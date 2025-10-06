LA NACION

Elecciones 2025 en Buenos Aires: estos son los candidatos, lista por lista

Los electores bonaerenses elegirán entre 15 propuestas políticas el 26 de octubre; quiénes se presentan en cada espacio

Todos los candidatos que compiten en provincia de Buenos Aires
Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, que se encuentren habilitados para votar, y figuren en el padrón electoral, deberán asistir a las urnas el domingo 26 de octubre para renovar los cargos legislativos en el Congreso Nacional y para ellos, es importante conocer quiénes son los candidatos, lista por lista.

El modelo impreso de la Boleta Única de Papel (BUP) para la provincia de Buenos Aires
El modelo impreso de la Boleta Única de Papel (BUP) para la provincia de Buenos AiresCNE

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado nacional por LLA (La Libertad Avanza), resta confirmar quién encabezará la lista de los libertarios en territorio bonaerense y si la boleta única de papel quedará tal como fue impresa o si se realizarán modificaciones con el nuevo listado de candidatos.

Esto se debe a que en los modelos de BUP, aparece la imagen de los primeros dos candidatos, por lo que la foto de Espert podría continuar impresa en las boletas, incluso aunque no compita. Cabe destacar que, de reimprimirse la boleta, este cambio solo abarca a la provincia de Buenos Aires.

Estos son los candidatos en la provincia de Buenos Aires, lista por lista

Quienes se postulan como diputados nacionales, en sus respectivos espacios políticos, son:

La Libertad Avanza

  • Diego Santilli (a confirmar) / Karen Reichardt
  • Gladys Humenuk
  • Sebastián Pareja
  • Johanna Longo

Fuerza Patria

  • Jorge Taiana
  • María Jimena López
  • Juan Grabois
  • Vanesa Siley
  • Sergio Palazzo

Provincias Unidas

  • Florencio Randazzo
  • Margarita Stolbizer
  • Emilio Monzó
  • Danya Tavela
  • Alfredo Lazzaretti

Unión Federal

  • Fernando Gray
  • María Laura Guazzaroni
  • José Antonio Ibarra
  • Analía Pérez
  • Federico Martelli
La boleta única de papel se usará en todo el país
Coalición Cívica

  • Juan Manuel López
  • Elsa Llenderozas
  • Lisandro Hourcade
  • Maricel Etchecoin Moro
  • Matías Yofe

FIT-U

  • Nicolás Del Caño
  • Romina Del Pla
  • Juan Carlos Giordano
  • Mónica Leticia Schlotthauer
  • Alejandro Bodart

Nuevos MAS

  • Manuela Castañeira
  • Juan Cruz Ramat
  • María Paz Álvarez
  • Lucas Correa
  • Soledad Yapura

Proyecto Sur

  • Ricardo Alfonsín
  • Lilia Estrella Marina Cassese
  • Gustavo Fernando López
  • Marina Celina Sburlatti
  • Hugo Adolfo Maltempo

Potencia

  • María Eugenia Talerico
  • Ricardo Inti Alpert
  • María Sofía De Hagen
  • Fernando Pablo Mascetti
  • Flavia Noelia Acuña

Unión Liberal

  • Roberto Horacio Cachanosky
  • Griselda Mirian Romariz
  • Hugo Eduardo Bontempo
  • Patricia Marcela Heltner
  • Alejandro Raul Mansilla

Frente Patriota Federal

  • Alberto Samid
  • María Cristina Dip
  • Alejandro Carlos Biondini
  • Marisa Cecilia Scarafia
  • Martín Adán Iodko

Partido Nuevo Buenos Aires

  • Santiago Cúneo
  • Mara Yanina Ordoñez
  • Larry de Clay
  • Ximena Rijel
  • Ramón Garces
Los residentes en la provincia de Buenos Aires eligen diputados para renovar la mitad de la Cámara
Nuevos Aires

  • Sixto Cristiani
  • Catalina Achilli
  • Leandro Nievas
  • Milagros Alfonso
  • Cristian Ruiz

Propuesta Federal para el Cambio

  • Fernando Burlando
  • Fabiana Gabriela Martín
  • Fabián Raúl Amendola
  • Silvia Fabiana Petroff
  • Javier Ignacio Baños

Liber.Ar

  • María Fernanda Tokumoto Eyler
  • Leonardo Fabián Mollard
  • Mónica Graciela Paz
  • Fernando Esteban Bovero
  • Mariana Elizabeth Ledesma

Cómo votar con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

  • El elector recibe la boleta, con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera para marcar el voto.
  • En la cabina de votación se debe marcar el casillero correspondiente. Es una sola marca por categoría.
Cómo se vota con la Boleta Única de Papel
  • Luego se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna.
  • Al finalizar, se firma el padrón y se reciben la constancia de voto y el DNI.
