se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. Este sistema agrupa a todos los candidatos en una sola boleta, lo que garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral en cada centro de votación. En su diseño, los partidos políticos se organizan en columnas verticales, mientras que los cargos a elegir figuran en filas horizontales. Al lado de cada cargo, se dispone una casilla en blanco para que el elector marque su preferencia. Habrá modelos específicos de BUP para senadores y diputados, según la jurisdicción.

En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, la BUP para diputados nacionales incluirá, como mínimo, los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos de cada lista, junto con la fotografía a color de los dos primeros postulantes.

La CNE fue la encargada de publicar los modelos de las BUP. Un cambio relevante en la lista de La Libertad Avanza (LLA) para la provincia de Buenos Aires fue la definición de Diego Santilli como cabeza de lista, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado nacional.

Boleta de las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires Electoral.Gob.Ar

La boleta para la provincia de Buenos Aires presenta 15 fuerzas políticas que compiten por las 35 bancas de diputados. A continuación, se detalla el orden en que aparecen en la BUP, con sus primeros cinco candidatos:

Alianza La Libertad Avanza (503) : Diego César Santilli, Karen Reichardt, Gladys Noemi Humenuk, Sebastian Miguel Pareja y Johanna Longo.

: Diego César Santilli, Karen Reichardt, Gladys Noemi Humenuk, Sebastian Miguel Pareja y Johanna Longo. Partido Nuevo Buenos Aires (221) : Santiago “Dogo” Cúneo, Mara Yanina Ordoñez, Larry de Clay, Ximena Rijel y Ramón Garces.

: Santiago “Dogo” Cúneo, Mara Yanina Ordoñez, Larry de Clay, Ximena Rijel y Ramón Garces. Liber.Ar (318) : María Fernanda Tokumoto Eyler, Leonardo Fabián Mollard, Mónica Graciela Paz, Fernando Esteban Bovero y Mariana Elizabeth Ledesma.

: María Fernanda Tokumoto Eyler, Leonardo Fabián Mollard, Mónica Graciela Paz, Fernando Esteban Bovero y Mariana Elizabeth Ledesma. Frente de Izquierda -Unidad- (506) : Nicolás Del Caño, Romina Del Plá, Juan Carlos Giordano, Mónica Schlotthauer y Alejandro Bodart.

: Nicolás Del Caño, Romina Del Plá, Juan Carlos Giordano, Mónica Schlotthauer y Alejandro Bodart. Frente Patriota Federal (95) : Alberto Samid, María Cristina Dip, Alejandro Carlos Biondini, Marisa Cecilia Scarafia y Martín Adán Iodko.

: Alberto Samid, María Cristina Dip, Alejandro Carlos Biondini, Marisa Cecilia Scarafia y Martín Adán Iodko. Unión Liberal (153) : Roberto Horacio Cachanosky, Griselda Mirian Romariz, Hugo Eduardo Bontempo, Patricia Marcela Heltner y Alejandro Raul Mansilla.

: Roberto Horacio Cachanosky, Griselda Mirian Romariz, Hugo Eduardo Bontempo, Patricia Marcela Heltner y Alejandro Raul Mansilla. Alianza Fuerza Patria (507) : Jorge Enrique Taiana, María Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Raquel Siley y Sergio Omar Palazzo.

: Jorge Enrique Taiana, María Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Raquel Siley y Sergio Omar Palazzo. Coalición Cívica A.R.I. (47) : Juan Manuel López, Elsa Esther Llenderrozas, Lisandro Fabián Hourcade, Ramaricel Etchecoin Moro y Matías Yofe.

: Juan Manuel López, Elsa Esther Llenderrozas, Lisandro Fabián Hourcade, Ramaricel Etchecoin Moro y Matías Yofe. Mov. Pol. Soc. y Cultural Proyecto Sur (305) : Ricardo Luis Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo Fernando López, María Celina Sburlatti y Hugo Adolfo Maltempo.

: Ricardo Luis Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo Fernando López, María Celina Sburlatti y Hugo Adolfo Maltempo. Propuesta Federal para el Cambio (299) : Fernando Andrés Burlando, Fabiana Gabriela Martín, Fabián Raúl Amendola, Silvia Fabiana Petroff y Javier Ignacio Baños.

: Fernando Andrés Burlando, Fabiana Gabriela Martín, Fabián Raúl Amendola, Silvia Fabiana Petroff y Javier Ignacio Baños. Alianza Provincias Unidas (508) : Florencio Randazzo, Margarita Rosa Stolbizer, Emilio Monzó, Danya Veronica Tavela y Alfredo Remo Lazzeretti.

: Florencio Randazzo, Margarita Rosa Stolbizer, Emilio Monzó, Danya Veronica Tavela y Alfredo Remo Lazzeretti. Alianza Potencia (504) : María Eugenia Talerico, Ricardo Inti Alpert, María Sofía De Hagen, Fernando Pablo Mascetti y Flavia Noelia Acuña.

: María Eugenia Talerico, Ricardo Inti Alpert, María Sofía De Hagen, Fernando Pablo Mascetti y Flavia Noelia Acuña. Alianza Unión Federal (501) : Fernando Gray, María Laura Guazzaroni, Federico Martelli, Analia Elisabet Pérez y Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire.

: Fernando Gray, María Laura Guazzaroni, Federico Martelli, Analia Elisabet Pérez y Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire. Alianza Nuevos Aires (502) : Sixto Cristiani, Catalina Achilli, Leandro Damián Nievas Offidani, Milagros Ayelén Alfonso y Cristian Alejandro Ruiz.

: Sixto Cristiani, Catalina Achilli, Leandro Damián Nievas Offidani, Milagros Ayelén Alfonso y Cristian Alejandro Ruiz. Movimiento Avanzada Socialista (276): Manuela Castañeira, Juan Cruz Ramat, María Paz Álvarez, Lucas Matías Correa y Soledad Victoria Yapura.

Cómo votar con la Boleta Única de Papel

¿Cómo funciona la Boleta Única de Papel (BUP)?

1 Solicitar la BUP

El elector debe entregar su DNI para que se verifique su identidad y si puede votar. Una vez chequeado esto, el votante recibirá la boleta, firmada por la autoridad de mesa, y una lapicera

2 Elegir candidatos

En la cabina de votación, marcar el casillero del candidato o lista elegida (una marca por categoría).

3 Emitir voto

Doblar la boleta por la línea punteada y depositarla en la urna. Finalmente, firmar el padrón y recibir la constancia de voto y el DNI.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.