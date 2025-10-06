Elecciones 2025 en Buenos Aires: estos son los candidatos, lista por lista

Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, que se encuentren habilitados para votar, y figuren en el padrón electoral, deberán asistir a las urnas el domingo 26 de octubre para renovar los cargos legislativos en el Congreso Nacional y para ellos, es importante conocer quiénes son los candidatos, lista por lista.

El modelo impreso de la Boleta Única de Papel (BUP) para la provincia de Buenos Aires CNE

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado nacional por LLA (La Libertad Avanza), resta confirmar quién encabezará la lista de los libertarios en territorio bonaerense y si la boleta única de papel quedará tal como fue impresa o si se realizarán modificaciones con el nuevo listado de candidatos.

Esto se debe a que en los modelos de BUP, aparece la imagen de los primeros dos candidatos, por lo que la foto de Espert podría continuar impresa en las boletas, incluso aunque no compita. Cabe destacar que, de reimprimirse la boleta, este cambio solo abarca a la provincia de Buenos Aires.

Estos son los candidatos en la provincia de Buenos Aires, lista por lista

Quienes se postulan como diputados nacionales, en sus respectivos espacios políticos, son:

La Libertad Avanza

Diego Santilli (a confirmar) / Karen Reichardt

Sebastián Pareja

Johanna Longo

Fuerza Patria

Jorge Taiana

María Jimena López

Juan Grabois

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Provincias Unidas

Florencio Randazzo

Margarita Stolbizer

Emilio Monzó

Danya Tavela

Alfredo Lazzaretti

Unión Federal

Fernando Gray

María Laura Guazzaroni

José Antonio Ibarra

Analía Pérez

Federico Martelli

La boleta única de papel se usará en todo el país

Coalición Cívica

Juan Manuel López

Elsa Llenderozas

Lisandro Hourcade

Maricel Etchecoin Moro

Matías Yofe

FIT-U

Nicolás Del Caño

Romina Del Pla

Juan Carlos Giordano

Mónica Leticia Schlotthauer

Alejandro Bodart

Nuevos MAS

Manuela Castañeira

Juan Cruz Ramat

María Paz Álvarez

Lucas Correa

Soledad Yapura

Proyecto Sur

Ricardo Alfonsín

Lilia Estrella Marina Cassese

Gustavo Fernando López

Marina Celina Sburlatti

Hugo Adolfo Maltempo

Potencia

María Eugenia Talerico

Ricardo Inti Alpert

María Sofía De Hagen

Fernando Pablo Mascetti

Flavia Noelia Acuña

Unión Liberal

Roberto Horacio Cachanosky

Griselda Mirian Romariz

Hugo Eduardo Bontempo

Patricia Marcela Heltner

Alejandro Raul Mansilla

Frente Patriota Federal

Alberto Samid

María Cristina Dip

Alejandro Carlos Biondini

Marisa Cecilia Scarafia

Martín Adán Iodko

Partido Nuevo Buenos Aires

Santiago Cúneo

Mara Yanina Ordoñez

Larry de Clay

Ximena Rijel

Ramón Garces

Los residentes en la provincia de Buenos Aires eligen diputados para renovar la mitad de la Cámara Brenda Struminger

Nuevos Aires

Sixto Cristiani

Catalina Achilli

Leandro Nievas

Milagros Alfonso

Cristian Ruiz

Propuesta Federal para el Cambio

Fernando Burlando

Fabiana Gabriela Martín

Fabián Raúl Amendola

Silvia Fabiana Petroff

Javier Ignacio Baños

Liber.Ar

María Fernanda Tokumoto Eyler

Leonardo Fabián Mollard

Mónica Graciela Paz

Fernando Esteban Bovero

Mariana Elizabeth Ledesma

Cómo votar con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

El elector recibe la boleta, con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera para marcar el voto.

En la cabina de votación se debe marcar el casillero correspondiente. Es una sola marca por categoría.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel