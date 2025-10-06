Elecciones 2025 en Buenos Aires: estos son los candidatos, lista por lista
Los electores bonaerenses elegirán entre 15 propuestas políticas el 26 de octubre; quiénes se presentan en cada espacio
Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, que se encuentren habilitados para votar, y figuren en el padrón electoral, deberán asistir a las urnas el domingo 26 de octubre para renovar los cargos legislativos en el Congreso Nacional y para ellos, es importante conocer quiénes son los candidatos, lista por lista.
Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado nacional por LLA (La Libertad Avanza), resta confirmar quién encabezará la lista de los libertarios en territorio bonaerense y si la boleta única de papel quedará tal como fue impresa o si se realizarán modificaciones con el nuevo listado de candidatos.
Esto se debe a que en los modelos de BUP, aparece la imagen de los primeros dos candidatos, por lo que la foto de Espert podría continuar impresa en las boletas, incluso aunque no compita. Cabe destacar que, de reimprimirse la boleta, este cambio solo abarca a la provincia de Buenos Aires.
Estos son los candidatos en la provincia de Buenos Aires, lista por lista
Quienes se postulan como diputados nacionales, en sus respectivos espacios políticos, son:
La Libertad Avanza
- Diego Santilli (a confirmar) / Karen Reichardt
- Gladys Humenuk
- Sebastián Pareja
- Johanna Longo
Fuerza Patria
- Jorge Taiana
- María Jimena López
- Juan Grabois
- Vanesa Siley
- Sergio Palazzo
Provincias Unidas
- Florencio Randazzo
- Margarita Stolbizer
- Emilio Monzó
- Danya Tavela
- Alfredo Lazzaretti
Unión Federal
- Fernando Gray
- María Laura Guazzaroni
- José Antonio Ibarra
- Analía Pérez
- Federico Martelli
Coalición Cívica
- Juan Manuel López
- Elsa Llenderozas
- Lisandro Hourcade
- Maricel Etchecoin Moro
- Matías Yofe
FIT-U
- Nicolás Del Caño
- Romina Del Pla
- Juan Carlos Giordano
- Mónica Leticia Schlotthauer
- Alejandro Bodart
Nuevos MAS
- Manuela Castañeira
- Juan Cruz Ramat
- María Paz Álvarez
- Lucas Correa
- Soledad Yapura
Proyecto Sur
- Ricardo Alfonsín
- Lilia Estrella Marina Cassese
- Gustavo Fernando López
- Marina Celina Sburlatti
- Hugo Adolfo Maltempo
Potencia
- María Eugenia Talerico
- Ricardo Inti Alpert
- María Sofía De Hagen
- Fernando Pablo Mascetti
- Flavia Noelia Acuña
Unión Liberal
- Roberto Horacio Cachanosky
- Griselda Mirian Romariz
- Hugo Eduardo Bontempo
- Patricia Marcela Heltner
- Alejandro Raul Mansilla
Frente Patriota Federal
- Alberto Samid
- María Cristina Dip
- Alejandro Carlos Biondini
- Marisa Cecilia Scarafia
- Martín Adán Iodko
Partido Nuevo Buenos Aires
- Santiago Cúneo
- Mara Yanina Ordoñez
- Larry de Clay
- Ximena Rijel
- Ramón Garces
Nuevos Aires
- Sixto Cristiani
- Catalina Achilli
- Leandro Nievas
- Milagros Alfonso
- Cristian Ruiz
Propuesta Federal para el Cambio
- Fernando Burlando
- Fabiana Gabriela Martín
- Fabián Raúl Amendola
- Silvia Fabiana Petroff
- Javier Ignacio Baños
Liber.Ar
- María Fernanda Tokumoto Eyler
- Leonardo Fabián Mollard
- Mónica Graciela Paz
- Fernando Esteban Bovero
- Mariana Elizabeth Ledesma
Cómo votar con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025
- El elector recibe la boleta, con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera para marcar el voto.
- En la cabina de votación se debe marcar el casillero correspondiente. Es una sola marca por categoría.
- Luego se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna.
- Al finalizar, se firma el padrón y se reciben la constancia de voto y el DNI.
